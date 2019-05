Elecciones 2019, resultados en directo: quién ha ganado las elecciones municipales, autonómicas y europeas

Actualizar

9.51El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha ofrecido este lunes a Ciudadanos llegar a acuerdos que «pongan freno a las fuerzas que no respetan la Constitución, vengan de donde vengan», entre las que ha citado a EH Bildu, y a la extrema derecha de Vox. Ábalos, en declaraciones a la Cadena SER, ha anunciado que la Ejecutiva Federal del PSOE va a acordar esta tarde poner en marcha una comisión con el objetivo de estudiar los pactos en toda España ante los diferentes escenarios de gobierno surgidos en el ámbito municipal y autonómico tras las elecciones del 26 de mayo. El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha pedido a Cs a «tomar clara conciencia» de cuáles han sido las fuerzas mayoritarias y de que «no sea el responsable» de que la ultraderecha entre en gobiernos locales y regionales.

9.38La candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ha celebrado la derrota de Más Madrid, lo que supone que Manuela Carmena no repetirá como alcaldesa, lo que ha considerado una «misión cumplida», al mismo tiempo que planteaba que Ciudadanos formará gobierno en el Ayuntamiento de Madrid. «Queríamos terminar con un gobierno populista, así que misión cumplida por ahora», ha señalado Villacís en una entrevista en COPE, recogida por Europa Press. Así, ha señalado la posibilidad de que Ciudadanos forme parte del gobierno de Madrid. «Lo estamos planteando porque nos apetece», ha indicado.

9.26El candidato del PP a la alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado la recuperación del PP en las elecciones autonómicas y municipales celebradas este domingo, con respecto a los anteriores comicios generales, y ha dicho que hablará con la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, y con el candidato de Vox, Javier Ortega Smith, para «materializar un mandato de centro derecha» en Madrid. «Es cierto que el 28 de abril tuvimos mal resultado electoral, pero ahora hemos demostrado la fortaleza que tiene el PP», ha indicado Almeida en declaraciones en COPE, recogidas por Europa Press. El PP obtuvo ayer 15 escaños, y la segunda plaza, tras Más Madrid la plataforma de Manuela Carmena, y sumaría mayoría absoluta con Ciudadanos y Vox

9.18La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha afirmado este lunes que al PP no le queda más remedio que «hacer todos los esfuerzos para sentarse en una mesa sin estigmas y sin insultos» con su partido para poder gobernar esta región. En declaraciones en Radio Inter, Monasterio ha señalado que Vox tiene la «disponibilidad» se sentarse en una mesa, «igual que en Andalucía, donde siempre lo ha demostrado así». «Se habrán dado cuenta de que no pueden gobernar si no tienen a Vox. Tendrán que rectificar en sus posiciones respecto a Vox», ha añadido.

9.08Más de 159.000 votos cosechados por Ciudadanos, Vox y Unidas Podemos a lo largo de las cinco circunscripciones de Castilla-La Mancha no han servido para traducirse en escaños, lo que supone más de un 14,6% del total de sufragios emitidos. De este modo, Vox ha recabado más de 75.500 votos en las cinco provincias sin que estas papeletas sirvan para ocupar un escaño. Unidas Podemos suma más de 74.200, pero corre la misma suerte que Vox y no pisará el Parlamento autonómico. Ciudadanos sí ha conseguido cuatro escaños por Toledo, Albacete, Guadalajara y Ciudad Real, pero los 9.100 votos recibidos en Cuenca no servirán para convertirse en acta en el Convento de San Gil.

8.57La candidata del PP en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado segura este lunes de que será la próxima presidenta de la Comunidad, aunque ha asegurado que no ha comenzado a negociar todavía con Ciudadanos y Vox. Después de que las elecciones de este domingo situasen al PP como segunda fuerza en la Comunidad con 30 escaños, pero con opciones de gobernar gracias a la suma de la derecha, Díaz Ayuso ha dado por hecho que será la próxima presidenta regional. «Ahora mismo de 10, me veo en un 10, pero no me gusta adelantarme a las cosas», ha explicado al ser preguntada como veía sus posibilidades de gobernar. «Todavía no hemos hablado, a lo largo del día me pondré en contacto con ellos. Ayer hablé con Gabilondo, es el que sacó más escaños», ha explicado sobre los contactos con Ciudadanos y Vox, necesarios para formar un Ejecutivo en la Comunidad. «Todo lo que nos une será lo que nos haga forjar un Gobierno», ha añadido en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

8.45El candidato de Ciudadanos a la Presidencia regional, Ignacio Aguado, ha confirmado este lunes que hoy mismo se pondrá «en contacto» con la aspirante a la Comunidad del PP, Isabel Díaz Ayuso, con vistas a abrir unas «rápidas» negociaciones que les lleven a acordar «cuanto antes» un Gobierno de coalición. En su primera entrevista tras las elecciones autonómicas de ayer, concedida a RNE, Aguado ha asegurado que su objetivo «no era el sorpasso» al PP, sino «gobernar» y evitar que lo hicieran las fuerzas de izquierda, y ha dicho estar «muy orgulloso» de haberlo conseguido pese al «batacazo» del PP, que ha pasado de tener 48 a 30 diputados en la Asamblea de Madrid.

8.32Desde hace años se ha hecho palpable el ascenso de ciertos partidos extremistas. En el caso de Italia, la Liga de Matteo Salvini se convierte en el primer partido. Ha obtenido el 34,3 % de los votos en las elecciones europeas de 2019. El ministro del Interior se convierte así en el gran ganador de estas elecciones. En cambio, el gran derrotado ha sido el líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, pues ha sacado el 17,1 %, superado por el Partido Democrático (PD), con el 22,7 %.

8.18La candidata de Abuelas por Patones, Charito, de 95 años, se ha convertido en concejal de este pueblo de la Sierra Norte de Madrid, aunque no gobernará, ya que su candidatura sólo ha conseguido un edil frente a los cinco del PSOE, primera fuerza. La candidatura de Abuelas por Patones se sitúa como tercera fuerza con un 15,71 % de votos, el PP segunda con 20,19 % y un edil, mientras que el PSOE consigue la mayoría absoluta con un 60,90 % de apoyos y cinco ediles, según datos del Ministerio de Interior.

8.08El gran perdedor de las elecciones fue Unidas Podemos, que sufrió la pérdida de una notable representación en toda España, todo un cataclismo electoral. Iglesias solo aspira a condicionar ejecutivos socialistas en cuatro comunidades de doce: Canarias, Islas Baleares, Asturias y La Rioja. Golpe duro en Castilla y La Mancha, donde ni siquiera lograron representación después de que el barón socialista Emiliano García-Page y el secretario general de Podemos Castilla-La Mancha, José García Molina, hayan gobernado juntos la mitad de la legislatura. Molina, de hecho, avanzó ayer que dimitirá esta semana. Aun así, el revés más doloroso lo sufrieron en la Comunidad de Madrid. La plataforma Más Madrid, liderada por Íñigo Errejón, arrasó con la candidatura de Podemos, encabezada por Isa Serra. Errejón irrumpió en la Asamblea de Madrid con 20 diputados (mordidos a los morados) y se posicionó así como alternativa a la izquierda del PSOE en la región. Podemos se queda con siete. Unidas Podemos perdió ayer casi todos los ayuntamientos «del cambio» de los que presumió en 2015 y también sufrió un duro batacazo en Europa. La confluencia de Podemos e Izquierda Unida solo logró seis eurodiputados, es decir, cinco menos. Al final del recuento nadie de la Ejecutiva de Podemos salió a hacer balance de los resultados. Tampoco se asomó por allí Pablo Iglesias. Una de las peores noches del secretario general. La debacle de la formación frena en seco la anhelada entrada en el Gobierno del PSOE que durante el último mes ha vendido Pablo Iglesias. Podemos se resignó ayer a ser la muleta del PSOE en algunos territorios, pero los malos resultados dejan al líder sin cartas en la manga para sentarse a negociar con Pedro Sánchez.

8.04Anoche Pedro Sánchez lanzó un dardo a Ciudadanos: «Es hora de levantar el cordón sanitario al PSOE». El líder socialista criticó la posibilidad de que PP y sobre todo Cs vayan a pactar con Vox en varios municipios y regiones, sobre todo en Madrid. «Un pacto con la ultraderecha no sé cómo se lo tomarían el resto de partidos liberales de Europa», dijo antes de apelar «a la responsabilidad de los líderes nacionales, para no dejar en manos de la ultraderecha la estabilidad de gobiernos municipales y autonómicos». Los socialistas, con Josep Borrell a la cabeza, ganaron las elecciones europeas con más de 12 puntos sobre el PP y una participación récord del 64,83%.

8.01Ciudadanos pincha en la batalla por liderar el centro-derecha y se aleja del «sorpasso». Como en las elecciones generales de 2015 y 2016, sus propias expectativas fueron el mayor enemigo de Cs este 26 de mayo. Confiaban en imponerse a los populares en la Comunidad de Madrid y en Aragón a nivel autonómico, y en Madrid y en Valencia en las municipales, pero Cs no logró el «sorpasso» al PP en ninguna autonomía, cuando sí lo hizo en las generales en Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña y Madrid. Le queda el consuelo de entrar en ejecutivos autonómicos, pero no liderará ninguno de los grandes gobiernos.

7.45La doble victoria del centro-derecha en Madrid refuerza el liderazgo de Pablo Casado en el PP. Pese a que el retroceso en el voto del PP fue generalizado, tanto en las municipales como en las autonómicas y europeas, los resultados se leyeron como suma del bloque de centro-derecha y hubo triunfos morales, como los de Madrid, que dieron a los populares sabor a victoria. El liderazgo de Casado quedó a salvo y reforzado y las críticas internas, preparadas para lanzarse a su cuello hoy en el Comité Ejecutivo Nacional, se replegaron. Tras el triunfo de su apuesta personal en Madrid, Casado tiene manos libres ahora para la «reconstrucción» del partido. Los populares, además, aumentan su distancia en votos con Ciudadanos respecto a las elecciones generales.

7.30¡Buenos días! La larga noche electoral de ayer concluyó con la victoria de los socialistas en los comicios locales (29,47% de los votos) y europeos (33 por ciento), mejorando el resultado obtenido por Pedro Sánchez en las elecciones del 28 de abril, pero los socialistas se fueron a dormir con el sabor agridulce de no alcanzar el poder en las dos plazas en las que había más en juego en esta cita con las urnas, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. El Partido Popular ha logrado preservar la Comunidad de Madrid frente a la izquierda y expulsar a Manuela Carmena de la Alcaldía de la capital. La exjueza ha confirmado que dejará la política tras la constitución del nuevo consistorio y que no liderará la oposición madrileña. La exjueza ha confirmado que seguirá «en funciones hasta que se constituya el nuevo Ayuntamiento y se elija al nuevo alcalde». Sobre el resultado: «Yo no culpo a nadie, no se me ocurre en absoluto culpar a nadie que haya tomado la alternativa de presentarse a las elecciones, habrán valorado y habrán sido conscientes de los resultados que han podido tener», ha agregadosobre la candidatura de Carlos Sánchez Mato, para la que Pablo Iglesias pidió el voto dos días antes del 26-M.