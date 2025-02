ABC reconstruye la crisis que acabó con el 'casadismo'

ABC ha reconstruido la crisis que terminó con Pablo Casado. Una decena de fuentes del más alto nivel han accedido a dar su testimonio con la condición de que no se les cite ni directa ni indirectamente. Éste es el relato ponderado de seis ... meses de intrigas , conspiraciones, contratos públicos, espías y traiciones que han cambiado el tablero político nacional.

Finales de noviembre de 2021: el misterioso joven del hotel Wellington

Calle Velázquez, arteria del barrio de Salamanca. La élite de Madrid. Un día de finales de noviembre -o principios de diciembre- pasado el detective Julio Gutiez se reúne con unos clientes en el bar del hotel Wellington. Suena el móvil. Es su secretaria:

-Julio, llama un tal Javier Muñoz, que quiere verte para hacerte un encargo. Dice que es muy urgente.

-Bueno, estoy en el Wellington. Dile que se pase por aquí a las 12, que ya habré acabado...

Antes de la hora convenida aparece un joven de poco más de 30 años , alto y moreno. Todo apunta a que su nombre anodino, común, no es el que figura en su DNI. Llamó a Mira Detectives desde un número largo, una centralita de las que no aceptan llamadas de vuelta. El encargo es directo: quiere un modelo 347 de un contribuyente , la declaración anual de operaciones con terceros superiores a 3.000 euros que se presenta en la Agencia Tributaria. También le sirve el documento de una transferencia bancaria. Le habla de un importe exacto, próximo a los 300.000 euros, y una cuenta de Bankia. Suministrar cualquiera de los dos papeles es un delito.

Gutiez se lo dice y le ofrece una alternativa, hacer una investigación amplia sobre el sujeto en cuestión y ver qué se puede encontrar, pero al tal Javier Muñoz no le vale: solo quiere el documento, el papel , nada más.

-¿Quién sería el investigado? -pregunta Gutiez.

-No sé si decirlo... -responde el joven.

-Pero si aceptara el encargo tendría que saberlo...

-Ya, entiendo. Es el hermano de Isabel Díaz Ayuso -desvela 'Javier Muñoz'.

-¿Para quién trabajas? ¿De dónde viene el encargo? -inquiere el detective.

-De Génova -responde.

-No. Si vinieras de Génova yo lo sabría... -corta Gutiez al incauto (no en vano ha sido el detective de confianza del PP desde hace décadas).

-Bueno, en realidad de la Empresa Municipal de la Vivienda -corrige el joven especificando que esta sociedad pública del Ayuntamiento de Madrid sería la pagadora del encargo, lo que es no solo una torpeza monumental en un caso como este, sino también algo surrealista.

Gutiez declina el trabajo y se despiden.

Septiembre de 2021: el informe anónimo de Teodoro García Egea

Para situar la escena anterior hay que retrotraerse un par de meses, hasta septiembre. Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, tiene en su poder un anónimo que acusa al hermano de Isabel Díaz Ayuso de haberse embolsado una comisión de 283.000 en un contrato de venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid. Egea toma los mensajes de móvil recibidos y los formaliza documentalmente con el departamento jurídico del partido. El contenido del anónimo es similar al que recibió Más Madrid , «los de médica y madre», dicen en el partido para referirse a Mónica García. Es el presidente del PP, Pablo Casado, quien, en un conversación que se desarrolla de forma muy cordial, pregunta a la presidenta madrileña por este espinoso asunto. Ella asegura que no sabía nada, primera noticia, y responde que se enterará, que preguntará. Lo hace en la Comunidad que preside, adjudicadora del contrato de 1,5 millones de euros, IVA incluido, a Priviet Sportive , y preguntando a su hermano. Se limita a responder a Casado que no hay nada, que todo es legal. El dueño de la sociedad, dedicada a negocios textiles y de ganadería, es Daniel Alcázar, un amigo de la infancia de ambos, de los veraneos en Sotillo de La Adrada (Ávila).

Octubre: de la cordialidad a la tensión en Génova

Ya en octubre se produce una conversación sobre el mismo tema entre Ayuso y García Egea, pero esta de cordial no tiene absolutamente nada. Ella reconoce que la información es cierta, pero todo legal y declarado: «Ha pagado sus impuestos» . Teodoro hace referencia al total de la relación de Tomás Díaz Ayuso con Priviet Sportive, es decir, los 283.000 euros asociados a su intervención en un único contrato, el de las mascarillas:

-Si mi hermano hubiera organizado la convención de Valencia del PP y se hubiera llevado 300.000 pavos, ¿tengo que dimitir? -le espeta el murciano.

-Hombre, estaría feo -contesta ella.

-Pues es lo mismo -remacha García Egea, quien, como secretario general del partido plenipotenciario, se ha convertido en un rottweiler, en el poli malo de Casado.

Díaz Ayuso no entra en cifras. Se limita a reconocer la relación entre su hermano y la operación de venta de las mascarillas. La información que tiene Génova es que el empresario amigo de los Díaz Ayuso abonó a Tomás el total en dos transferencias nada más cobrar las mascarillas de la Comunidad de Madrid . Causa-efecto. «Imagínate un caso de corrupción en esta generación? Nos hunde», comenta Egea a su gente. Al secretario general del PP le preocupa, por ejemplo, encontrarse esa información en la portada de un periódico antes de unas elecciones . En el otro bando creen que el interés de García Egea no es luchar contra la corrupción, sino uno bien distinto: usar la información y conseguir la prueba documental para que Ayuso renuncie a presidir el Partido Popular de Madrid. La tensión entre ambas partes se recrudece, hasta el punto que la presidenta de la Comunidad, que exigía adelantar el Congreso del PP de Madrid, bloquea el móvil de Teodoro.

Noviembre: «A esta tía me la cargo»

Este es el contexto que nos lleva al Wellington. Pero, ¿quién es el misterioso Javier Muñoz? No lo sabemos, pero todos los dedos señalan en la misma dirección: un enviado de Ángel Carromero, el fontanero del PP aupado a la coordinación general de la Alcaldía de Madrid , junto a Almeida, casi nada («¿qué hacía ahí un tipo tan siniestro?», se preguntan algunos en el partido). Todas las fuentes consultadas apuntan a él, que, con su salida, pareció darles la razón . Además, Carromero habló con varios periodistas sobre el hermano de Ayuso y un posible dossier sobre ella. Cuentan que le escucharon decir, más de una vez y en ambientes distendidos «a esta tía me la cargo yo» . ¿Quería llevarle a Teodoro su cabeza en una bandeja de plata? Probablemente, pero en la dirección del PP de entonces juran que nadie le hizo tal encargo. Por otro lado, al despacho de Ayuso había llegado un aviso anterior al asunto de su hermano: les dicen que Carromero lleva meses intentando 'pescar' información contra Ayuso entre los cabreados de Ciudadanos, procurando que le den dossieres o cualquier historia turbia. Kryptonita contra la estrella pop de la política madrileña aclamada fuera de sus fronteras . Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez decía ya tiempo atrás que a Isabel «le están buscando la cremas de Cristina Cifuentes». Y en el caso del hermano Gutiez no fue el único detective al que contactaron. Intentaron contratar a otros dos despachos que también les dieron largas.

Principios de diciembre: el chivatazo de Rafa Catalá

Unos días después del encuentro del Wellington, Julio Gutiez come con Rafael Catalá, Rafa, que son amigos desde hace más de 20 años. Se lo cuenta: «Oye, andaros con ojo...». El exministro de Justicia de Mariano Rajoy -ausente en lo que a esta crisis se refiere- le pide permiso:

-¿Te importa que lo comente?

-Lo que tú veas... -responde su amigo.

Rafa Catalá, que odia a Teodoro -no era el único en el partido- y tiene a un hijo como diputado de Ayuso en la Asamblea, se va a Sol y se lo cuenta a Miguel Ángel Rodríguez. Éste informa inmediatamente a Isabel Díaz Ayuso, que ordena llamar al alcalde de Madrid para comprobar si es cierto que desde una empresa municipal se intenta espiar a su hermano.

Diciembre: la 'auctoritas' de Gallardón

Piensan cómo hacerlo para que Martínez Almeida, que también es portavoz nacional del PP, no lo interprete como una amenaza. Concluyen que es necesaria la 'auctoritas' de otro alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, que hablará con Almeida también en su condición de amigos. En este punto, los hoy perdedores de la batalla política ven la mano de MAR construyendo un relato que dé la vuelta a los hechos: conseguir que el modo de descubrir los negocios de Tomás Díaz Ayuso sea más grave que el hecho desvelado . La hipótesis encaja con la astucia del jefe de Gabinete de Ayuso y su amplia experiencia en el arte de la guerra política, muy superior a la de los entonces líderes de Génova. «Miguel Ángel, que es más largo que todos, se los ha merendado», dicen en los mentideros. De hecho, Casado, García Egea y su equipo creen que lo del detective es un montaje, que nadie intentó contratar a Julio Gutiez y éste se habría prestado a la "trampa". Rodríguez difiere. No tuvo que empujar a Casado y Teodoro porque ellos solos cayeron por el precipicio con una nefasta gestión de los acontecimientos.

20 de diciembre de 2021: las gestiones de Almeida

El 20 de diciembre de 2021, Alberto Ruiz-Gallardón se pone en contacto con Almeida y le hace sabedor del delicado asunto, que le atañe como máximo responsable de la señalada Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo. Ayuso ha hablado con Gallardón y le ha dado el relato. En la Dirección nacional se enteran después por una llamada de protesta desde Sol. García Egea le da instrucciones: «Llamad al detective, que te diga quién ha sido y lo cesamos» . Alguien que ABC no ha logrado identificar ha señalado a David Fernández como la persona que habría hablado con el detective. Jefe de prensa de la EMV, en su pasado en 'El Confidencial' había escrito sobre los negocios de la familia Ayuso, en concreto los préstamos de Aval Madrid al padre de la hoy presidenta, y llegó a hacer llorar a su madre. Ayuso se lo reprochó en una conversación. El periodista puede ser el chivo expiatorio . Almeida llama a su concejal de Vivienda, Álvaro González, a la sazón presidente de la EMVS, creyendo que el encargo podría estar incluso pagado, o eso debió entender en su charla con Gallardón. En la empresa pública revisan los dos últimos años de contrataciones pero nada hallan. A los 15 días de la comida de Gutiez con Catalá, el tema de los detectives ya ha sido filtrado al diario El Mundo.

Enero de 2022: el acta notarial comprometedora

Carromero ha negado tajantemente ante un alto cargo de Génova tener nada que ver en la trama. Lo jura . Mientras, Álvaro González y Borja Carabante, concejal delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, van a la sede de la EMV e interrogan a David Fernández. «¡Has sido tú, has sido tú!», le espeta Carabante fuera de sí. El periodista lo niega. Desde su entorno hacen llegar a Gallardón el desmentido y le instan a que no siga acusándolo falsamente. David Fernández se va a un notario y hace un acta de manifestaciones que comprometería a alguien que ha salido limpio de esta historia, y que tiene que ser, a la fuerza, del ámbito municipal. Se va de la EMV sin pedir ni el paro. Si no lo dejan en paz, el acta saldrá. Él no contrató a ningún detective, pero sabe cosas.

Por otro lado, Álvaro González, telefonea 14 veces al despacho de Gutiez para confirmar. A la decimoquinta la secretaria toma su número y se lo pasa a su jefe. El detective lo llama (16ª llamada) y lo graba: «Si me hubieran hecho el encargo no lo digo; y si sí, tampoco». Del resto de la charla, González entiende que lo niega, y se lo traslada a Almeida.

Enero de 2022: «Ahora llamas al de las cejas gordas y le dices que te ha engañado»

El alcalde telefonea a García Egea y le informa de que no ha habido pago alguno desde la EMV a agencias de detectives y que el señalado ha negado que se le hubiera contratado: «Ahora llamas al de las cejas gordas -por Gallardón- y le dices que te ha engañado». Almeida lo hace, y el exalcalde y exministro de Justicia le pregunta si puede informar a Aznar de esto . El alcalde le dice que sí. El expresidente del Gobierno y Pablo Casado no tienen buena relación en ese momento. Varias fuentes sostienen que Aznar estaba al tanto del turbio asunto a través de Gallardón, pero el expresidente del Gobierno lo desmiente. Su participación se habría limitado a decir por separado a Casado y a Ayuso que debían arreglar su disputa política.

15 de febrero: Aznar y MAR almuerzan juntos

José María Aznar y Miguel Ángel Rodríguez, que se ven muy a menudo, comen juntos. La cita se prolonga cuatro horas, aunque no están solos, pues les acompañan dos relevantes periodistas, uno de ellos un brillante articulista de 'El Mundo'. En las últimas semanas, Pablo Casado mencionó a algunos barones y al propio José María Aznar su preocupación por los ingresos del hermano de la presidenta madrileña. Para su sorpresa, sus interlocutores mostraban cierta tolerancia . Los gerifaltes del partido daban la espalda a su líder.

16 de febrero: la publicación

'El Mundo' se prepara para publicar la historia del detective. La tesis del diario de Unidad Editorial es que la persona que contactó con Gutiez en nombre de la EMVS es el periodista David Fernández . Éste lo niega tajantemente. 'El Confidencial', el diario en el que trabajaba Fernández antes de irse a la EMV y que conocía la trama desde noviembre pasado, se adelanta y revienta la historia.

17 y 18 de febrero: la cifra y el 'suicidio' de Casado

La mañana del jueves 17 Mariano Calleja desvela en ABC que Génova acusa al hermano de Ayuso de haber cobrado una cifra que hasta el momento era secreta, los ahora famosos 283.000 euros . A las 13:00 horas Ayuso comparece en Sol y toma la iniciativa. Dos horas después no sale Casado, sino García Egea, y comienza con mal pie: «Soy el secretario general del PP». Esa misma tarde tanto ABC como 'El Mundo', referentes en el centro-derecha, piden la dimisión del secretario general. A las 22:00 este diario distribuye la portada del viernes 18, con un contundente «Guerra civil en el PP con Casado desparecido ». Esa misma noche, el aún líder del PP reacciona: avisa a Carlos Herrera de que al día siguiente no entrevistará a Teo, sino a él. El remedio sería peor que la enfermedad. El presidente del partido se suicida políticamente al verter tan graves acusaciones contra Ayuso en público. El líder de la radio española lo está viendo en persona. Las palabras que salían de su boca eran como paladas en su propia tumba . Ayuso entra a dar la réplica y, unas horas después, difunde el comunicado con las explicaciones: su hermano sólo habría cobrado 55.850 euros del contrato público. El resto correspondería a otras tres facturas a Priviet Sportive. Tras esto y la comparecencia de los consejeros Lasquetty y Escudero (Enrique López se cae), Casado quiere enterrar el hacha de guerra, pero es tarde. Ya los tenía a todos en contra.

El líder caído

Casado siente que dos periódicos y una manifestación «trumpiana» en la puerta de Génova se han llevado por delante a dos personas inocentes, la cúpula democrática de un partido cayendo por un tumulto callejero. Le movieron a los barones y lo dejaron sin asidero. Creía tener un problema en Madrid, y no vio Sevilla, Barcelona y hasta Murcia. Pablo Casado Fue elegido presidente del PP para renovar la organización y regenerarla frente a la corrupción, y la sensación que le ha quedado es que lo echan por luchar demasiado contra la corrupción. No entiende por qué su otrora amiga Isabel no le dio en su día la explicación de las cuatro facturas. Ella dice que no lo hizo porque eso era «privado» y por «dignidad». Hay que añadir otro motivo: porque no le dio la gana. Mientras, para Egea, lo de las otras facturas es una simulación que terminará estallando .