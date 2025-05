La defensa de Bárcenas pide al tribunal un careo con Rajoy

El abogado del extesorero del PP Luis Bárcenas, Gustavo Galán, ha solicitado este lunes al tribunal que juzga la caja B que se acuerde un careo con Mariano Rajoy si después de su declaración como testigo, se presentan «contradicciones» entre las versiones que ambos planteen en la Sala.

El juicio ha dado comienzo este lunes con la exposición de cuestiones previas, los asuntos que en opinión de las partes deben resolverse por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para acotar el objeto del procedimiento y añadir o retirar pruebas.

En su turno de palabra, el abogado de Bárcenas ha puesto de manifiesto que la credibilidad de su cliente se ha puesto en duda desde que presentó un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción exponiendo tanto la existencia de una caja B como su funcionamiento e involucrando a exdirigentes del partido, como Mariano Rajoy. Decía, en concreto, que era «perfecto conocedor» de ese dinero negro.

« No es que me guste como abogado generar ningún tipo de circo, pero en coherencia procesal habida cuenta del escrito presentado en la Fiscalía, resultaría ilógico que esta defensa no presentase esa testifical. Y si se considerase oportuno, si existiesen contradicciones, se le sometiese a un careo, terminada la declaración de don Mariano Rajoy », ha señalado.

El letrado ha insistido en que el escrito de Bárcenas no obedece a un cambio sobrevenido sino que su cliente sigue «una determinada línea» que ya marcó en su primera declaración ante la Audiencia Nacional en julio de 2013, cuando «prestó una declaración suficientemente expansiva y detallada» a la que ahora daría continuidad ese escrito.

No obstante, hay «un déficit» para «verificar su credibilidad» y es que según afirma, y es objeto de investigación en la causa sobre la llamada operación Kitchen, tenía «una ingente documentación, papeles, anotaciones, pendrives, que le han sido sustraídos» y que se estaba reservando para utilizar en el «momento procesal» que considerase oportuno.

En todo caso, para verificar esa credibilidad, ha pedido que se llame asimismo como testigos a tres periodistas que escribieron sobre el tema y en concreto, a Francisco Mercado porque, conforme ha revelado el abogado, es la persona a la que se refería Bárcenas en su escrito cuando dijo que le constaba la existencia de una grabación al extesorero Álvaro Lapuerta realizando afirmaciones sobre la caja B y Mariano Rajoy. Él habría grabado esa cinta para escribir un artículo al respecto.

Doctrina Botín para el delito fiscal

El fiscal de Anticorrupción Antonio Romeral ha planteado en su turno que se aplique la llamada «doctrina Botín» al delito fiscal que algunas acusaciones populares atribuyen al Partido Popular por el Impuesto de Sociedades del año 2008, habida cuenta de que son ellas y no el Ministerio Público ni la Abogacía del Estado quien acusa por ese delito.

Asimismo, ha pedido el sobreseimiento por prescripción de la trabajadora de la constructora Unifica Laura Montero, que ya se desestimó durante la instrucción. El fiscal señala que habida cuenta de los plazos en que fue llamada al procedimiento, los posibles ilícitos de la constructora que le salpicarían ya estarían prescritos para ella.