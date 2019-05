Casado pregunta a Sánchez si va a hablar con Junqueras de los indultos a cambio de sus votos El PP acusa de Arrimadas de «compadreo» con los presos en el Congreso de los Diputados

Tras la movida y bronca sesión constitutiva del Congreso de los Diputados, la resaca continúa. Pablo Casado viaja este miércoles a Barcelona para participar en un acto electoral con Dolors Montserrat, Alejandro Fernández y Josep Bou, pero sin Cayetana Álvarez de Toledo. Casado, en las redes sociales, ha preguntado a Pedro Sánchez de qué quiere hablar con el preso Oriol Junqueras, y si es de los indultos a cambio de los votos de ERC para su investidura.

La polémica por el circo del Congreso continúa, pero sobre todo por la conversación, breve pero relevante, de Sánchez con Junqueras durante las votaciones de ayer en el Congreso. Junqueras se acercó a Sánchez y tras estrecharle la mano le dijo «Tenemos que hablar», a lo que Sánchez asintió con un «no te preocupes».

Casado denunció esa conversación en cuanto acabó la sesión constitutiva de la Mesa, y se preguntó de qué querían hablar y por qué no debía preocuparse Junqueras. «¿Se está refiriendo al indulto que le va a dar a cambio de sus votos en la investidura?». Según Casado, «eso es lo que oculta a los españoles para el 26 de mayo».

El presidente del PP ha comparado al líder socialista con una «muñeca rusa»: «Dentro está Podemos, ERC, JuntsXCat y Bildu». «Peor que una matrioska es un caballo de Troya. Y el PSOE ha permitido que el independentismo pisotee la democracia en la sede de la soberanía nacional. Hay que pararlo el 26-M con el contrapeso del PP», ha advertido.

Pero el de Sánchez y los socialistas no es la única «complicidad» con los independentistas presos que han denunciado el PP. Los populares se han referido al «compadreo» de Inés Arrimadas, de Ciudadanos, con los «golpistas independentistas», a quien saludó en el Parlamento.

En un tuit, el diputado del PP Sergio Ramos lo denuncia así, con fotos incluidas: «Qué significa este compadreo de Inés Arrimadas con los golpistas independentistas? No solo no se presentó a la investidura en Cataluña, habiendo ganado las elecciones, sino que sale corriendo a Madrid y encima esto. En fin, seguro que no sabía que le estaban fotografiando».

En una entrevista en Onda Cero, la número uno del PP por Barcelona en las generales, Cayetana Álvarez de Toledo, ha aseguró que le pareció bien que Albert Rivera tomara la palabra en el Congreso para responder las proclamas de los independentistas, algo que no hizo Casado. Según fuentes del PP, el líder del partido «no quiso participar en el circo, y además aún no había jurado como diputado».