El PP de Madrid alerta de la ruptura del partido y del Gobierno regional por la guerra interna

En Génova toman nota de la guerra interna que se está produciendo en el PP de Madrid y del desafío que el entorno de Ayuso está planteando a la dirección nacional para imponer sus criterios, pero de momento quiere mantenerse al margen de una pelea que tiene desconcertado a buena parte del partido.  Pablo Casado está inmerso en la preparación del debate de los Presupuestos Generales del Estado , mientras que el secretario general, Teodoro García Egea , al que Isabel Díaz Ayuso mantiene bloqueado en su móvil, observa los movimientos y prefiere dejar la guerra en el ámbito del PP de Madrid sin que salte más arriba.

Ayer fue día de filtraciones en varios medios de comunicación, curiosamente todas a favor del entorno y los intereses de Ayuso. Por mucho que la presidenta autonómica asegure en público que no está para guerras «innecesarias» ni discusiones de patio de colegio, su entorno se encarga a todas horas de mantener viva la polémica. Su interés parece ser tachar de ilegal a la 'gestora' del PP de Madrid , que preside Pío García-Escudero desde 2018, cuando dimitió Cristina Cifuentes, y de paso exigir a toda costa que el congreso regional se celebre en marzo como máximo, para que Ayuso sea elegida cuanto antes y pueda organizar las próximas elecciones municipales y autonómicas, las de mayo de 2023.

Desde el PP de Madrid y desde Génova niegan la mayor. «No hay una gestora», subrayan, sino una Junta Directiva donde se nombró a un presidente para sustituir a quien había dimitido. Es decir, lo mismo que ha ocurrido en Canarias o Asturias. Por tanto, según estas fuentes no hay ninguna ilegalidad porque no se ha incumplido ningún plazo. Génova se reafirma en que el congreso de Madrid se celebrará en mayo o junio, ni antes ni después, como marcó la Junta Directiva Nacional, en la que votó a favor la propia Ayuso. No cederá a la presión bajo ningún concepto, subrayan fuentes populares.

Lucha de poder

Porque, al final, la explicación que encuentran sobre la insistencia en adelantar el congreso es que se trata de un pulso contra Génova promovido desde Sol , sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, para exhibir su poder y dejar en evidencia la debilidad de la dirección nacional. «Este desafío es una falta de respeto al presidente nacional y una deslealtad», avisan fuentes del PP de Madrid y del organigrama del Gobierno autonómico. En la dirección del PP madrileño, alineada con Génova, lanzan un aviso: este desafío interno no solo ha dividido el partido, sino también el grupo parlamentario en la Asamblea y el Gobierno regional.