Los contenidos de Memoria Democrática se estudiarán en secundaria, bachillerato y formación del profesorado La nueva norma resignificará el Valle de los Caídos para convertirlo en un cementerio civil

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, impulsado por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y que constituye una evolución de la norma aprobada en el año 2007. El texto comienza su andadura ahora hasta su aprobación final en el Congreso de los Diputados, un trámite en el que podría sufrir modificaciones.

En esta nueva norma quedará establecido que será el Estado quien «va a hacerse cargo» de identificar y entregar a las familias los restos de las personas enterrados en fosas comunes. La vicepresidenta Calvo reconoció que esta ley «tardará mucho en el tiempo para poder aplicarse en todas sus consecuencias». Y en el apartado concreto de los desaparecidos ha reconocido que «no sabemos a ciencia cierta a qué número de fosas nos tenemos que enfrentar». El plan de exhumaciones contará con un banco de ADN para la identificación de las víctimas del franquismo. "Es muy importante que nuestra democracia no tenga víctimas en fosas comunes, el mayor ejercicio de restitución es encontrarlas, identificarlas y que sus familias puedan darles sepultura", ha señalado la vicepresidenta Carmen Calvo.

La nueva norma entrará de lleno en el ámbito educativo, pues se tomarán decisiones que «colocarán esta ley en los currículums» académicos. Preguntada por el ámbito educativo en el que se desarrollará, Calvo ha asegurado que se estudiará mediante una «actualización de contenidos», no necesariamente una asignatura específica, que se estudiará en «la educación secundaria obligatoria y el bachillerato». Así como «en el ámbito de la formación del profesorado».

La ley Calvo actuará sobre dos espacios físicos concretos que se van a impulsar. Por un lado, y tras la exhumación de los restos de Francisco Franco, el Gobierno pretende profundizar en la resignificación del Valle de los Caídos que «quedará en el futuro como un cementerio civil» para rendir tributo a las «más de 30.000 víctimas de los dos bandos de la guerra».

En ese proceso de resignificación Calvo no ha sido clara respecto a si eso supondrá la demolición de la cruz que preside la actual basílica. Ha vuelto a insistir al ser preguntada por ello en la reconversión del espacio en cementerio civil. Al término de la rueda de prensa, fuentes de la vicepresidencia tampoco han terminado de ser claros: "Estamos en un periodo de reflexión. No cabe la menor duda de que la cruz es uno de los símbolos del nacionalcatolicismo. Hay que explicarlo. No es un tema encima de la mesa. Hay que explicar el significado del monumento. Ya veremos el proceso de reflexión. Porque el planteamientoes explicar el monumento en su conjunto y eso lleva incluida la cruz".

Y por otro lado se trabajará en el impulso del actual Panteón de los Hombres Ilustres, que pasará a denominarse «Panteón de España» y al que se le quiere dar una perspectiva de género, que estará presente en toda la norma, con el homenaje y promoción de mujeres importantes de la Historia de España, entre las que Calvo destacó la figura de Clara Campoamor.

La nueva norma contemplará también la retirada de los títulos nobiliarios y las condecoraciones vinculados a la dictadura y la anulación de las sentencias dictadas durante este periodo. Además, la norma obligará a una modificación de la ley de asociaciones, con el objetivo de desarticular la Fundación Francisco Franco: “No podrá haber fundaciones que enaltezcan totalitarismos o figuras totalitarias que son todo lo contrario a la Memoria Democrática que nos ha traído hasta aquí”.

El carácter diferencial respecto a la norma aprobada el año 2007 es que se trata de una norma que tiene un régimen sancionador para los casos de incumplimiento. Las sanciones oscilarán entre los 200 y los 150.000 euros para quienes incumplan la ley o incurran en comportamientos de apología o de desprecio a las víctimas.