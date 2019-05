Ciudadanos abre campaña tomándose «en serio» Europa y no «como una jubilación dorada» Los liberales señalan el 26-M como una «cuarta parada» tras las elecciones catalanas, las andaluzas y las generales

Madrid Actualizado: 09/05/2019 21:05h

Una «cuarta parada». En Ciudadanos (Cs) no ven las elecciones de este 26 de mayo como una «segunda vuelta» de las generales del pasado 28 de abril, sino como «una cuarta parada» hacia su objetivo último: gobernar algún día en España. De todas las citas, la formación liberal señala como clave la de los comicios europeos. «Cs es el único partido que se plantea en serio Europa y no como una jubilación dorada de sus políticos», ha afirmado Luis Garicano, número uno de los liberales al Parlamento Europeo, a su llegada a la sede nacional del partido esta tarde.

El candidato europeo de Cs ha ofrecido declaraciones junto a Ignacio Aguado y a Begoña Villacís, antes del inicio oficial de campaña a las 00 horas con la tradicional pegada de carteles, y los tres han querido acordarse de Alfredo Pérez Rubalcaba, en «extrema gravedad» tras sufrir ayer por la tarde un ictus.

Garicano ha querido sacar pecho de la lista que ha conformado Cs de cara a las elecciones europeas -Maite Pagazaurtundúa, Soraya Rodríguez, Javier Nart, José Ramón Bauzá, Jordi Cañas...- y ha contrapuesto la actitud con la que afrontan en su partido esta cita, frente al resto de formaciones.

En Cs consideran fundamental el terreno europeo para combatir los nacionalismos y populismos que se expanden por la Unión Europea, e insisten en que el proyecto europeo debe afrontar reformas que ha aparcado durante años, aunque desde el convencimiento de que más Europa es mejor para España.

No lo ve así Vox, un partido euroescéptico, al que Cs se resiste a definir y trata de ignorar, aunque tampoco rechaza explícitamente llegar a acuerdos de gobernabilidad con esta formación. Preguntado expresamente por si incluía a Vox entre esas fuerzas populistas que llama a combatir, Garicano ha contestado: «Incluye a todos los que no creen en la idea de Europa. A todos los que no van a Europa a mejorar, sino a destruir un proyecto de paz y prosperidad».

Pegada de carteles a las 00

Acompañado por los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y a regir el Ayuntamiento de la capital, Begoña Villacís, Garicano espera ya en la sede la llegada de Albert Rivera, que también dará unas palabras durante la pegada de carteles.

Aguado ha instado también a dejar fuera de la Comunidad de Madrid a «los extremos y populismos» y ha advertido de que esta será «una campaña decisiva». Mientras que Villacís ha presentado el tablero político actual como una «cuarta parada» para su formación. Las tres anteriores, por este orden, fueron las elecciones catalanas de 2017, las andaluzas de 2018 y las generales de este abril.

En las catalanas, Inés Arrimadas consiguió una histórica victoria al imponerse por primera vez en unas elecciones autonómicas la nacionalismo en esta región; en las andaluzas, Cs consiguió por primera vez entrar en un gobierno autonómico; y en las últimas generales, el partido aumentó un ochenta por ciento sus escaños y se quedó a tan solo 0,8 puntos del PP.

Ahora, los liberales pretenden repetir el éxito en Andalucía, pero incluso dándole la vuelta y liderando esos gobiernos. Tienen muy altas expectativas en la Comunidad de Madrid y en Aragón, pero también en grandes ayuntamientos como el de Madrid o Valencia. El balón echará a rodar a las 00.