Casado anuncia en el congreso del PP que deja su escaño y cualquier responsabilidad en el partido

Pablo Casado ha cerrado esta tarde el círculo de su etapa como presidente nacional. El 21 de julio de 2018, consiguió entusiasmar a todo el partido con un discurso vibrante en el congreso del PP . Y hoy, 1.350 días después, abandona la presidencia nacional con otro discurso ante el máximo órgano del partido, en este caso cargado de emoción por su salida brusca y traumática de Génova, algo que hace solo dos meses parecía impensable, tras la crisis que estalló en las filas populares a mediados de febrero. En su discurso, Casado ha anunciado que dará un paso al lado y dejará su escaño en el Congreso, así como cualquier responsabilidad en el partido. "Gracias a todos, por todo y hasta siempre"; han sido sus últimas palabras como presidente. El plenario le ha despedido con un largo aplauso puestos de pie.

La de hoy ha sido la tercera, y definitiva, despedida de Pablo Casado ante los suyos. El pasado 23 de febrero se despidió ante el Pleno del Congreso, con su última pregunta a Pedro Sánchez en la sesión de control. El 1 de marzo, pronunció su segundo discurso de despedida, esta vez ante la Junta Directiva Nacional del PP , en la que se convocó de manera formal el congreso extraordinario que se está celebrando entre hoy y mañana en Sevilla. Y este 1 de abril, en la primera jornada del XX Congreso del PP, pronunció su último discurso como presidente del partido.

Desde la mañana ya era presidente en funciones, en realidad, ya que en cuanto se eligieron a los miembros de la Mesa del congreso, pasaron a ser la máxima autoridad del partido. Casado tenía prevista su intervención después de los dos expresidentes del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy , y antes que Alberto Núñez Feijóo . Nada que ver con el protagonismo que el PP dio a Rajoy en 2018, después de que dejara el poder por la moción de censura que le presentó Sánchez. Hoy nadie se acordaba de Casado, y solo había palabras para Feijóo.

«Y lo peor para él no ha llegado todavía», comentan fuentes próximas a Casado, quien en el último mes ha seguido yendo a su despacho de la planta séptima de Génova. Pero a partir del lunes ya no habrá hueco para él.

Casado, que no ha estado presente en las intervenciones de Ayuso ni de Aznar, ha tomado la palabra cerca de las siete y media, entre los aplausos respetuoso del público. El que ha sido presidente del PP desde julio de 2018 se ha dirigido a los compromisarios desde la 'legitimidad' de haber sido elegido en aquel congreso.

«En política es importante rendir cuentas. Llegué en un congreso democrático y me voy en un congreso democrático», ha subrayado.

Casado ha reivindicado su labor al frente del PP, que ya es, según ha dicho, la casa común del centro-derecha. «En un país que ha elegido cinco presidentes del Gobierno con poco más de 40 años la política adulta la definen las políticas correctas».

«Siempre he dicho la verdad, costara lo que me costara, enfrentara a quien me enfrentara, y estoy muy orgulloso de ello», ha subrayado Casado.

«El proyecto queda en marcha y en velocidad de crucero y será muy útil pronto», ha recordado. «Todo ha merecido la pena, cualquier cicatriz es la huella que conlleva trabajar por los españoles».

Casado ha defendido los principios y los valores del PP , los que le llevaron a querer liderar el partido, y ha repasado las líneas generales de su programa político. El discurso, aburrido y denso por momentos, no ha llegado ni de lejos al nivel que Casado ha demostrado tener en ese terreno. Ha sido un intento de justificar su legado programático, una manera de demostrar que no se ha separado ni un milímetro de los principios de siempre del PP. Y que sabe defenderlos tan bien como otros líderes o expresidentes del partido. No es una cuestión de edad, según se ha encargado de recordar, dolido visiblemente por los mensajes que se han oído en las últimas semanas sobre la política pueril o infantil.

«Por tercera vez devolveremos el rumbo a esta gran Nación y la llevaremos a buen puerto». «Humildemente he intentado hacer mi parte, nos hemos dejado la piel para mejorar España y desde hoy abrimos una nueva etapa en el partido y seré el primero en apoyarlo. Querido Alberto, podrás contar conmigo siempre, esté donde esté, para lo que pueda ser útil. Me alegra que vayas a contar con personas de mi equipo».

Casado ha anunciado así su decisión de dejar el escaño del Congreso : «Alberto, te agradezco mi ofrecimiento para seguir trabajando contigo, ,y lo mejor es que dé un paso al lado para dejar mi e4scaño en el Congreso y cualquier responsabilidad en el PP. Me voy pero volveré para todo lo que necesitéis. Lo de menos son las personas y sus aspiraciones, por encima está el partido y España».