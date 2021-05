Felipe González: «En estas condiciones yo no daría el indulto» El expresidente del Gobierno rechaza la medida porque no hay arrepentimiento y reivindica la Constitución

Víctor Ruiz de Almirón SEGUIR Madrid Actualizado: 26/05/2021 22:59h

Felipe González se ha mostrado contrario a la aplicación del indulto a los líderes independentistas presos: «En estas condiciones yo no daría el indulto», ha dicho. El expresidente del Gobierno ha destacado que para el indulto es fundamental «el arrepentimiento» que se recoge en la norma que lo regula. González ha reivindicado que en España los independentistas «viven en una democracia bastante madura». Y ha recordado que la española es «una constitución no militante» pero que «lo que no admite es que nadie unilateralmente rompa la Constitución».

El expresidente del Gobierno ha acudido esta noche al programa «El Hormiguero», un formato poco habitual. Pero cuya elección deja claro las ganas del histórico líder de los socialistas de hacerse escuchar. En fechas recientes González ha estrenado su propio podcast, titulado «sintonías infrecuentes». En su primer episodio lanzó mensajes muy críticos con los dirigentes políticos actuales: «En España se ve una ausencia de liderazgo desde el respeto institucional, desde la centralidad de gobernar para todos. De ausencia de voluntad de transversalidad cuando más lo necesitan. Eso es evidente. Tan evidente como que la realidad que vive angustiosamente la gente cada día no se corresponde con el debate que oímos en el Parlamento».

Unas declaraciones muy en línea con sus palabras de noviembre de 2020 en las que trasladó que no se sentía representado por la actual dirección del PSOE: «Ahora hay cosas que no entiendo y que creo que nos pasa a muchos y por eso esa no compresión y que a veces te preocupe e inquiete o ese sentimiento de orfandad representativa». Esas palabras se producían en un momento en el que el Gobierno afrontaba el pacto presupuestario con ERC y EH Bildu. Y cuando desde la actual dirección del PSOE se reclamó autonomía, en privado de forma menos cortés. Algo que no gustó a González. «Me parece una argumentación pobre. Decir: apártate que me toca a mí (...) Si alguien me manda callar diciendo que es socialista, yo sé que no es socialista». Las relaciones con la actual dirección de Pedro Sánchez son pésimas. Los desencuentros han sido muchos y en multitud de asuntos. Y nada hace pensar que vaya a reconducirse.