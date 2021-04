El TC avala la primera condena por sedición del 'procés' Rechaza el recurso de amparo de Jordi Turull y ve justificada la aplicación de este delito; hay dos votos particulares

Nati Villanueva Madrid Actualizado: 22/04/2021 14:53h

El Tribunal Constitucional ha avalado la primera condena por sedición impuesta por el Tribunal Supremo a los líderes del 'procés'. Lo ha hecho al desestimar el recurso de amparo presentado por Jordi Turull contra la sentencia que le condenó a 14 años de cárcel e inhabilitación absoluta.

La sentencia, de la que ha sido ponente Pedro González-Trevijano, considera, entre otras cuestiones, que el tipo penal del delito de sedición del art. 544 del Código Penal fue aplicado correctamente por el Alto Tribunal y que "no adolece de un grado de vaguedad que infrinja el principio de taxatividad". A juicio de los magistrados, el Supremo no ha llevado a cabo una aplicación analógica 'in malam parte' de dicho tipo penal", es decir, no ha hecho una aplicación extensiva de la norma penal en perjuicio del condenado.

La sentencia cuenta con los votos particulares discrepantes del magistrado Juan Antonio Xiol y de la magistrada María Luisa Balaguer. Sus argumentos, así como los de la sentencia, se conocerán en los próximos días.

En la deliberación de la sentencia no han intervenido Antonio Narváez y Cándido Conde-Pumpido por haberse abstenido voluntariamente tras la recusación de las defensas de los líderes independentistas. El tribunal ha estado compuesto así solo por nueve magistrados, pues Fernando Valdés no forma parte del tribunal desde el pasado octubre, cuando renunció tras verse implicado en un caso de violencia de género.