«Estamos preparados para volver al Gobierno cuanto antes»

—¿El PP ha sido poco rotundo a la hora de condenar la corrupción, e incluso de pedir perdón por ella?

—Yo he sido muy rotundo siempre, pero sinceramente creo que en el campo legislativo más no hemos podido hacer, ya hay medidas draconianas en España. Sí creo que hay que insistir en los mecanismos internos, de alerta temprana dentro de los partidos políticos. Todos los casos son del pasado y lo que hay que hacer es que no se produzcan ahora. Hay experiencias en la empresa privada que son buenas. Me gusta mucho el procedimiento del toque de silbato, que son mecanismos anónimos de denuncia, por supuesto contrastables. Y en contra de lo que la opinión pública dice, cuanto mayor liberalización, menor riesgo de corrupción.

—¿Cree usted, como dijo Sáenz de Santamaría, que la corrupción fue la principal causa de fuga de votantes del PP a Ciudadanos?

—Fue una de las causas, además de otras. En el desafío independentista, no se visualizó que la aplicación del 155 fue iniciativa nuestra, y que si no fue más amplia fue por culpa de los socios que la apoyaron. Y el electorado no entendía que aunque no tuviéramos la mayoría no planteáramos nuestras ideas y principios. A mí me gusta el Partido Popular que ahora se manifiesta en Valencia a favor de la concertada, que en Baleares se manifiesta en contra de que a un cirujano se le imponga una lengua cooficial. Me gusta cuando nos manifestamos en Barcelona junto al resto de constitucionalitas para exigir que acabe la fractura legal y social del independentismo. Yo me he comprometido a que ese PP vuelva y que sea para quedarnos.

—Hablando de Santamaría. ¿Debería intentar una carrera privada como ha hecho Rajoy, o debe quedar en el partido y qué papel tendría?

—Soraya es una persona muy válida, y una compañera que ha hecho una gran labor, y yo he hecho todo lo posible por que formara parte de este proyecto, así como su equipo más cercano. En el Comité Ejecutivo Nacional he tenido la suerte de que 10 personas que fueron en su lista, de 35 que presentó en el Congreso, ya están integradas. La integración ha sido real, he cumplido mi promesa. Pero he dejado vacante una plaza de libre designación. Y ojalá se quiera incorporar.

—¿Le parece justo que ella plantease que debería tener un 40 por ciento en la configuración de la dirección?

—Es un planteamiento inédito en cualquier partido político. Tuve que dejar muy claro que en el PP nunca ha habido corrientes, negociaciones entre compañeros, no puede haber cuotas o bloques. Lo que hay son personas, muy válidas, y quiero contar con ellas. Hay que mirar hacia delante. Tengo el máximo respeto a Soraya y su candidatura, y necesito a los mejores conmigo.

—¿Teme que haya una corriente crítica dentro del PP, liderada por ella, que espere al acecho por si estamos ante una presidencia de transición

—No, en absoluto. Sinceramente, lo que he visto es que el partido está contento, que el militante está contento, que se ha despertado mucha ilusión, mucha esperanza de futuro, y eso es al final lo que hace que el proyecto esté unido. Cuando ha habido un congreso tan abierto, plural y con un resultado tan claro, y ha sido posible la integración posterior tan evidente, en absoluto creo que pueda haber ese tipo de movimientos.

—Esa integración pendiente de Sáenz de Santamaría, ¿podría solventarse con las elecciones municipales y autonómicas? ¿Sería una buena candidata para Madrid?

—La integración tiene que ser en tres líneas: en los órganos de partido, en los grupos parlamentarios y respetando el resultado de congresos provinciales y autonómicos, las candidaturas ya nombradas, contar con los mejores, independientemente de a quién hubieran apoyado. En este caso, todavía no estamos en ello, pero por supuesto contaremos con los mejores.

—¿Está preparado ya para unas elecciones generales?

—Sí, y creo que no me falla la intuición. El PP está no solo preparado sino listo para volver al Gobierno cuanto antes. Electoralmente vamos a remontar en votos. Soy optimista por que traslademos a la sociedad la ilusión que hemos creado internamente. Y estamos preparados en materia de equipos. Estoy en contacto con los mejores, con personas de empresas, de despachos de abogados, exministros y responsables económicos.

—Después de no poder sacar adelante el techo de gasto y con los Presupuestos muy cuesta arriba, ¿qué espera del Gobierno de Sánchez?

—Se ha visto la debilidad extrema del Gobierno del Partido Socialista. Y el problema que tiene es que para este viaje no hacían falta alforjas. Que hayan hecho una moción de censura con batasunos, independentistas, podemitas, para no ser capaces ni de aprobar el techo de gasto... Se ha demostrado la absoluta estabilidad agónica que tiene el PSOE. Lo que no puede ser es que las instituciones se pongan al servicio de la permanencia de una persona en La Moncloa, que es en lo que estamos. Es un proyecto absolutamente personal. No va a poder legislar, y lo que están intentado es contentar a un independentismo que además está en absoluta fractura. Ya no es un Gobierno Frankenstein, es un Gobierno zombi, porque no han podido hacer nada, más que una política de gestos. Por mi parte, vamos a ser firmes en la oposición, como grupo mayoritario en la Cámara, pero al mismo tiempo responsables, para que el Gobierno no tuviera que caer en las manos de los independentistas para este tipo de votaciones. Pero tendrán que plantearnos algo que se pueda respaldar. Hoy por hoy, es insasumible su previsión de política económica y lo que vamos conociendo en política territorial.

—El bloque constitucional se rompió con ese pacto de Sánchez con los independentistas. ¿Se va a reunir con Sánchez?

—Hemos hablado y hemos quedado que nos veremos en las próximas fechas. Y seguiré con reuniones con la presidenta del Congreso, del Senado, con los presidentes del Supremo, del Constitucional. El PP tiene que dejar muy claro que no solo tenemos el liderazgo de la oposición, sino que tenemos la mayoría en la Cámara. Vamos a poder dialogar con todos los partidos que no vayan contra la ley. Yo no tengo nada que dialogar con aquellos que quieren romper la unidad de España.

—Una de las controversias que hay en torno a su figura es la polémica sobre el máster. ¿Le preocupa que pueda haber una campaña de determinados medios en su contra?

—No, la verdad es que estoy muy tranaquilo. Si no, no me hubiera presentado a este congreso. Hay cierto hartazgo por el tema, por ser bastante injusto. Estoy muy tranquilo, lo que a mí me extraña es que un curso de doctorado, no habilitante, de hace 10 años, tenga tanta atención mediática en fechas tan relevantes, cuando por ejemplo el presidente del Gobierno se ha dicho que un exministro le hizo la tesis, y nadie diga nada.

—Hay una operación de acoso a la Corona en marcha, a cargo de separatistas, antisistema… ¿Qué le parece que el PSOE de Sánchez se esté poniendo de perfil en este tema?

—Me parece muy mal, España debe mucho a la institución de la Casa Real. Don Felipe es un gran Rey, gracias a él conseguimos parar el golpe de los secesionistas en Cataluña, igual que gracias a su padre conseguimos parar el golpe de Estado del 23-F. No voy a admitir escarnios como el que sufrió Don Felipe tras los atentados terroristas de Barcelona, ni humillaciones como la que sufrió en la entrega de los premios Princesa de Girona, y tampoco voy a tolerar que a través de comisiones de investigación se trate de denostar una figura histórica como la del Rey Juan Carlos, en un intento de demoler las instituciones y erosionar nuestra estabilidad política y la Constitución.