Seis de los presos del procés, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras, participan en el acto unitario organizado por Òmnium Cultural - EFE

El aval del TC a la sedición aboca a los presos del 'procés' a Estrasburgo El Pleno rechaza el recurso de amparo de Jordi Turull: considera que la aplicación del delito es correcta y que no se ha vulnerado ningún derecho Dos de los nueve magistrados han anunciado un voto particular: no cuestionan el delito, sino la proporcionalidad de la pena de 12 añoS