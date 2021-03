Vox ataca a Ayuso y asegura que «no va a aglutinar» el voto del centro derecha y que sus resultados serán «extraordinarios» Buxadé cosidera «irrelevante» entrar en el Gobierno del Partido Popular

El portavo del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha arremetido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegurando que «no va a aglutinar nada» en relación a la posibilidad de que pueda asumir una parte importante del voto del centro derecha en Madrid, como indican todas los sondeos electorales que se han hecho públicos hasta ahora.

Buxadé ha sido contundente ante la pregunta de ABC afirmando que «Díaz Ayuso no va a aglutinar nada. Se presentan dos partidos: Partido Popular y Vox. Somos dos proyectos políticos distintos: uno que en Cataluña ha conseguido 217.000 votos y 11 diputados y otro que ha conseguido tres diputados, de los cuales solo uno es del partido».

El dirigente de Vox afirmó que «los madrileños quieren libertad para votar y decidir con libertad su voto y en función de sus necesidades personales, un partido que me apoye, que me libere, que me defienda. Y eso ofrece Vox, autenticidad, nos podemos equivocar, y puedo tener un tono más o menos correcto, pero es verdad, sale del corazón. Y eso es lo que los madrileños quieren».

Buxadé considera «irrelevante» si Vox entra o no en el Gobierno de Madrid con el Partido Popular porque a ninguno de los votantes es «algo que les preocupa», pero sí ha asegurado que «no va a permitir que la izquierda esté en el Gobierno de la Comunidad de Madrid».

Al margen de si estará o no en el Gobierno, el dirigente de la formación de Abascal ha aventirado que el resultado de las elecciones será «extraordinario»«.