Casado pone todo el partido a disposición de Ayuso para ganar el 4 de mayo en Madrid El presidente del PP quiere escenificar hoy, en la Junta Directivas Nacional, el cierre de filas en torno a la presidenta madrileña

Mariano Calleja SEGUIR Madrid Actualizado: 23/03/2021 01:28h

Pablo Casado presidirá hoy la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano del PP entre congresos, donde reafirmará la estrategia del partido y las puertas abiertas a los dirigentes de Ciudadanos defraudados con Inés Arrimadas. Fuentes de la dirección nacional informaron de que Casado pondrá todo el partido a disposición de Isabel Díaz Ayuso, a quien trasladará el apoyo expreso del PP en su conjunto, para dirigir el cien por cien de los esfuerzos a ganar las elecciones autonómicas madrileñas del 4 de mayo.

La victoria en Madrid es estratégica para el PP. Sus aspiraciones futuras para llegar a La Moncloa pasan por mantener esta comunidad. El líder del PP marcará como objetivo concentrar todo el voto del centro-derecha, pero también del elector socialista alejado de Sánchez.

La Junta Directiva Nacional, que no se reúne desde agosto, se ha convocado de forma telemática debido a la pandemia. Solo estarán presentes en Génova los miembros del Comité de Dirección y, de forma singular, Ayuso.

En esta Junta no está previsto abordar el cambio de sede, según fuentes populares, a pesar de que los estatutos establecen que la mudanza debe hacerse con el acuerdo de ese órgano. Fuentes populares aseguraron que el cambio no se ha frenado, pero aún no toca.