Clamor contra la utilización política de los Mossos

Acabar con la utilización de los Mossos d’Esquadra como una policía política. Partidos y sindicatos policiales renovaron ayer su exigencia de defender la profesionalidad y neutralidad de la policía catalana tras las revelaciones publicada ayer por ABC, que destaparon que fue el consejero de Interior, Miquel Buch, quien ordenó que la pancarta injuriosa contra el Rey Don Felipe exhibida en Barcelona el 17 de agosto no fuese retirada, algo que se hizo en contra del criterio del jefe operativo de los Mossos desplegados en plaza Cataluña, que había ordenado que se descolgase.

Fueron también los Mossos los que, en contradicción con las órdenes políticas de la consejería que defendían que la pancarta no afectaba a la seguridad y debía incluirse dentro de la libertad de expresión, presentaron el día 22 unas diligencias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en las que se apunta la posibilidad de que, en relación con la colocación de la pancarta, se hubiese podido cometer un delito de odio, tal y como explicó ayer ABC.

La presentación del atestado se lee en medios policiales y políticos como un intento del cuerpo y sus mandos de sacudirse los intentos de instrumentalización política y defender su neutralidad. Por contra, un portavoz de la consejería de Interior aseguró ayer que el consejero Buch «no dio ninguna indicación o contraorden» con respecto a la pancarta. Del mismo modo, enmarcó en el funcionamiento ordinario de los Mossos como policía judicial las diligencias presentadas ante la Fiscalía, más que en algo que afecta a la figura del Rey, lo que en ningún caso, precisaron, fue una denuncia.

Las revelaciones de ABC motivaron la reacción de la oposición. Así, Cs ya ha solicitado la comparecencia en el Parlament de Buch. «Torra usa a los Mossos como policía política», apuntó a ABC la diputada del partido naranja Sonia Sierra. Por su parte, el secretario de organización del PSC, Salvador Illa añadió: «Siempre hemos exigido al Govern que no politice a los Mossos y que no los implique en directrices políticas, que es lo mismo que los sindicatos del cuerpo piden. Informaciones como la de ABC nos reafirman en nuestra postura».

En la misma línea, Santi Rodríguez, secretario general del PPC, defendió la profesionalidad de un cuerpo «que la Generalitat quiere politizar e instrumentalizar». En sentido contrario, el independentismo más exaltado arremetió contra Buch atribuyéndole a él la decisión de llevar el caso de la pancarta a la Fiscalía.

Los sindicatos de los Mossos vuelven a pedir, a partir de este nuevo episodio, que se deje de «politizar» a los agentes de la Policía catalana. Unos mossos que, por otra parte, lamentan el «maltrato sistemático» que, aseguran, les somete la Consejería de Interior, también en el ámbito laboral. Por eso han convocado una concentración de protesta para el 17 de septiembre.

Privilegios para los dirigentes presos

El PP catalán denunció ayer que los dirigentes independentistas disfrutan de todo tipo de privilegios desde que están encarcelados en Cataluña. Decenas de reuniones «vis a vis» al mes (los reclusos normales solo hacen dos) y visitantes que se ahorran controles de seguridad o que entran como autoridades a las prisiones son algunas de las prácticas denunciadas. El líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, reclamó al Ministerio de Justicia que los traslade a cárceles fuera de Cataluña para acabar con este supuesto «trato de favor», que la Consejería de Justicia niega que exista, insistiendo que se siguen con ellos los protocolos vigentes, igual que con los otros presos.

El conseller desmiente, y no aclara nada...

Salió el consejero Buch en tromba para intentar desmentir las informaciones publicadas en ABC. «Para aclarar: los Mossos no acusan ni acusarán nunca a nadie por expresar su libre opinión, que es un derecho fundamental de los catalanes. No nos creamos noticias falsas y sin contrastar». Buch no desmintió nada, en primer lugar porque los Mossos no acusan, cierto, pero sí que informan a la Fiscalía cuando entienden que puede haber delito. Para aclarar...