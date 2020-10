Abascal: «Casado dijo cosas indignas e inaceptables. Me siento traicionado y estoy indignado» El líder de Vox, decepcionado con el líder del PP, asegura que no responderá a los ataques y garantiza la estabilidad de los gobiernos autonómicos en los que apoya a la formación popular

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reconocido este viernes que se siente «afectado» por los ataques «personales» que recibió ayer por parte de Pablo Casado en la fallida moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

«Ayer fui agredido por Pablo Casado. Dijo cosas indignas e inaceptables. Dijo que el PP había pagado un tributo de sangre y que personas como yo lo estaban pisoteando. Me causó absoluta perplejidad», ha declarado esta mañana en EsRadio.

«¿Y lo de decirme que el PP me había dado de comer? ¿Que me había dado trabajo? ¿Qué concepción de la política es esa? ¿Yo en el país vasco era un empleado o había sido elegido por los ciudadanos y me estaba jugando el tipo, amenazado por ETA?», ha añadido.

Abascal ha reconocido que el tono duro de Casado le ha afectado en el terreno personal: «Ahora no puedo seguir hablando bien en privado y en público de Casado. Me siento traicionado. Estoy indignado con él». Ahora bien, ha añadido, «la política no va de eso» y no lo llevará al terreno político. Esto es, los gobiernos autonómicos en los que Vox apoya al PP no peligran.

Así lo ha asegurado Abascal, que ha explicado que los ataques de Casado contra Vox «no va a tener una respuesta» por parte de su formación. «Tranquilidad a los españoles que han visto que hay alternativas en Andalucía, en Murcia y en Madrid», ha añadido.

En este sentido, el líder de Vox ha insistido en que la formación va a ser «responsable» y va a «seguir en la oposición en esos tres sitios» en los que facilitaron la investidura de los tres presidentes autonómicos. «Dijimos ley a ley y presupuesto a presupuesto, y es lo que vamos a seguir haciendo», ha apuntado.

Así, ante la «zozobra y la desesperanza» que Casado «ofreció» a los españoles este jueves desde la tribuna, Abascal ha aseverado que Vox va a dar a los españoles «lo contrario». Por eso, su formación entrará ahora en un «periodo de reflexión» ante los españoles que han «quedado solos» tras el discurso del líder del PP.

«Una reflexión interna ante millones de españoles huérfanos expulsados del PP. También muchos que han votado a la izquierda que han quedado huérfanos y que quieren una alternativa clara, potente, en favor de la regeneración democrática. Vox se va a dirigir a muchos más españoles que hasta ahora», ha anunciado.