Feijóo pone deberes a Ayuso y le pide que se centre en la economía y no pierda el tiempo en cortinas de humo

Alberto Núñez Feijóo ha dado este sábado por cerrada definitivamente la herida de Madrid. El presidente del PP se ha marchado a Galicia, a primera hora de la tarde, con el alivio de pasar página de una ver por todas a una de las historias más oscuras del partido, con la celebración de un congreso regional que se había convertido en una auténtica pesadilla para los populares y que fue el detonante de la mayor crisis interna vivida en sus filas. Por fin, este sábado ha subido al escenario junto a Isabel Díaz Ayuso y ambos han levantado unidos sus brazos triunfantes, la señal de la victoria después de la gran guerra. «Desde hoy, Isabel y su equipo son más libres para conseguir que el PP de Madrid sea más libre y que Madrid sea más libre», ha asegurado el líder del PP, quien ha cedido a Ayuso el honor de ser la última en intervenir, por detrás del presidente nacional.

La protagonista absoluta ha sido ella, y Feijóo ha querido reafirmar que los tiempos han cambiado dentro del PP. La clausura del congreso madrileño ha sido la exhibición de dos líderes dispuestos a trabajar codo con codo desde un respeto mutuo, con un objetivo común: acabar con el sanchismo y con un Gobierno «débil y dividido» y ofrecer una alternativa creíble. Y hasta ahí la historia ‘romántica’ en el Partido Popular . La realidad es que cada vez que Feijóo y Ayuso han participado en actos conjuntos, se han mirado con lupa sus mensajes cruzados para marcar los límites del terreno de cada cual. Este sábado, día de fiesta en el PP, se han inclinado más por exhibir la unión de fuerzas, pero aun así todo el mundo ha podido ver dos liderazgos políticos muy diferentes.

«Somos personas distintas, de generaciones distintas, con formaciones y trayectorias distintas», ha admitido Feijóo. «Pero los dos queremos lo mismo. Los dos tenemos ganas de servir al país y seguir siendo útiles a nuestro país». Y parar servir a España, ha continuado, lo mejor es dar respuesta a los problemas reales de la gente: «No debemos enredarnos en temas menores, porque la gente nos dejará de votar».

«Vengo a poner deberes», ha advertido Feijóo, tras recordar lo que le dijo Ayuso en una de sus visitas a la capital: «Madrid tiene poco aguante para las imposiciones». Y el primer deber que ha puesto a todos ha sido centrarse en los problemas económicos, sin distraerse en «debates internos ni estériles, cortinas de humo ni algaradas». El líder del PP ve al Gobierno de Sánchez débil y dividido, pero cree que ni siquiera eso puede hacer perder de vista lo realmente importante, que es la crisis económica galopante que afecta a España y a los ciudadanos. Feijóo quiere que la economía sea el eje casi único del PP, mientras que Ayuso es partidaria de dar la batalla ideológica en todos los frentes. El congreso de Madrid ha sido el mejor escenario para visualizar esas dos maneras de hacer política.

En la lista de deberes de Feijóo , ha puesto uno muy concreto a Ayuso: ampliar las mayorías en las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, junto a José Luis Martínez-Almeida en el cartel del Ayuntamiento de Madrid. Feijóo ha anunciado que ya ha iniciado los trámites para empadronarse en la capital, por lo que Ayuso será «su presidenta». «Y la jerarquía se debe respetar», ha comentado, siempre en un tono amable que no ha conseguido rebajar la sensación de que había otro mensaje detrás. En este caso, si se respeta la jerarquía, se hace en todos los sentidos, porque el presidente nacional es él. Dicho con otras palabras, la buena relación debe basarse en la lealtad recíproca, y así no se llevarán mal.

Feijóo ha sido expansivo en los elogios a Ayuso : «El mayor acierto de este congreso, de Isabel, es que es la líder que más se parece a su tierra, a Madrid». Desde hoy, ha subrayado, «el PP está más preparado para servir a los ciudadanos, más unido, más firme, más comprometido y más sólido». Apenas ha dedicado unos segundos a hablar de la crisis interna reciente : «Todos sabemos que este congreso llevaba demasiado tiempo pendiente. Extendernos es un ejercicio de nostalgia que no lleva a ninguna parte. Nos hemos ocupado demasiado de cuestiones internas, pero no le dedico un segundo. No me interesa el pasado, sino lo que va a pasar en el futuro».