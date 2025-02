Julián Quirós: Indultos: no es no

Se daba por hecho, de puro obvio, que la sala del Tribunal Supremo se pronunciaría contra los indultos a los políticos del procés. Pero la contundencia de la decisión (unánime y demoledora) le crea gravísimos aprietos políticos y reputacionales a Pedro Sánchez, quien un día ... antes apelaba contra la «revancha y la venganza» como la manera de catalogar preventivamente la resolución de los magistrados; caricaturizándola. El Supremo no autoriza los indultos porque no puede; porque no se dan razones jurídicas, ni de Estado, ni de estricta razón penitenciaria para poner en la calle a unos condenados sin arrepentir y que se reconocen dispuestos a cometer los mismos delitos si tienen oportunidad. Sánchez, claro, prepara la medida de gracia por razones no ya políticas, sino de mero interés personal, y lo de menos es que ponga al Rey en la tesitura de tener que firmar unas excarcelaciones contrarias a derecho. Poco pesa todo eso si a cambio alarga su estancia en La Moncloa.

