Ayuso descarta competir por liderar el PP y se pone a disposición de la Fiscalía

Ayuso no plantará batalla en un congreso nacional para presidir el Partido Popular. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha garantizado a Alberto Núñez Feijóo que no será su rival, allanando así el camino al presidente gallego , con el que ha pactado una solución a la crisis de los populares, según apuntan a ABC fuentes solventes. La posible llegada de Feijóo estaba supeditada, entre otras cuestiones, a no tener un rival de peso en las primarias donde se debe dirimir la sucesión de Pablo Casado al frente de esta formación política.

El compromiso público de Ayuso se produjo ayer, tras las palabras de Feijóo reclamando tomar decisiones de manera urgente. Durante la inauguración de la biblioteca Infanta Leonor en Boadilla del Monte, la presidenta madrileña despejó cualquier duda al afirmar que «no hay, como se ha dicho, ni ha habido, una guerra Ayuso-Casado, porque yo nunca he pretendido sustituirle. Yo nunca he pretendido ni quiero estar en su lugar porque mi sitio es Madrid y lo he dicho siempre. Y, por tanto, no me voy a mover de mi responsabilidad». Además, insistió que «mi sitio es Madrid. Quien ha intentado ver una guerra de intereses Ayuso-Casado, se equivoca por completo. Esta es la demostración».

La presidenta insistió en que «he dicho en numerosas ocasiones que mi sitio es Madrid, que tengo un compromiso con los madrileños, que me han votado hace menos de un año, madrileños de izquierda a derecha, muchos que votaban por primera vez, ciudadanos que nunca habían votado alPartido Popular y que me dieron su confianza. Yo no puedo, un año más tarde, ni siquiera sin haber cumplido un año, abandonar ese compromiso».

Dimisiones en el PP

Esta declaración de intenciones es la prueba, siempre según las fuentes consultadas, que desde Sol, sede de la Comunidad, se quieren zanjar las especulaciones sobre la intención de Ayuso de mantener un pulso con Feijóo. Eso sí, la presidenta reclamó un «giro absoluto» en el partido, «por el bien de España», y aseguró que «si tiene que haber dimisiones en el PP, se tendrá que ver en estos días, pero desde luego lo que no puede pasarse por alto, ni quedar gratis, es haber causado este perjuicio a la Comunidad de Madrid. Haberme robado mi presunción de inocencia después de dieciocho años militando en esta casa y tener el trato que se le está ofreciendo a mi familia».

Ayuso calificó de «insostenible» la situación del Partido Popular y deja en manos «de los barones territoriales» el próximo escenario: «Tendrán qué decidir el partido qué quieren hacer. Cada día que pasa vamos peor, nos vamos desintegrando, nos hundimos en las encuestas, nos desangramos». En este sentido, advierte de que «se abre un escenario incierto que se va a dirimir estos días, y espero que se haga pronto, porque la situación es muy grave».

Para Ayuso, una de las cuestiones más importante es que quede claro que no hubo ningún tráfico de influencia en el contrato de su hermano. Por ello, anunció que hoy mismo (por ayer), sin esperar a que nos lo soliciten, vamos a enviar toda la relación de documentos que tenemos con respecto a este contrato sobre el que se han arrojado insidias».

La presidenta reiteró que es «un contrato ya fiscalizado por la Cámara de Cuentas, por la Intervención de la Comunidad de Madrid y que es perfectamente legal». Ayuso insistió en que fue «un contrato del que tuve conocimiento un año y medio más tarde, nadie de mi Consejo de Gobierno, nadie intervino en la adjudicación del mismo. Por tanto, una vez enviada toda la documentación a la Fiscalía vamos a estar a su entera disposición por si fuera necesario algo más».

Finalmente, responsabilizó, una vez más, a su partido de una «situación que no es nueva, ya han intentado dañar mi imagen ante distintas instancias en decenas de ocasiones, sin éxito por cierto, y asumirlo sin atender a mis obligaciones. Estoy sufriendo un cruel ataque político donde se me ha negado la presunción de inocencia».