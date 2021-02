Ábalos, sobre el CGPJ: «Esta relación se ha planteado como Gobierno y ya sabemos quienes los conforman» El socio minoritario de la coalición rechaza la pretensión del PP de quedarse fuera del acuerdo

El acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está en el horno a falta de detalles y de la sazón de un relato político que sea capaz de amarrar al PP al acuerdo sin hacer tambalearse la coalición de Gobierno. El equilibrio es complejo por la pretensión de los populares de que en el acuerdo no haya participación de Unidas Podemos. Un extremo que en la coalición rechazan, aunque con enfoques diferentes entre los socialistas y el partido minoritario.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha apelado esta mañana, tras la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE a «poner fin a dos años de bloqueo», y se ha dirigido al PP para que sin «excusas» se avenga «a un acuerdo sin chantajes ni vetos».

Sobre la posibilidad de que exista un acuerdo que excluya a Podemos y que se visibilice como un acuerdo exclusivo entre PSOE y PP, el también ministro de Transportes ha asegurado que «esta relación no es entre partidos», sino que «se ha planteado como Gobierno y ya sabemos quienes los conforman». Eso sí, lo que Ábalos ha confirmado es que las relaciones con el PP en esta cuestión siempre han sido con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el secretario general de la presidencia del Gobierno, Félix Bolaños; ambos del PSOE. Pero insistiendo en que tanto ahora como en los intentos fallidos que ya se realizaron para renovar el CGPJ « la negociación se lleva como Gobierno, nos representa a todo el Gobierno».

Desde la presidencia del Gobierno aseguran que la negociación no está cerrada, y que estas afirmaciones significan que «se está vendiendo relato antes de ver el contenido cerrado». Una reflexión que hacen extensiva tanto al PP y sus afirmaciones de que en el acuerdo no habrá puestos para Unidas Podemos, pero también a sus socios que dan por hecho que la negociación está cerrada. Extremo que en La Moncloa desmienten: «No hay ningún acuerdo cerrado todavía».

En el Gobierno matizan al PP: los interlocutores del Ejecutivo negocian por todo el Gobierno de coalición. Es en este punto donde habrá que esperar al listado de nombres definitivo para aproximar la realidad. Porque en Unidas Podemos aseguran que Pablo Iglesias cerró en verano con Pedro Sánchez la presencia de su partido en esta renovación con varios nombres de la cuota socialista elegidos por los morados. El socio minoritario acepta que la negociación sea con el PP y no formar parte de ella oficialmente pero no renuncia a ese acuerdo con Sánchez. Hasta el punto de que se traslada que sería extremadamente grave para la salud de la coalición que ese acuerdo entre los socios se hubiese traicionado en favor de un pacto exclusivo y excluyente de PSOE y PP.

Por otro lado, fuentes de Unidas Podemos (UP) aseguran que lo que dice García Egea no es cierto y que los populares están mintiendo. «Es una noticia falsa», ha subrayado el portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique. «Estamos acostumbrados a que el PP propague noticias falsas», ha añadido. El portavoz de UP se ha preguntado después si el PP lo hace para «sabotear» la negociación y seguir teniendo un CGPJ con la mayoría de Mariano Rajoy o si «tiene miedo a que Vox les acusen de pactar con el Gobierno socialcomunista» y les llamen «la derechita cobarde», informa Gregoria Caro.