Abascal: «No tengo una gran ambición para Vox como partido» El líder de la formación afirma que aquello que le importa es que «España no esté gobernada por sectarios de izquierda»

Juan Fernández-Miranda SEGUIR Madrid Actualizado: 20/12/2020 02:28h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Cómo ve usted a Vox dentro de diez años?

No suelo hacer predicciones sobre Vox. No tengo una gran ambición para Vox como partido político. Los partidos políticos han sido sacralizados por los políticos españoles durante toda la democracia, y no me importa tanto adónde llegue Vox como que España no esté gobernada por sectarios de izquierda: por un socialismo que se ha corrompido y que ha traicionado a España, por comunistas y que España no esté condicionada por separatistas. No me importa tanto que el artífice de ese cambo sea Vox, sea otro partido, se llame como se llame, sea algo que todavía no existe. Esto quizá sorprenda mucho, incluso a militantes o votantes, pero yo no estoy obsesionado con Vox como partico político. Nosotros tenemos una gran ambición para España.

¿Y usted personalmente?

Yo no me he planteado ni una cosa ni la contraria, realmente. A veces me sorprende la circunstancia personal, política, histórica en la que me encuentro sin haberla buscado. Uno al final es hijo de su tiempo, de las circunstancias que le ha tocado vivir y acaba donde acaba por una serie de carambolas. Yo no me he trazado un plan vital de organizar un partido político que alcance la Presidencia del Gobierno y, sin embargo, me encuentro ante la posibilidad de que eso ocurra y tengo una responsabilidad ante las personas que confían en nosotros y yo voy a cumplir. No tengo una gran ambición personal en el sentido de que tenga que ser yo el que llegue sino que llegue alguien que evite lo que está pasando en España.