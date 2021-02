Abascal ataca al PP y le acusa de ser «cómplice» de la violencia por participar en el reparto de los jueces El presidente de Vox sugiere la posibilidad de "una segunda moción de censura" para que el PP pueda "redimirse"

Paloma Cervilla SEGUIR MADRID Actualizado: 24/02/2021 11:13h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha centrado su discurso hoy en el Congreso a atacar duramente al Gobierno por apoyar, algunos de sus miembros, las protestas violentas contra la entrada en prisión de Hasel, así como en afear la decisión del Partido Popular de alcanzar un acuerdo con el PSOE sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Abascal ha llegado a preguntarse: «¿Se han vuelto ustedes completamente locos?», después de afirmar que «pretenden decir que un piropo sea delito, pero que arengar al terrorismo, si es en verso, es libertad de expresión. Y yo me pregunto ¿van a permitir ustedes que delincuentes y sicópatas disfrazados de artistas animen a todo tipo de delincuencia, en verso. Claro, no solo contra la Policía, contra la Guardia Civil, contra la Corona, contra la derecha? ¿Quieren permitir que se pueda defender en verso el terrorismo yihadista? ¿Se podrá defender en verso el terrorismo anticomunista, que no existe? ¿Por qué este Gobierno está en silencio?».

El dirigente de Vox afirmó que todos los que sientan en el banco azul son «complices de la violencia» y «todos los que negocien con ustedes y todos los que se repartan los jueces con ustedes son cómplices de arrebatar la libertad, la tranquilidad y el orden a los españoles», aunque no llegó a nombrar al Partido Popular.

Posteriormente, dirigiéndose directamente a Casado, aseguró que «flaco favor se está haciendo usted, qué flavo favor le hace a su partido, a España, diciendo que quiere pactar con Pedro Sánchez como si fuera algo distinto de pactar con Pablo Iglesias, como si no hubiera sido Pedro Sánchez el que hoy en un mensaje, quizás dirigido a su propio partido, ha defendido la unidad de su Gobierno, como si no fuera Pedro Sánchez el que ha pactado con Bildu y con ERC».

En su ataque al PP, Abascal le devolvió el golpe que sufrió, por parte de Pablo Casado en el debate, y sugirió la posibilidad de plantear una segunda moción de censura contra Pedro Sánchez para que el PP pueda "redimirse" de su voto en contra. "Algunos quisieron convertirse en protagonistas y víctimas y prefirieron la continuidad de este gobierno de la ruina, la violencia y el recorte de libertades antes que apostar por la convocatoria de elecciones".