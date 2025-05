El discurso de Sánchez, la gota que colmó el vaso argelino

Que la relación diplomática de España y Argelia estaba dañada cuando el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez , compareció el pasado miércoles en el Congreso es un hecho. Pero que el discurso del socialista incluyó errores diplomáticos que fueron el detonante para que ... el gobierno africano reaccionara rompiendo esa tarde su Tratado de Amistad con España, es una conclusión que señalan las fuentes diplomáticas consultadas por ABC y en la que coinciden la mayoría de los grupos parlamentarios, tanto rivales como socios del PSOE.

«Sánchez asumió la versión marroquí cuando dijo que el Polisario rompió hace un año el alto el fuego en el Sahara. Esa es una declaración que ningún líder se ha atrevido a hacer públicamente porque significa perder el papel de árbitro, de intermediario, entre dos partes en conflicto que España lleva ejerciendo desde hace más 40 años», señala la portavoz de Exteriores del PP en el Congreso, Valentina Martínez Ferro . Para esta diputada tampoco pudo sentar bien a Argel el tono que empleó el jefe del Gobierno en el debate, sin rastro de autocrítica . «Dijo que España debía estar orgullosa de su actuación , lo que implica decir que ha actuado correctamente cuando Argelia se sintió traicionada porque no fue informada y porque Sánchez ha abrazado la postura de su rival», apunta. «Además, el presidente dijo que otros países han considerado la solución marroquí para el Sahara como la más realista y no es verdad: todos la han señalado como una de las más realistas admitiendo que hay más de una», recuerda. «Lo que sucedió por la tarde no fue aleatorio ni una coincidencia: cada paso que está dando Argel en esta crisis es una respuesta a lo que considera afrentas por parte de España», denuncia.

Cuca Gamarra, secretaria general del PP «Le exigimos que arregle cuanto antes el estropicio que ha generado en las relaciones con Argelia, en las que no solo no hay ni un solo avance, sino que hay muchísimos retrocesos que están marcando la economía en nuestro país».

Por su parte, la portavoz parlamentaria de Cs para Asuntos Exteriores, Carmen Martínez, cree que el Gobierno argelino «probablemente, esperaba algún tipo de gesto por parte del presidente en su comparecencia». Y denuncia que Sánchez «en lugar de calmar las aguas» basó su intervención «en los mismos mensajes contradictorios que lleva repitiendo desde el inicio de esta crisis». Por un lado, que no ha habido ningún cambio de posición; y, por otro, que si ha habido ese cambio de posición ha sido para restablecer las relaciones bilaterales con Marruecos. Para Martínez, «ese discurso manda a Argelia el mensaje de que España valora más la relación con Marruecos que la que tiene con ese país, cuando ambos son socios fundamentales para el interés nacional». Martínez considera que el discurso del jefe del Gobierno el miércoles fue «un tropiezo más en política exterior».

Bildu: «Inverosímil y falso»

Para el portavoz de Exteriores de Bildu, Jon Iñarritu , el problema fue que «Sánchez intentó no profundizar en el tema Sahara Occidental, pero volvió a ratificar su postura de cambio de posición (pro marroquí). Y puso en valor el acuerdo o nueva relación con Marruecos». A su juicio, «la situación geoestratégica en la zona y la tensión entre Argelia y Marruecos se ve afectada» por ese posicionamiento. «Decir que cambiaron de posición (obviando al Congreso) y decir que lo hacen por el bien de los saharauis y por el fin del conflicto es inverosímil y falso. Yo le pregunté por Argelia y no quiso responder », recuerda.

Santiago Abascal, presidente de Vox «Después del ridículo vergonzoso en las relaciones con Argelia, que tiene consecuencias directas para los españoles en la factura del gas, nos viene hoy usted con una declaración conjunta con Marruecos».

El portavoz del PDeCAT, Ferrán Bel , coincide. « Mostró una excesiva complicidad con Marruecos . Además, le preguntamos explícitamente si había algún problema con Argelia, y dijo que no había ningún tipo de problema», señala. «Es evidente que ha habido errores diplomáticos en la relación con Argelia , y no sabemos si lo que dijo Sánchez fue el detonante de la ruptura, pero seguro que ha influído», remacha.

Problema de fondo

Fuentes de Junts también vieron errores diplomáticos en la intervención. «Cuando dijo que se quiere terminar un conflicto, ¿imponiendo sin escuchar al pueblo saharaui? Además, habló de delimitar aguas España-Marruecos, incluyendo Canarias . No. Las aguas del Sahara son del Sahara, no de Marruecos», critican. «Las relaciones con Argelia ya estaban mal desde que Sánchez anunció el giro con el Sahara y su discurso fue la gota que colmó el vaso», concluyen. Y en la misma idea incide el portavoz de Compromís, Joan Baldoví , « las casualidades en política son difíciles ». «Creo que esa defensa del acuerdo con Marruecos provocó evidentemente las medidas que ha tomado Argelia. Medidas que empiezan a ser preocupantes para muchas empresas», advierte, por lo que pide al Gobierno que se esfuerce «al máximo en rehacer la relación». Por su parte, fuentes de ERC consideran que «no es una cuestión de discursos ni de matices concretos» sino del problema de fondo: la traición al pueblo saharaui perpetrada por Moncloa.