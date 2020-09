Campo desvincula los indultos, el veto al Rey y la reforma de la sedición de la negociación de los Presupuestos «Solo podemos preocuparnos de aquello de lo que respondemos. Las conclusiones que cada uno pueda extraer son gratis» Expresa «preocupación» por la situación en la Fiscalía tras las declaraciones del teniente fiscal del Supremo

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, desvincula de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado tanto la decisión del Gobierno de no autorizar la presencia del Rey en la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces que se celebra este viernes en Barcelona como la reforma del delito de sedición y el anuncio del inicio de la tramitación de los expedientes de indulto de los presos del «procés» que él mismo anunció en sede parlamentaria.

«Nosotros solo podemos preocuparnos de aquello de lo que respondemos. Las conclusiones que cada uno pueda extraer son gratis», ha señalado en una entrevista en la SER recogida por ABC.

Sobre la ausencia del Rey en la entrega de despachos, un hecho inédito en veinte años, no ha querido concretar la razón y ni siquiera verbalizar quién ha acordado que así sea. «Tenemos que dar normalidad en las cosas, quien tenía que tomar esa decisión la ha tomado, y se habrá hecho sopesando muchas variables», ha apuntado.

Repreguntado por el origen de la orden, sólo ha reiterado que «la decisión la ha tomado quien la tenía que tomar» y en cuanto a la motivación, ha insistido, sin concretar, en que «hay todo un paquete de razones que han aconsejado a tomar esa decisión».

«Montamos incendios sobre temas que no digo que no tengan trascendencia, y yo lamento que el Rey no presida un acto tan emotivo, soy soy juez y me parece importantísimo que esté, pero en la ponderación de bienes hay que sacrificarse por algo más seguro. Creo que la mayor obligación del gobierno es proteger las instituciones y la Monarquía lo es», ha apuntado, no obstante.

En cuanto al anuncio del inicio de la tramitación de los expedientes de solicitudes de indulto para los condenados por el procés, Campo ha negado que formase parte de una estrategia del Gobierno de cara a la negociación presupuestaria con los grupos independentistas, aunque si sirve, le parece bien. Pide que se aborde con «absoluta normalidad».

«¿Que puede ayudar a un conflicto político como efecto trasversal? Me parece maravilloso, estupendo», ha señalado.

En los mismos términos ha respondido sobre la reforma de los delitos de sedición y rebelión en el Código Penal, también anunciada, y sobre la que ha revelado que está en fase de elaboración de «los primeros borradores en el Ministerio de Justicia».

Sin embargo, preguntado en concreto por la pena de prisión que acarreraría con la reforma un referéndum ilegal como el del 1-O en Cataluña, ha afirmado que «no hay ningún texto escrito». «En mi otra vida soy penalista y algo sé. Y sé a quién le estoy encargando, que es a mi mismo en este momento, que haga el borrador. No hay ningún proyecto ministerial», ha concretado.

Preocupación por la Fiscalía

Por otra parte, Campo ha comentado la situación en la Fiscalía después de que el número 2 de la institución, Luis Navajas, acusase en prensa a dos fiscales del Supremo de tratar de influirle en su informe sobre las querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia.

«Claro que me preocupa, como ministro, como ciudadano y como juez. No es bueno. La verbalización de esas tensiones que son fuertes, me preocupa. Pero están ahí y hay mecanismos para resolverlas», ha señalado, para recordar que ni Navajas ni el resto de fiscales tienen cercenada su libertad de expresión, pero no le gusta «que se aireen» estos conflictos porque perjudican a la «unidad de acción» que debe regir el funcionamiento de la Fiscalía.