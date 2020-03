General de Brigada José Manuel Vivas: «Sabemos que va a ser una misión larga, como una carrera de fondo»

Esteban Villarejo SEGUIR Madrid Actualizado: 29/03/2020 11:08h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El general de brigada José Manuel Vivas es uno de los militares que hace seguimiento «minuto a minuto» de la Operación Balmis desde el Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa, cuya base se encuentra en Retamares (Pozuelo de Alarcón, Madrid).

Con experiencia en las unidades de Montaña, fue jefe de Estado Mayor de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y entre sus misiones en el exterior destacan Congo, Malí o Bosnia. También fue jefe de la base militar en la Antártida. «Que quede claro que las Fuerzas Armadas estamos al servicio de España, somos una herramienta con gran potencial que tiene el Estado para utilizarlo en esta crisis. Y lo que más nos satisface es poder ser útiles. Estamos para servir», subraya en una entrevista a través de conversación telefónica para evitar traslados innecesarios por Madrid. El coronavirus acecha.

Tras 15 días de Operación Balmis, un despliegue sin precedentes en la historia de nuestro país, ¿cómo se encuentra la moral de las Fuerzas Armadas?

La moral la tenemos muy alta. Estamos trabajando a buen ritmo, sabemos que va a ser una misión larga, como una carrera de fondo. Estamos satisfechos con lo que se está haciendo.

¿Hasta cuándo?

No nos hemos marcado un límite temporal, lo marcará la propia evolución de la pandemia. Nuestra previsión es hacer un esfuerzo sostenido, el tiempo que sea necesario hasta que las cosas vuelvan a la normalidad.

¿Estamos en guerra?

Nosotros los militares hacemos planes, tratamos de que esos planes sean eficaces, los ejecutamos, tratamos de coordinar y sincronizar las acciones y en ese sentido para nosotros es una operación militar más.

¿Cuándo recibió la orden de planificar la Operación Balmis?

Recibí órdenes personalmente el día 13, viernes, por la noche. Al día siguiente, por la mañana, activamos aquí un grupo de planeamiento en el Mando de Operaciones. Primeramente, con la UME, que es la que está más preparada en primera instancia para tratar estas situaciones y apoyar a las autoridades civiles. Luego abrimos este planeamiento al resto de los ejércitos, a la Inspección General de Sanidad de la Defensa y el oficial de enlace de la Guardia Civil. El domingo se hicieron las primeras acciones de reconocimiento de la UME. Hicimos un catálogo de capacidades que pudieran ser útiles para esta operación y activarlo según evolucione.

¿Cuál es el principal frente de batalla ahora?

Donde más atención estamos poniendo es en las residencias de atención a mayores. Es una prioridad. Allí hay personal que lo necesita. Luego, los centros hospitalarios, con actividades de apoyo. Estamos dando tranquilidad y confianza a la ciudadanía.

¿Cuántos fallecidos había en las residencias de mayores que apoyaron en tareas de desinfección?

Por los informes que nos llegan de las unidades subordinadas podemos decir que son episodios puntuales. Aparecieron cuando fuimos a hacer alguna desinfección y el personal de la residencia nos comunicaba que en alguna habitación había alguna persona que acababa de fallecer. No eran situaciones alarmantes ni caóticas.

¿Cómo evolucionará el despliegue militar en la tercera semana?

Pretendemos ir incrementando las aportaciones del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Y la Unidad Militar de Emergencias, como es una unidad muy especializada, la tendremos como una unidad de respuesta rápida, de reserva, para poder enviarla a aquellos lugares donde sea necesario.

Qué gran «invento» la UME...

Pues la verdad es que sí. Tiene un nivel de disponibilidad admirable.

¿Un buque que pueda hacer de hospital es posible?

Nosotros el problema de capacidad no lo tenemos. El problema viene de poder tener personal médico y de enfermería. Ahí está el «quid» de la cuestión. Ahora mismo la mayoría del personal médico está en los hospitales. Pero la capacidad está ahí y no hay ningún límite a la hora de poner capacidades a disposición de la ciudadanía. Se podría hacer, por ahora es un tema que se está estudiando y no se descarta.

Además, hay médicos militares...

En el Hospital General de la Defensa Gómez Ulla (Madrid) y en Zaragoza están desplegados al cien por cien. No se ven por las calles, pero están al cien por cien en los hospitales militares.

¿Cómo han sido recibidos los militares en las calles?

Todos los informes que tenemos son francamente positivos. Nos están recibiendo muy bien. Al fin y al cabo, damos tranquilidad, esperanza... estamos para ayudar. Todo esto nos motiva para tener aún más espíritu de servicio hasta darlo todo por los españoles.

¿Para un dispositivo como este se ha tenido en cuenta alguna especificidad para Cataluña o País Vasco?

Recibimos unas peticiones que vienen a través de los cuatro ministerios que son autoridad delegada competente (Sanidad, Interior, Defensa y Transporte) y conforme llegan, las hemos ido atendiendo.

¿Cree que al fin la sociedad española se ha dado cuenta de que tener unas Fuerzas Armadas preparadas es muy importante?

Espero que sí, estamos para servir al ciudadano. Somos una herramienta más del Estado para proporcionar seguridad y bienestar.

¿Qué mensaje le gustaría lanzar al ciudadano confinado en su hogar?

Esperanza, paciencia y guarden el confinamiento. No salgan de sus casas y ayuden a los servicios de emergencia. Una manera muy efectiva de evitar la propagación del virus es que no nos movamos. Más pronto que tarde volveremos a la normalidad y esto nos parecerá un mal sueño.