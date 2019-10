ERC forzará unas nuevas elecciones y Puigdemont quiere echar a Torra El independentismo llega más dividido que nunca al final del «procés», entre la violencia y la fractura de los partidos

Esquerra forzará en los próximos días a sus socios en el Govern a que den por terminada la legislatura y que el próximo mes de febrero se celebren unas nuevas elecciones autonómicas en Cataluña. Los republicanos entienden que «esto ya no tiene ningún recorrido», han perdido la confianza en Quim Torra -si es que alguna vez la tuvieron- y las encuestas auguran que por primera vez desde la recuperación de la democracia podrían ganar la Generalitat.

No es nuevo que Esquerra reclame el anticipo electoral: desde que venció el plazo mínimo de un año lo viene haciendo pero con poco éxito, al ser conscientes los convergentes de que lo más probable es que perdieran la presidencia. Pero ante las erráticas cuando no peligrosas reacciones de Torra a los aparatosos altercados de la última semana, unas reacciones que no consultó ni con su partido ni con las demás formaciones independentistas antes de explicarlas en el Parlament, tanto Carles Puigdemont como por descontado el PDECat le dan por amortizado. «És un "desgraciat"», dice en privado, ya muy harto de él, Puigdemont.

Tactismo electoral

Esquerra ha empezado a desarrollar su habitual tacticismo electoral y ha marcado algo más que distancias con las cargas de los Mossos y con el consejero de Interior, Miquel Buch. En los benignos momentos de calma, los republicanos venden su versión más moderada, explican que quieren sustituir a Convergència en la centralidad de la política catalana y ponen la realidad en el centro de su discurso.

Pero cuando tienen que tomar decisiones bajo presión, sobre todo bajo presión electoral, prima su rivalidad con Convergència por ver quien es el más independentista y vuelve la Esquerra de barricada, antipolítica, antisistema: la que en 2017 forzó a Puigdemont a declarar la independencia cuando el expresident quería elecciones, la que en febrero hizo caer al Gobierno Sánchez por no aprobarle los presupuestos, cuando en privado reconoce que con los socialistas puede pactar de un modo mucho más beneficioso para sus intereses que con PP y Ciudadanos, por no decir Vox; y la que ante la gravedad de la violencia criminal que está experimentado Barcelona en los últimos días asume el discurso de los vándalos en lugar de apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como hacen los partidos y los gobiernos que entienden que lo contrario de la libertad no es ni siquiera la tiranía sino el caos.

Esquerra está convencida de que ganará holgadamente las próximas elecciones autonómicas, y que podrá prescindir de Convergència para fundar un segundo tripartito, esta vez con socialistas y Comunes, y dejar así al mundo convergente en la marginalidad, quedándose los republicanos con sus votos, sus tramas y su espacio político. Pero con la escenificación de la investidura inevitablemente fallida de Puigdemont, los convergentes, expertos en acabar derrotando a los republicanos cuando ya creían que lo tenían todo ganado, confían en activar en la calle el discurso de odio contra Oriol Junqueras y Gabriel Rufián que hace meses que arde en las redes sociales, por considerarles unos «cínicos», unos «vendidos» y unas «ratas».

Carles Puigdemont, el viernes tras comparecer ante la justicia belga - EFE

Tanto los Mossos como el consejero de Interior y su secretario general, Brauli Duart, están teniendo estos días una actitud que los de más cuerpos de policía no dudan en calificar de «leal y ejemplar» al servicio del orden, de la Ley, de la libertad y de la seguridad de los ciudadanos, incluso los que se manifiestan.

Son considerables los equilibrios que Buch y Duart tienen que hacer en el Govern para mantener firme su determinación, y no sólo Esquerra y la CUP demuestran no entender cómo funciona el orden y la convivencia en una sociedad, sino que también tienen dificultades para ellos numerosos representantes convergentes, entre consejeros, prensa orgánica y altos cargos.

Por su parte, Puigdemont, que volverá a ser el candidato de su partido si la Ley no se lo impide, o si puede resolver el trámite de renovar su Documento Nacional de Identidad, que está a punto de caducar, sabe que las encuestas no le auguran la victoria y quiere volver a plantear su investidura en el Parlament, antes del mes de febrero, consciente de que el presidente de la Cámara, Roger Torrent, va a rechazarla por no exponerse a ninguna ilegalidad ni a las consiguientes consecuencias penales.

Con ello pretende hacer quedar a los republicanos como unos «cobardes» y «unos traidores» y crear una cierta épica a su alrededor que al final le permita volver a derrotar a Esquerra. En condiciones normales, «él único truco que le queda», como lo define Esquerra, no tendría que provocar grandes cambios, pero prometer que volvería a España «si los catalanes me hacéis presidente» le bastó para derrotar a Junqueras en las elecciones del 21 de diciembre de 2017, las que fueron consecuencia de la aplicación del artículo 155 y que también de calle tenía que haber ganado Esquerra, según pronosticaron todas las encuestas.

Torra, sin sustituto aún

Puigdemont no tiene aún decidido a quién elegirá para sustituir a Torra pero uno de los pocos asuntos que genera unanimidad en el independentismo es el actual president es mucho más un activista que un político y que no sólo no sirve para el cargo sino que además perjudica a la causa. La proximidad de las elecciones generales, de la Navidad, y la formación de Gobierno, que no se espera fácil, ni rápida, hacen de febrero el primer mes despejado en horizonte político, aunque de todos modos es a Torra -y por lo tanto a Puigdemont- a quien le corresponde convocar las elecciones y fijar luego la fecha concreta.

El presidente Torra se ha quedado definitivamente solo. Salvo un pequeñísimo grupo de afines, en el que destaca la diputada Laura Borràs, ni su partido ni Puigdemont confían en él y consideran que es un lastre electoral. En las últimas elecciones municipales, la mayoría de los alcaldes no le querían en sus mítines, y cuando Puigdemont igualmente acudía, le pedían que interviniera el primero, en lugar de cerrar el acto, como de hecho corresponde al presidente de la Generalitat. Esquerra le reprocha que tome de un modo personal decisiones que corresponden a un gobierno de coalición, que extreme en discurso y lo lleve al terreno de la provocación imposible de concretar.

La CUP, que es la formación con quien en el fondo más cómodo se siente Torra, y la que más tendría que empatizar con él, le desprecia por convergente y le carga la corrupción del viejo partido, sin que naturalmente Torra tenga nada que ver con ellos.

En cualquier caso, su tiempo en la primera línea política parece que se agota, aunque con él y su legendaria facilidad para que acudas a su funeral y el cadáver acabe siendo el tuyo, nunca se sabe.