Feijóo pide un «cambio de ciclo político» en el PP, en pleno ascenso electoral El presidente de Galicia apoya «incondicionalmente» a Casado pero pide que se aplique «el modelo» gallego para frenar a Vox y «elevar la política»

Paloma Cervilla MADRID Actualizado: 14/05/2021 20:43h

En el momento más dulce del Partido Popular, tras ganar con una amplía mayoría las elecciones en la Comunidad de Madrid, uno de los barones con más influencia en esta formación política, antes de la irrupción de Isabel Díaz Ayuso, como ha sido el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha descolgado hoy en Radio Euskadi con unas declaraciones en las que reclama un «cambio de ciclo» en el PP.

El líder gallego no está conforme con el rumbo del partido, según se desprende de sus declaraciones, al afirmar con contundencia que «a mí me gustaría que en el Partido Popular en España hubiese un cambio de ciclo político y volviésemos otra vez, en fin, a hacer una política más europea, más occidental, más previsible en un momento en el que se necesita subir un poco el listón de la política para gestionar realmente los problemas de la gente».

Feijóo justificó su decisión de no presentarse para liderar el partido porque «yo era presidente de la Comunidad Autónoma, me había comprometido a finalizar la legislatura. Se convocó un Congreso en mi partido, de forma abrupta, como consecuencia de la presentación de una moción de censura, la primera que prosperó en España, que ha sido un gravísimo error. Decidí no presentarme y la decisión está ahí».

Una vez que no quiso dar el paso, el presidente gallego asegura que «tenemos un presidente, al que vamos a apoyar, que es el presidente Casado, para que pueda intentar cambiar el Gobierno de España. Creo que eso es bueno para el conjunto de los españoles y también para los vascos y gallegos. Ese es el panorama en el que estamos trabajando».

«Del 15-M surgió Vox»

Feijóo pone en valor que «he tenido la oportunidad de ser elegido presidente de Galicia por cuarta vez con más votos y más porcentaje que las tres anteriores y para mí es un honor ser presidente de los gallegos».

Por ello, y a la pregunta de si está dispuesto a volver a optar a la presidencia del PP, asegura que «la suerte está echada, tenemos un presidente al que yo voy a apoyar incondicionalmente, es mi forma de entender la política, tenía posibilidades de presentarme y no lo he hecho». En este sentido, apunta que «mi trabajo es gestionar los intereses de los gallegos e intentar, cuando haya elecciones generales que haya un cambio político en España, que es bueno para los ciudadanos y, a partir de ahí, todo lo demás es un futuro bastante incierto, en que cada uno tiene su rol y yo tengo el mío».

El presidente de Galicia subraya que «mientras no se reunifique el centro derecha tiene muchas posbilidades que la izquierda y la izquierda populista gobierne en España. Fíjese lo que ha pasado en Madrid, el PP consigue llevarse prácticamente los votos de Ciudadanos y duplica diputados. La concentración del centro derecha es la única alternativa para que no gobiernen los independentistas catalanes con el socialismo de Sánchez y el populismo de Podemos».

Feijóo se mantuvo en su línea crítica con Vox sobre el que afirmó que «no ha venido a solucionar ningún problema de nuestro país, al contrario. La ruptura del centro derecha lo que ha venido es a propiciar este gobierno Frankenstein». Y añadió que «en Galicia hemos conseguido que Vox no tenga ningún concejal en ningún ayuntamiento ni ningún diputado». Por lo tanto, señaló que «ese es el modelo. Es la única forma de volver a elevar los temas políticos y hablar de los temas serios». Finalmente, sentenció que «del 15-M surgió Podemos y, de forma indirecta, surgió Vox».