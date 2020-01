El consejo de Aznar a Casado que agita al PP El expresidente del Gobierno advierte de que una división del centro-derecha conduce de forma irremediable a la derrota frente a la izquierda y los nacionalista e insta a los populares a trabajar por la unidad

Mariano Calleja SEGUIR Madrid Actualizado: 29/01/2020 02:47h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El anuncio de un diálogo entre José María Aznar y Pablo Casado, dentro del Aula de liderazgo del Instituto Atlántico y la Universidad Francisco de Vitoria, prometía. Por mucho que Aznar dejara sentado desde el principio que Casado es su «jefe político» y «mucho más listo» que él, todo el mundo esperaba ayer los consejos del maestro al alumno aventajado. Y no defraudó. Ante centenares de alumnos, Aznar instó a Casado a tener voz propia en su labor de la oposición, «confrontar con el Gobierno como si Vox no existiera, y confrontar con Vox como si no existiera el Gobierno».

El consejo del expresidente del PP se produce en un momento en el que los populares buscan la tecla correcta para hacer frente al Gobierno sin mirar a los lados y sin preocuparse de lo que diga el partido de Abascal. Casado tomó nota de lo que le dijo Aznar y se defendió. «Son otros los que se disfrazan del PP» y repiten las ideas de este partido como en un karaoke, replicó. Los populares, sostuvo, están centrados en «reforzar» su programa y defender sus principios de siempre.

Los alumnos, que abarrotaron el auditorio de la Universidad, aplaudieron a los dos por igual. Consejos aparte, las coincidencias entre Aznar y Casado son completas, aunque el primero sea mucho más directo a la hora de lanzar sus habituales pullas al Gobierno de Rajoy, sobre todo por la «debilidad» de su respuesta ante los independentistas. Ese, apuntó, fue el origen del surgimiento de Ciudadanos y Vox, aupados por un porcentaje de electores que se sintieron insatisfechos con la actuación del Ejecutivo de Rajoy.

La irrupción de esos dos partidos consolidó la fragmentación del centro-derecha, uno de los principales problemas a los que se enfrenta el PP, como reconocieron ambos. Mientras exista esa división, no será posible derrotar a la coalición de la izquierda y los nacionalistas, advirtieron. A Aznar no le hizo falta rematar el argumento para apuntar a Rajoy como máximo responsable de que el centro-derecha esté dividido y en la oposición, no se sabe por cuánto tiempo.

«La fragmentación conduce inexorablemente a la derrota, y la unión puede conducir razonablemente a la victoria», aseguró Aznar, quien animó a Casado a trabajar activamente por recuperar la unidad perdida en el centro-derecha.

Después de las elecciones, Aznar ya avisó de que haría oír su voz ante los peligros que corre España con Sánchez en el poder sustentado por los independentistas. Lo está cumpliendo, mientras «otros» prefieren no aparecer o guardar silencio.

«El PP y poco más»

El acto de Aznar y Casado tenía como título «España ante un cambio de régimen». El diagnóstico de ambos fue inquietante. El expresidente señaló que el único defensor que queda de la Constitución «es el PP y poco más», ya que el PSOE «ha dejado de ser constitucionalista y se ha situado en los márgenes de la Constitución». Aznar ve un intento de romper el régimen para instaurar otro distinto. Pero no se hará con una reforma de la Constitución, «sino mediante el vaciamiento y el daño de las instituciones».

Casado coincidió plenamente con sus palabras. A su juicio, el riesgo en España no es un cambio de las normas escritas, «sino de las no escritas», como puede ser el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado.