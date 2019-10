El error Sánchez

Seguir Luis Herrero Actualizado: 06/10/2019 02:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Oh, cielos. El excipiente milagroso que debía proporcionarle propiedades curativas al discurso electoral del PSOE ha perdido eficacia. Sánchez ya no ilusiona. La porción más ideologizada de su partido está cabreada con él. Le hace responsable de la repetición electoral y no entiende que haya desaprovechado la oportunidad de formar un Gobierno de izquierdas. El presidente en funciones creyó que sería un estado de ánimo pasajero y que, pasado el shock, su proverbial predicamento ante las bases haría rebrotar la ilusión y el espíritu de combate. Pero, al menos de momento, no hay tal. Su agotadora procesión mediática -ya solo le falta dejarse entrevistar por Jiménez Losantos- y la proliferación interminable de actos electorales

