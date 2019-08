Bruselas aplaude la «solidaridad» de España por ofrecer Algeciras para el desembarco del Open Arms

La Comisión Europea (CE) ha reaccionado este domingo positivamente a la «solidaridad» de España, que ha autorizado el desembarco en Algeciras del barco «Open Arms» con 107 migrantes a bordo y su disposición a coordinar el reparto entre los Estados miembros de estas personas rescatadas en el Mediterráneo.

«Felicito a España por su solidaridad al permitir el desembarco de los inmigrantes a bordo del 'Open Arms'. La Comisión Europea está preparada como siempre a coordinar el reparto de los desembarcados», escribió el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramópulos, en su cuenta en Twitter.

I praise Spain for its solidarity to allow the disembarkation of the migrants aboard @openarms_fund. @EU_Commission is ready as always to coordinate the relocation of those disembarked. We hope on seeing the same spirit of solidarity for the migrants on board the Ocean Viking.