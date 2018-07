Entrevista a Pablo Casado «Mis hijos y mi mujer son todo para mí» Creyente, del Madrid, fan del motor y de Coldplay, así es el perfil personal de Casado

¿Es usted creyente y practicante?

Sí.

¿De qué equipo de fútbol es Pablo Casado?

Del Madrid.

¿Cuál es el último libro que ha leído?

He leído Progreso, de Johan Norberg. Capitalismo optimista.

¿Merkel o Macron?

Vamos a ver… Tengo más afinidad generacional y probablemente aspiracional con Macron.

¿Cuál es su afición, o era, cuando tenía tiempo libre?

Yo soy muy fan del motor. No solo de las carreras y de conducir, sino de revistas. Soy el típico que se compra cinco o seis revistas de coches todas las semanas. Y soy muy amante del arte contemporáneo. Voy con mi mujer a exposiciones. Y nos encanta viajar.

¿Qué supone para usted la familia?

Todo. Mis hijos y mi mujer son todo para mi.

¿Le gusta dormir o es de los que se apañan con cuatro horas?

Me apaño con cuatro horas, aunque generalmente duermo unas seis, y en esta campaña no he conseguido subir de cuatro o cinco horas.

¿Qué es lo que más le gusta de usted a su mujer y lo que más le carga?

Yo creo que le gusta que sea buena persona, es algo que siempre destaca. Aunque los castellanos somos casi como los gallegos... Yo creo que soy una buena persona. Y lo que no le gusta... Lleva mal mis horarios, y el no desconectar el teléfono.

¿A qué personaje histórico le gustaría haber conocido?

A Winston Churchill.

¿Qué pensador político o filósofo es el que más le inspira?

Friedrich Hayek. Mi obra de referencia es «Camino de servidumbre». Y sobre todo la dedicatoria, está dedicada a los socialistas de todas partes.

¿Dónde suele veranear habitualmente?

Veraneo en Las Navas del Marqués (en Ávila). Mi mujer es de Elche y también vamos por ahí. Pero donde estamos más tiempo en verano es en Las Navas, que es una maravilla.

¿Su grupo o artista musical preferido?

Me gusta mucho Coldplay. He estado ocho años en el conservatorio, haciendo chelo y guitarra, o sea que sigo oyendo mucho a los clásicos, sobre todo cuando estoy en campaña. Es algo que te relaja mucho. Y en música contemporánea, me gusta un poco de todo.

Complete esta frase: España es…

Una gran nación. España y la Hispanidad es el hito histórico más importante de los dos últimos milenios, desde la romanización. Si quitamos la filosofía griega y la romanización, ¿qué otro hito histórico ha transformado más el mundo que la hispanidad, en términos culturales, geográficos, estratégicos, lingüísticos, religiosos...? Y no somos conscientes de ello. España tiene que volver a su dimensión de influencia internacional, cultural y de reivindicacón histórica. La peor leyenda negra de España la estamos escribiendo ahora mismo los españoles.