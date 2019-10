Última hora en Barcelona, en directo | Multitudinaria concentración en la Delegación del Gobierno

Actualizar

19.34Cerca de 2.000 personas se manifiestan desde las 18.00 horas por las principales calles de Palma de Mallorca contra la sentencia del «Procés» y para pedir la libertad de los políticos catalanes presos, convocados por la Obra Cultural Balear. Durante el recorrido, que se está desarrollando de forma pacífica y sin incidentes, se han escuchado gritos de «libertad presos políticos», «amnistía y libertad», «las calles serán siempre nuestras» y «prensa española manipuladora». Informa Europa Press.

19.30La concentración sigue transcurriendo sin incidentes entre cánticos de «Ni un paso atrás» o «Buch dimisión». Los manifestantes han encendido sus teléfonos móviles al unísono, antes de comenzar a cantar. (Foto: Efe).

19.19Esta tarde, aprovechando con la operación retorno del fin de semana, algunos CDR han convocado manifestaciones en carreteras para intentar bloquear, una vez más, la circulación viaria de Cataluña. A estas horas, destacan el corte en la C-16 en Berga (Barcelona), la C-17 en Vic (Barcelona) o la N-240 en Vinaixa (Lérida). Informa Anna Cabeza.

19.02La concentración en la Delegación del Gobierno de Barcelona continúa sin incidentes. Aparte de la concentración, algunos manifestantes han apilado y lanzado bolsas de basura en el perímetro exterior del cordón policial.

#ENVIVO | Acto de protesta de Picnic per la República https://t.co/oabn9LDMkz — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 20, 2019

18.50El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) informa de que el juzgado de guardia de Gerona ha recibido hoy a 3 personas detenidas en relación con los altercados de estos días en la ciudad. La magistrada ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza para 2 de ellos. Y libertad provisional para uno, a disposición del juzgado siempre que sea requerido. La causa está abierta por los delitos de desórdenes públicos, lesiones y atentado a agentes de la autoridad. Informa Daniel Tercero.

18.48Según algunas fuentes, unas mil personas están concentradas en el cruce de las calles Mallorca y Bruc de Barcelona para lanzar bolsas de basura a la Delegación del Gobierno en Cataluña. Los manifestantes cantan consignas como «Fuera las fuerzas de ocupación», «No os merecéis, la senyera que lleváis», «No estamos todas, faltan las presas», «Vergüenza», «Buch dimisión», «Presos políticos libertad» y el himno de «Els Segadors». Informa Anna Cabeza.

18.46Miquel Iceta (PSC) ha enviado una carta a Quim Torra, presidente de la Generalitat, esta misma tarde. En la misiva, además de exigirle que condene expresamente la violencia de los grupos independentistas, para diferenciarse de las manifestaciones pacíficas, le pide que convoque a los presidentes de los grupos del Parlamento de Cataluña a reuniones y, así, asegurar que «el contenido de futuros contactos suyos con el presidente del Gobierno de España corresponda a un sentimiento mayoritario de los catalanes y las catalanas». Sin que Torra haga este movimiento para consensuar en Cataluña una posición, «no podrá pretender hablar en nombre del conjunto» de los catalanes, añade Iceta. Informa Daniel Tercero.

18.45Imagen de la protesta reivindicativa convocada esta tarde frente a la Delegación del Gobierno en Barcelona, con la que los manifestantes pretenden denunciar con bolsas de basura que el Estado español «se ha convertido en un vertedero de porquería» (Foto de PicnicXRepublica). Informa Anna Cabeza.

18.43Por lo que se sabe hasta ahora, el policía se encuentra muy grave y entubado, pero fuera de peligro.

18.40Alberto Garzón, coordinador general de Izquierda Unida, ha manifestado en Twitter su preocupación por el agente de la Policía Nacional que se encuentra en estado muy grave.

Qué barbaridad. Ojalá este agente de policía mejore y se recupere totalmente. Es intolerable que esta violencia descontrolada y sin horizonte ponga en peligro la vida de las personas. Hay que acabar ya con esta situación y solo la Política puede hacerlo. https://t.co/MRuALffHQJ — Alberto Garzón (@agarzon) October 20, 2019

18.37Balance de detenidos: De las 194 detenciones practicadas, 154 han sido realizadas por los Mossos d'Esquadra, 32 por la Policía Nacional y 8 por la Guardia Urbana. Los juzgados han acordado prisión provisional para 18 personas en Cataluña durante la semana de protestas contra la sentencia por el 1-O, y también han acordado libertad con medidas cautelares para 52 detenidos, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Hasta la madrugada de este domingo han pasado a disposición judicial un total de 70 detenidos en Cataluña (35 en Barcelona, 15 en Girona, 15 en Lleida y cinco en Tarragona). En concreto, de las personas ingresadas en prisión provisional esta semana, 12 están en Barcelona, uno en Lleida, dos en Tarragona y tres en Girona. Respecto ayer empeoró. Tuvieron que entubarlo. Dentro de ese agravimiento ligera mejoría.

18.18Esta es la situación en frente de la Delegación del Gobierno en estos momentos.

#ENVIVO | Acto de protesta de Picnic per la República https://t.co/oabn9LDMkz — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 20, 2019

18.13Los asistentes a la convocatoria de la concentración en la Delegación del Gobierno están empezando a lanzar las bolsas de basura llenas al grito de: «Uno de octubre, ni olvido ni perdón». La Delegación del Gobierno está blindada por varias líneas policiales, la más externa es de los Mossos d'Esquadra. Informa Daniel Tercero.

18.12Los disturbios de esta semana tienen en el hospital a un total de 13 personas. El que está peor es un policía nacional en estado muy grave pero, además, hay otros siete heridos graves. El agente se encuentra en el hospital de Sant Pau de Barcelona, donde también se encuentran otras tres personas en estado grave por «lesiones oculares» que les han provocado perder un ojo. Los otros heridos están en la Fundació Puigvert, especializada en oftalmología, en el hospital de la Vall d'Hebron y en el hospital Josep Trueta de Gerona. Informa Efe.

18.09La situación es tranquila, pero dos carreteras experimentan incidentes.

⚫ Vies tallades per manifestació:



➡ C-16 Berga (desviaments interior població)

➡ T-214 Torredembarra (talls intermitents) — Trànsit (@transit) October 20, 2019

18.04A la par, están en marcha diversas convocatorias de protesta en varias ciudades de Cataluña, sin incidentes de momento, por las detenciones de los últimos días llevadas a cabo por los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional. Algunas de las detenciones policiales han pasado a prisión por orden judicial. Informa Daniel Tercero. Sobre estas líneas uno de los carteles empleados en estas convocatorias.

17.50Mientras Barcelona trata de recuperar cierta normalidad y los servicios de limpieza trabajan a destajo, las movilizaciones no cesan. Ahora está convocada una concentración ante la Delegación del Gobierno. La llamada la hace Picnic Demcràtic, el mismo grupo que realizó una concentración ante la Sagrada Familia la pasada semana. En respuesta, se ha levantado un fuerte dispositivo policial en torno a la sede de la Delegación, en el cruce de las calles Roger de Llúria y Mallorca. Informa Alex Gubern.

17.07La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este domingo que pedirá una reunión «urgente» a la Delegación del Gobierno en la región para pedirle, entre otros, que no autoricen nuevas manifestaciones proindependencia «hasta que no cese definitivamente la violencia en las calles de Cataluña». Doce personas fueron detenidas anoche durante los altercados registrados en el centro de Madrid después de que un centenar de manifestantes tras una protesta por «la amnistía de los presos políticos» y en favor de los presos catalanes intentaran cortar la Gran Vía.

16.59El juzgado de instrucción 1 de Tarragona en funciones de guardia ha acordado este domingo libertad provisional con medidas cautelares para ocho detenidos a raíz de las protestas esta semana. La magistrada ha acordado comparecencias quincenales en el juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salida del territorio. También se ha acordado la prohibición de acudir, participar o aproximarse a actos o manifestaciones, a menos de 1 kilómetro por un plazo de 6 meses, y la causa está abierta por desórdenes públicos.

16.41Después de la semana de protestas un total de cuatro personas han perdido la visión, según ha informado la Conselleria de Salud a Europa Press.

16.34Cientos de personas se han concentrado esta mañana frente a la entrada del complejo policial de Moratalaz (Madrid), sede de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios, para mostrar su apoyo a la Policía Nacional y a los agentes desplazados a Cataluña. Al grito de «no estáis solos», varios cientos de personas, entre ellos compañeros de los agentes trasladados a Cataluña, pero también amigos y ciudadanos anónimos con banderas de España, han secundado la convocatoria de cuatro sindicatos policiales -SUP, CEP, UFP y SPP- para respaldar su labor, según ha informado Efe.

En contacte permanent amb consellera de Salut sobre l'evolució dels ferits en els incidents al carrer. Molt preocupat per la situació d'una noia hospitalitzada a Vall d'Hebron i pel policia, a Sant Pau. Desitjo la seva ràpida recuperació. Faig arribar el meu suport a les famílies — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 20 de octubre de 2019

14.45En su discurso desde Moncloa, Marlaska ha sido claro y se ha referido a los disturbios en reiteradas ocasiones como «un problema de orden público». Lea aquí la crónica completa de su comparecencia.

14.30Finaliza la comparecencia de Grande-Marlaska en el Palacio de la Moncloa.

14.27«Democracia sí. Violencia jamás», zanja el ministro, que pide «solidaridad» y lanza un último mensaje a Torra. «Torra lo que tiene es una deuda con el conjunto de catalanes. Tiene que hablar con ellos sobre preservar la convivencia, que es realmente la cuestión».

14.22Las exigencias de Marlaska no quedan ahí. «Pido que continuemos con el reconocimiento a nuestras fuerzas y al gran trabajo de coordinación entre Mossos, Policía Nacional y Guardias Civiles. Las fuerzas policiales son la vanguardia y representan a toda la sociedad catalana y española para garantizar el orden. Es imprescindible que todos colaboresmo activamentre para aislar a los violentos»

14.20El dirigente, además, exige que «las fuerzas políticas se desmarquen de la violencia». «Queremos que Torra condene la violencia de manera firme, rotunda, sin matices, sin adjetivos ni medias tintas, sin equidistancias. Nadie entiende, ni en Cataluña, ni en España ni a nivel internacional que no lo haya hecho todavía»

14.18Marlaska también ha querido enviar un mensaje «político»: «Estamos ante un problema de orden público, como el que viven otras grandes democracias. Quienes han querido ejercer su derecho de manifestación pacífico, ya lo han hecho. Pero los que se sitúan fuera de ahí, se están encontrado con la ley. Ante manifiestaciones que alteran el orden público, estamos actuando para preservar el orden público, seguir avanzando y anular la violencia. Lo primero es el conjunto de la sociedad catalana», explica el ministro.

14.16El ministro sigue con su balance: «De todos los detenidos, hay 18 que están en prisión, aunque hay más detenidos de ayer de los que todavía no pdoemos ofrecer datos. También hay 267 vehículos policiales dañados: 221 de Policía Nacional, 43 de los Mossos y tres de la Guardia Urbana. Aunque seguimos haciendo detenciones».

14.14Marlaska hace balance de daños: «Hay 288 agentes heridos. 155 de los Mossos, 134 de Policía Nacional y un guardia urbano. Además, hay 194 detenidos: 154 por los Mossos, 32 por Policía Nacional y ocho por la Guardia Urbana».

14.12A ese respecto, Marlaska se congratula por el trabajo de las fuerzas de seguridad al respecto de un conflicto que califica en varias ocasiones de «problema de orden público». «Los disturbios cada vez van a menos».

14.10Comparece desde Moncloa el ministro de interior, Grande Marlaska, que vuelve a poner en relieve el trabajo de las fuerzas de seguridad. «Hay que reconocer el trabajo de los agentes de seguridad, que están haciendo un trabajo impecable. Especialmente, hay que agradecerles todo a los agentes los heridos. Toda la gente está con ellos».

13.47El candidato de Más País a la Presidencia del Gobierno, Íñigo Errejón, ha reclamado este domingo la creación de una mesa de diálogo que deben formar los partidos de ámbito catalán y los de alcance estatal, y ha instado a Pedro Sánchez y a Quim Torra a que al menos "se cojan el teléfono".

13.37La ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto ha dicho que “solo habrá diálogo del gobierno de España con Torra bajo el cumplimiento de la ley y cuando el gobierno catalán denuncie los acontecimientos que se están produciendo en Cataluña”.

13.25La ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto ha dicho que “solo habrá diálogo del gobierno de España con Torra bajo el cumplimiento de la ley y cuando el gobierno catalán denuncie los acontecimientos que se están produciendo en Cataluña”. Es importante, ha dicho la ministra en funciones, que el Gobierno de la Generalitat y su presidente, Quim Torra, denuncien los acontecimientos que se están produciendo en Cataluña, porque el gobierno de España no se va a sentar en ninguna mesa a dialogar al margen de la ley.

12.55A partir de las 13.30h el ministro del Interior en funciones comparecera ante los medios de comunicacion en La Moncloa.

12.45Tres días después de la noche de altercados focalizados en la Gran Via, la arteria sigue con claras heridas. Operarios aprovechan la bajada de tráfico del domingo para reasfaltar tres de los cinco carriles en la zona próxima a la calle Bruc. También otros tres cerca de la confluencia con Roger de Flor y Nápoles. Quedan bancos rotos y paradas de bus con los cristales destrozados, además de decenas de pintadas en el asfalto y comercios. Informa Anna Cabeza.

12.45Al menos dieciocho personas han ingresado en prisión y otras setenta han prestado declaración ante el juez a lo largo de esta semana, como consecuencia de las protestas violentas que ha habido en diferentes puntos de Cataluña, principalmente en Barcelona. Según informa el Tribunal Superior de Cataluña (TSJC), se trata de un balance provisional, ya que en estas cifras no están incluidos los detenidos de anoche.

12.39«Os prometo que después del 'procés' hay vida; que detrás de la violencia hay democracia», sostiene Rivera, que pide a los suyos coraje y valentía "en los momentos difíciles». «Visca Catalunya! ¡Y viva España! ¡Vamos!», concluye el líder de Cs. Suena la sintonía que creó el partido para el 28-A mientras Rivera, Arrimadas y Roldán se abrazan y saludan a los asistentes. Ondean banderas catalanas, españolas y de la Unión Europea. Los asistentes corean «¡vamos Ciudadanos!» y «yo soy español, español, español».

12.39"Algunos ahora dicen que tiene que dimitir", afirma Rivera en alusión al PSC, pero les recuerda que hay "un artículo de la Constitución", el 155, que permite cesarlo.

12.31El presidente de Ciudadanos recuerda que hace «más de cuarenta días» ya le pidió una reunión para hablar de lo que pasaría en Cataluña tras la sentencia del «procés». Le vuelve a pedir, entre aplausos de los suyos, que aplique la Constitución en la comunidad autónoma.

12.30Rivera pide el fin de la simbología separatista en las calles y del uso partidista de TV3. Cánticos de «Cataluña somos todos».

12.28«¡Vivan la Policía, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra!», dice Rivera y le contestan con vivas y cántico unánime: «¡No estáis solos!».

12.28Ayer escuché a sinvergüenzas y delincuentes gritar «els carrers seran sempre nostres». Rivera les responde, «sin gritar»: «Las calles también serán siempre nuestras». «Las calles son de todos, las calles son de todos», canta la gente.

12.27Cánticos de «presidente, presidente» entre los simpatizantes de Ciudadanos. «Ver esta plaza llena es el porqué del nacimiento de Ciudadanos. No hay fuego, no hay barricada, no hay adoquín, no hay señalamiento, no hay mentira», les dice Rivera.

12.24«Visca Catalunya! ¡Viva España! ¡Vamos!», termina Arrimadas y sube Rivera al escenario. Estallan en vítores los asistentes y Rivera los saluda en catalán: «Bon dia, Catalunya. Bon dia, Barcelona».

12.23Arrimadas lanza un mensaje a los congregados: «Es muy importante que el 10 de noviembre salgáis a votar».

12.21«¿No os gustaría que el presidente del Gobierno estuviese en Cataluña y no en Moncloa, como el señor Sánchez?», pregunta Arrimadas. Una voz se eleva entre el público: «¡Muy bien dicho! ¡Así se habla!».

12.19Roldán le cede el micro a su antecesora, Inés Arrimadas, con un «visca Catalunya» y un «viva España». La portavoz de Cs en el Congreso define la plaza Sant Jaume como «el lugar del mundo con más valientes en el mundo por metro cuadrado». «Esta Cataluña cívica y pacífica también tiene que verse», clama. La gente responde al grito de «yo soy español, español, español».

12.19Roldán reprocha a Iceta no haber estado «al lado de los constitucionalistas» en la moción de censura contra Torra. Cánticos de «no estamos solos» entre los congregados en la concentración de Ciudadanos.

12.12Toma la palabra Roldán: «No sabéis el orgullo que me da estar hoy aquí rodeada de tantos valientes». La líder de Ciudadanos en Cataluña lanza un mensaje a los «totalitarios»: «¡No vamos a renunciar nunca a nuestra libertad!».

12.10La plaza Sant Jaume espera a los líderes de Ciudadanos. Está abarrotada de banderas catalanas, españolas y europeas. Suena la música que utilizó Ciudadanos en sus mítines en la campaña electoral del 28-A.

Aquí, en la Jefatura Superior de Via Layetana en Barcelona, los radicales separatistas acosan a diario a nuestros policías. Hoy he ido a darles personalmente las gracias por su servicio a los españoles y por arriesgar sus vidas para proteger las nuestras. ❤❤ pic.twitter.com/j6mEdWUcqP — Albert Rivera (@Albert_Rivera) October 20, 2019

11.57En total, desde el inicio de los disturbios en Cataluña, 66 detenidos ha pasado a disposición judicial: 18 de ellos han quedado en prisión provisional y otros 48, en libertad con cargos, como la prohibición de participar o acercarse a manifestaciones o órdenes de alejamiento de subdelegaciones del gobierno. De los 66 arrestados, 35 lo fueron en Barcelona y 12 están en cárcel provisional.

11.57Siguen ingresados tres policías nacionales en Barcelona, uno muy grave.

11.50Colau reprocha a Quim Torra que, en plena semana de disturbios haya puesto otra vez sobre la mesa un posible referéndum o futura declaración de independencia pero también critica a Pedro Sánchez que no cogiera ayer el teléfono al presidente catalán. Insiste a pedirles que hablen

11.45Un dato curioso de la semana de disturbios en Barcelona. Los Mossos han detectado 85 drones no autorizados sobrevolando las calles de la capital catalana, aunque no está permitido el vuelo de drones por la ciudad, sobre edificios o personas ni tampoco de noche.

11.43El cabeza de lista al Congreso del PSE por Vizcaya, Patxi López, ha acusado al president de la Generalitat, Quim Torra, de llevar a la sociedad catalana "al precipicio y pedirle que salte". "Nunca nadie en democracia había sido tan irresponsable. Nadie ha fracturado tanto una sociedad y nunca nadie ha tenido tantos motivos para dimitir y largarse a su casa", ha argumentado.

11.35Colau prosigue su intervención haciendo un llamamiento a la libertad de los políticos encarcelados, exigiendo una vez más a las formaciones independentistas que sean claras y condenen abiertamente los disturbios.

11.33Durante su intervención, Colau hace un llamamiento a Pedro Sánchez y Quim Torra para que se sienten y dialoguen. “Si ambos gobiernos son capaces de sentarse para hablar del dispositivo policial, ¿cómo no puede existir diálogo?”, se queja. En este mismo sentido, pide que las negociaciones sean privadas y calmadas, así como que se abandonen las líneas rojas, la mirada a corto plazo y el fondo electoralista.

11.32La alcaldesa reprocha al ministro Fernando Grande-Marlaska que ayer dijera que los casos de abusos policiales son falsos y pide analizar escrupulosamente las actuaciones controvertidas. Pide que “cuidemos Barcelona” y recuerda que “somos una ciudad de paz y diálogo” y que la ciudad no merece seguir viviendo episodios de graves altercados. Informa Anna Cabeza.

11.32Ada Colau, en su declaración ante los medios de comunicación, explica que quedan siete personas en estado grave o muy grave, entre ellos un agente de la Policía Nacional y una joven, que dice que está en estado crítico. También que durante estos días ya han perdido la visión de un ojo por impactos cuatro personas. Informa Anna Cabeza.

11.06Balance de la última noche de disturbios por parte del Ayuntamiento. Los bomberos tuvieron que realizar 75 servicios y quedaron gravemente afectados 35 contenedores, lo que tendrá un coste de 43.750 euros. En total, Barcelona ha perdido estos días a 1.035 contenedores y acumula ya 2,5 millones de euros en costes por daños, a los que faltará sumar todos los servicios y los trabajos de pavimentación de la última noche. Informa Anna Cabeza.

10.44El consejero de Interior, Miquel Buch, denuncia que anoche se vandalizaron tres tiendas durante los disturbos por el centro de la ciudad. Hay tres detenidos por ello. informa Anna Cabeza.

10.43Comparece el consejero de Interior Miquel Buch, que destaca los actos de pillaje que se produjeron en la ciudad condal. El consejero confima que no hay ningún acto previsto, de forma comunicada, salvo el convocado por Ciudadanos.

10.39El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, preside este domingo desde las 10.30 horas la reunión del Comité de seguimiento de la situación en Cataluña, según ha informado Moncloa. Sánchez estará acompañado de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo. y del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska. Tras la reunión, Grande-Marlaska comparecerá en rueda de prensa en La Moncloa. La hora de la comparecencia del ministro del Interior en funciones será confirmada más adelante.

10.39Carles Puigdemont ha rechazado este domingo responder a las preguntas de la prensa en un acto de protesta convocado ante su residencia en la localidad belga de Waterloo, antes de iniciarse una marcha independentista hasta Bruselas.

10.32«El Estado intenta enquistar el problema, pero vuelve a cometer un grave error. Ni desapareceremos ni renunciaremos por muchos años que nos pongan en prisión, al contrario», ha defendido Junqueras, que ha pedido hacer inevitable que el Estado se siente a hablar. Ha reclamado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, hacer «menos declaraciones, enviar menos amenazas y hacer más política, que desde que ha llegado a la Moncloa ha sido incapaz», y le ha reprochado que solo hable, según él, de 155 y de cumplimiento de penas.

10.31El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha llamado a «buscar alianzas más allá del independentismo sin renunciar a las actuales», y ha asegurado que trabar las mayorías necesarias no significa necesariamente gobernar juntos, sino unirse para cuestiones determinadas. En una entrevista este domingo en «El Periódico» recogida por Europa Press, ha asegurado que el independentismo es pacífico: «Otras actitudes nos debilitan y nos hacen más vulnerables», ha añadido.

10.27Elisenda Paluzie, líder de la ANC, exige desde Twitter «empezar a articular una red de ayuda a los jóvenes detenidos esta semana» e insta a los familiares ya abogados de los arrestados a pedir ayuda a la Caixa de Solidaritat. Informa Anna Cabeza.

10.27Carles Puigdemont ha advertido este domingo que la deslealtad y la división intencionadas» en el espacio independentista son un obstáculo «difícil de superar», en reproche implícito a una iniciativa del presidente del Parlament, Roger Torrent. Torrent, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y representantes de CCOO, UGT, Pimec, Foment del Treball, Círculo de Economía, LaFede.cat, la Taula del Tercer Sector y la FAVB se reunieron ayer para crear un espacio de trabajo que tiene como objetivo rebajar la tensión y lograr una solución democrática al conflicto político en Cataluña.

9.57Cayetana Álvarez de Toledo ha alertado de que se está produciendo un «exilio silencioso» de catalanes contrarios al «procés», que se marchan «ahuyentados» por las políticas que aplica el Govern. «Se está produciendo un exilio silencioso en Cataluña, nadie habla del exilio catalán, y existe un exilio catalán que no es solo por motivos fiscales, como se dice, es también por motivos políticos y morales», ha sostenido en declaraciones a Efe.

9.56La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, prevé ofrecer esta mañana a las 11 horas desde el Ayuntamiento una declaración institucional. Ayer no estuvo al lado del presidente Quim Torra cuando él hizo otro pronunciamiento ante los medios de comunicación junto a los alcaldes de Tarragona, Lérida y Gerona. Informa Anna Cabeza.

9.50El juez de guardia de Incidencias de Barcelona ha decretado esta madrugada libertad provisional con medidas cautelares para siete de los detenidos el viernes por la Policía Nacional en los incidentes registrados en la capital. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado esta mañana de que el magistrado imputa a los seis detenidos desórdenes públicos.

9.49A pesar de que anoche se repitieron algunos disturbios por el centro de la ciudad, Barcelona ha amanecido este domingo con muchos menos destrozos que en las anteriores noches. Pasadas las 23 horas, los radicales calaron un par de hogueras muy cerca de plaza Urquinaona, un centenar de manifestantes permanecía sentado y de forma pacífica en señal de protesta contra las fuerzas policiales. Los más violentos se desplazaron hacia plaza Cataluña, calle Pelayo y La Rambla, donde además de romper mobiliario urbano asaltaron, al menos una tienda de telefonía móvil. Informa Anna Cabeza.

9.38Doce personas fueron detenidas anoche durante los altercados registrados en el centro de Madrid después de que un centenar de manifestantes tras una protesta por «la amnistía de los presos políticos» y en favor de los presos catalanes intentaran cortar la Gran Vía. Los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad se produjeron entorno a las 20:30 de la tarde del sábado tras la finalización de una marcha de 4.000 personas que pedía la «amnistía de todos los presos políticos» y horas después de una concentración de ultraderechistas convocada entre las calles Goya y Alcalá.

9.37ERC forzará unas nuevas elecciones y Puigdemont quiere echar a Torra. Esquerra forzará en los próximos días a sus socios en el Govern a que den por terminada la legislatura y que el próximo mes de febrero se celebren unas nuevas elecciones autonómicas en Cataluña. Los republicanos entienden que «esto ya no tiene ningún recorrido», han perdido la confianza en Quim Torra -si es que alguna vez la tuvieron- y las encuestas auguran que por primera vez desde la recuperación de la democracia podrían ganar la Generalitat. Lea esta exclusiva ABC aquí.

9.30También a las 12 horas, Ada Colau hará una declaración institucional.

9.30Está previsto que hoy, a las 12 horas, Albert Rivera acuda a laa concentración convocada por Ciudadanos en la plaza Sant Jaume, bajo el lema «¡Basta ya! Justicia y convivencia». Rivera acudirá acompañado por Inés Arrimadas y Lorena Roldán.

9.30El secesionismo ultra llama a mantener la presión en las calles. La céntrica Vía Layetana (lugar en el que se encuentra la Jefatura Superior de Policía en Barcelona) condensó ayer la contradicción que marca, desde hace días, la respuesta del secesonismo a la sentencia del Supremo. Allí coincidieron quienes querían formar una «cadena humana» que separase a los manifestantes convocados por los Comités de Defensa de la República (CDR) y los antidisturbios. La cadena, liderada por un diputado de ERC, tuvo que escuchar los gritos e insultos de quienes pretendían enfrentarse de nuevo a la policía nacional. «Ni un paso atrás», les reprochaban los radicales, con ganas de encadenar la quinta noche de altercados en Barcelona. Lea esta noticia aquí.

9.30En Barcelona, los Mossos detuvieron en la noche de este sábado a 6 personas. Una de ellas, un menor de 16 años que fue arrestado a la altura de la plaza Joaquim Xirau, en la zona de La Rambla. La Rambla es la zona donde se han extendido los incidentes desde las 0.30 aproximadamente, y siguen a la 1.00.

9.30Cataluña amanece tras la quinta noche de violencia en sus calles. Una jornada mucho menos intensa que otras madrugadas. Los Mossos, a primera hora de la mañana, han informado de que el balance de detenidos en toda la comunidad asciende a 13, y 4 mossos han resultado heridos. Por su parte, el SEM atendió a 14 heridos, 11 de ellos en Barcelona y 3 en Gerona.