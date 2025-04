La crisis del PP en Madrid aboca a unas primarias abiertas entre Ayuso y Almeida

Génova ha dicho 'basta'. La guerra interna en el PP por el congreso regional de Madrid ha entrado en una fase destructiva de enfrentamiento total, entre Isabel Diaz Ayuso y su entorno, por un lado, y la dirección nacional, con Teodoro ... García Egea , por otro. El aparato del PP madrileño se ha desmarcado de la estrategia de Ayuso y se ha alineado con Génova. En este contexto, y después de la escalada de tensión de los últimos días, entre acusaciones de ilegalidad, amenazas de denuncias, bloqueos al secretario general en el móvil de la presidenta autonómica y presiones constantes desde Sol, en la sede nacional del partido se ha dado un golpe sobre la mesa: «Hasta aquí hemos llegado». Génova ha retirado su confianza de la candidatura de Ayuso para presidir el PP de Madrid y apoyará un proceso abierto de primarias, para que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida , pueda competir con la presidenta de la Comunidad. Y que gane el mejor, o el que logre más apoyos entre los militantes, primero, y entre los compromisarios, después.

«Isabel no puede ser presidenta del PP de Madrid». Esta es la conclusión a la que llegaron en la dirección nacional este fin de semana pasado, después de una sucesión de hechos asombrosos, dentro y fuera del partido, incluido el bloqueo del WhatsApp del secretario general en el móvil de Ayuso , porque «no tiene potestad para hablar con la presidenta», según aseguraron fuentes próximas a la dirigente autonómica.

Al mismo tiempo, el entorno de Ayuso aprovechó la Junta Directiva regional del pasado viernes para subir la presión y exigir el adelanto del congreso regional a marzo . Desde Sol se envió mensajes a todos los consejeros para instarles a defender a su 'jefa' y reclamar el adelanto del congreso. La realidad es que en la reunión interna solo hablaron dos de los consejeros en ese sentido, Paloma Martín y Javier Fernández-Lasquetty . Allí se acusó al partido en Madrid de ser una 'gestora en situación ilegal', en funcionamiento desde abril de 2018, cuando dimitió Cristina Cifuentes como presidenta. Y por eso veían imprescindible acabar con la ilegalidad y convocar el congreso ya.

«Ni desafíos ni pulsos»

Esta acusación molestó especialmente tanto a Génova como a la dirección del PP de Madrid, con Pío García-Escudero y Ana Camins a la cabeza. Explicaron que no hay una gestora, sino una Junta Directiva en la que se sustituyó a una presidenta dimitida por un nuevo presidente, como ocurrió en otras regiones, como Canarias o Asturias. A partir de ahí, las presiones carecían de sentido, según fuentes populares.

En Génova mantienen el calendario previsto: «El congreso de Madrid será en mayo». aseguran a ABC. Ni antes ni después. Es decir, la diferencia entre lo que piden unos y lo que defienden otros es de dos meses. En el fondo, se trata de un pulso político, según interpretan en la dirección nacional, una manera de demostrar el poder de Ayuso después de su éxito en las elecciones madrileñas del 4 de mayo , y dejar en evidencia así una supuesta debilidad de Génova. «Aquí hay algo más, que se nos escapa, pero no vamos a consentir que nos desafíe, ni mucho menos que nos eche un pulso», avisan desde la dirección nacional.

Después de hacer pública su candidatura al PP de Madrid, justo antes de la convención nacional que debía servir para reforzar e impulsar el proyecto de Casado, Ayuso reclamó que el congreso se celebrase antes de Navidad. Ese pulso lo perdió y pasó a exigir que, como mucho, fuera en marzo. Génova no piensa ceder un milímetro.

En plena escalada de tensión, García Egea, responsable de la renovación territorial del partido y de la organización de los congresos provinciales y regionales, dio luz verde al anuncio de que el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, sería el presidente del PP de Aragón. Todo un aviso a navegantes . Tanto, que desde Génova se confirma que, en Madrid, Almeida está «fuerte» y preparado para competir con Ayuso en el proceso de primarias.

Militantes y delegados

En este momento, y a no ser que la presidenta de la Comunidad de Madrid rectifique, busque el consenso con Génova y acabe con todos los pulsos y desafíos, la dirección nacional está dispuesta a una contienda abierta por el poder en esa región. Hasta ahora, la inmensa mayoría de los congresos provinciales y regionales se han resuelto por consenso y sin enfrentamiento. El caso de Sevilla fue la excepción, y Génova ganó la batalla en ese territorio que podría parece más hostil . «Si en Madrid no puede haber un congreso pacífico, pues no lo habrá», avisan las fuentes consultadas. En el equipo de Casado no tienen ningún miedo a las primarias, entre otras cosas porque el presidente del PP ya se enfrentó a ese proceso en julio de 2018 y ganó al resto de los candidatos.

En Madrid, los aspirantes se someterían primero al voto de los afiliados al corriente de pago de las cuotas. A partir de ahí, si uno de los precandidatos supera el 50 por ciento de los votos y la diferencia con el segundo es superior a 15 puntos, será proclamado presidente. Pero si la diferencia es menor de 15 puntos, pasarían a la segunda fase, en la que votarían los compromisarios del partido . Y ahí en teoría tiene más control el aparato.

El entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid respondió a la advertencia de la dirección nacional del PP de que esta no puede presidir a los populares madrileños, ante lo que considera un desafío contra la dirección nacional, y afirmó que «se supone que en un congreso votan los militantes», según las fuentes consultadas por ABC, informa Paloma Cervilla .