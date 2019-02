Sigue la manifestación en la Plaza Colón de Madrid en directo: clamor por la unidad de España

Actualizar

La protesta de hoy reclama la unidad de España - Rosa Belmonte

Los manifestantes reclaman elecciones - Mariano Calleja

10.43Suena «Que viva España», de Manolo Escobar. Informa Mariano Calleja.

Cada vez más personas se concentran en Colón - Mariano Calleja

«Golpistas a prisión», dice una pancarta que porta una manifestante - Mariano Calleja

❌La política antiterrorista, el matrimonio homosexual y la decisión del Gobierno del PSOE de reformar la ley del aborto fueron los temas principales contra los que salieron a protestar a la calle diferentes altos cargos de la cúpula del PP.#NoVoyConElFascismo ‼️ pic.twitter.com/TOVwPa8gBa — PSOE (@PSOE) 10 de febrero de 2019

✅ El único proyecto político de progreso, moderación y sentido común es el del PSOE, que defiende derechos, libertades y oportunidades.



Hoy se va a ver una España en blanco y negro que solo propone dar marcha atrás. #NoVoyConElFascismo ‼️ pic.twitter.com/pb6uVKiWPT — PSOE (@PSOE) 10 de febrero de 2019

Hoy Colón tiene que ser un clamor en defensa de la nación española y por #EleccionesYa. Hay una mayoría de ciudadanos que no aguanta ni una concesión más al separatismo y no comparte el ‘todo vale por el poder’ de Sánchez. Y lo vamos a demostrar.



Allí nos vemos en un rato pic.twitter.com/TZGYPRguJN — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 10 de febrero de 2019

Mariano Calleja

Muchas banderas de España en Colón - Mariano Calleja

10.29Rosa Belmonte ya está en Madrid para informar de la manifestación. Desde Goya para abajo se ve mucha más gente que cualquier domingo a esta hora, informa.

¡Ya basta de pactos con nacionalistas y populistas que quieren liquidar nuestro país!

‼ Ha llegado la hora de frenar al señor Sánchez y darle voz a todos los españoles.

Te esperamos mañana en la Plaza de Colón de Madrid, desde las 12:00h

#EleccionesYApic.twitter.com/th4xfM5RfW — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 9 de febrero de 2019

Se espera que miles de personas llenen la plaza de Colón - ISABEL PERMUY

Nos estamos jugando la igualdad de oportunidades, las libertades y derechos de los españoles vivan donde vivan.



Hoy vamos a decir NO a Torra, no a Puigdemont, pero SÍ a Cataluña, sí a España y que Sánchez deje de negociar con los independentistas.#YoVoy



@findesemanacope — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) 10 de febrero de 2019

10.12Teodoro García Egea, secretario general del PP, ha dicho esta mañana en la Cope que «Pedro Sánchez va a ver una convocatoria en rojo y gualda, que son los colores de nuestra bandera». «Quizá a Sánchez no le guste mucho y a sus socios menos, pero es lo que va a ver hoy», ha afirmado. «Hoy vamos a decir no a Torra, no a Puigdemont y sí a Cataluña. España es Cataluña y Cataluña es España».

10.00Las formaciones que participan en la manifestación han querido evitar la simbología partidista. Quieren que sea una concentración de la sociedad civil, más allá de los partidos políticos.

09.59Están invitados a la marcha todos los partidos constitucionalistas. Pablo Casado ha hablado con Vox, Coalición Canaria, UPN, Foro Asturias, Partido Aragonés y UPyD. Solo Coalición Canaria ha rechazado acudir a Colón.

09.58Por parte de Vox, su líder, Santiago Abascal, ha estado en contacto con Pablo Casado desde el primer momento, y su partido se ha unido a la convocatoria, dentro de las normas que han consensuado. Los dirigentes de Vox llegarán a Colón después de reunir ayer a unas 1.700 personas en «la sala más grande» de Mallorca, el Auditorium de Palma.

09.56Por Ciudadanos también se han fletado decenas de autobuses en toda España, para estar hoy en Colón junto a Albert Rivera, Juan Carlos Girauta, Toni Cantó, Ignacio Aguado, Begoña Villacís, Inés Arrimadas y Luis Garicano, entre otros dirigentes. El candidato a la Alcaldía de Barcelona Manuel Valls también ha anunciado su presencia.

09.55Por parte del PP, está previsto que Pablo Casado esté acompañado de todos los barones regionales, excepto Alfonso Alonso, que no puede viajar a Madrid por motivos de agenda (un homenaje a Joseba Pagazaurtundua), pero ya ha mostrado su apoyo al acto. Asistirán todos los miembros del Comité de Dirección del partido, los presidentes provinciales, además de los regionales, los candidatos para las elecciones municipales y autonómicas, y miembros del partido de toda España.

09.53Los representantes de los partidos hablarán a los medios a partir de las 10.50 horas, hasta que la protesta empiece de forma oficial a las 12.00 horas.

09.50Los partidos han optado por ceder la lectura del manifiesto a profesionales del mundo de la comunicación y del periodismo, lo que evita así que la Plaza de Colón se convierta en una sucesión de mítines de los distintos líderes políticos, que tampoco tendrán una pancarta conjunta. Los encargados de leer el texto serán María Claver, Albert Castillón y Carlos Cuesta.

09.46El manifiesto, rematado ayer por los organizadores de la protesta, PP y Ciudadanos, subraya la defensa de la unidad de España y la Constitución, rechaza los pactos con los independentistas y exige a Sánchez que convoque elecciones.

09.43Bajo el lema «Por una España unida. ¡Elecciones ya!», los organizadores estiman que decenas de miles de personas, llegadas de todos los puntos del país, se concentrarán en esta plaza madrileña contra los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes.

09.40La Plaza de Colón de Madrid se llenará hoy, a partir de las 12, de banderas de España, en una concentración en la que los partidos políticos pasarán a un segundo plano, de forma voluntaria, para ceder el protagonismo a la sociedad civil y a los ciudadanos.