Feijóo: «El PSOE y Cs tienen la ambición de llegar al poder de cualquier forma» El presidente de Galicia critica

Seguir Juan Fernández-Miranda @juanfmiranda Santiago de Compostela Actualizado: 12/05/2019 01:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Está descartado que usted quiera presidir el PP en el medio plazo?

Si usted se fija en las fotos que tiene aquí, tengo una foto con Fraga y otra con el presidente Rajoy. Yo soy un personaje previsible: he apoyado a los presidentes que he tenido en cada momento. Ha habido una oportunidad de presentarme a la presidencia del partido y es la primera vez por la que se critica a un político por no presentarse a algo. Y resulta que tengo que seguir dando explicaciones porque no me presenté a algo, y no le oculto que no deja de sorprenderme, todavía hoy. La gente no puede entender que un presidente de una comunidad autónoma como Galicia, con tres mayorías absolutas, no pueda hacer las maletas en diez días. Quizá si fuese lendakari o presidente de la Generalitat de Cataluña nadie la discutiría, pero parece que hay algunas que consideran que Galicia es menos que Cataluña o que el País Vasco. Para mí, no. Por lo tanto, esa fue una oportunidad que no oculto que si se hubiera dado en otras circunstancias, con otros tiempos y de otra forma, probablemente diese ese paso. Pero eso ya pasó. Y yo en este momento estoy centrado en que España tenga alcaldes, alcaldesas, presidentes y una lista europea de un partido de centro derecha, porque si no hacemos una compensación a un Gobierno socialista débil en manos de Podemos y del independentismo nos irá muy mal. Ese es el objetivo que tengo. No tengo ningun otro objetivo.

¿El PP debería facilitar la investidura, como hizo la gestora del PSOE con Rajoy?

Nosotros le ofrecimos al PSOE un pacto de coalición y de legislatura. No tengo información de que Sánchez le haya ofrecido a Casado esas opciones. Por lo tanto Casado va a hacer una oposición responsable. Ninguna de esas dos cosas se le ha ofrecido al PP y no se le va a ofrecer, porque, insisto, hay una serie de políticos españoles que están obsesionados con el poder. Tanto el PSOE como los dirigentes de Cs tienen esa ambición de llegar de cualquier forma. Eso no es la política.