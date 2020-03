Ábalos dice con una sonrisa que el 8-M estuvo en la Mascletá: «Nadie me ha preguntado si aquello estaba bien» El ministro de Transportes acudió a las Fallas cuando la pandemia del coronavirus, que ya se extendía por España, había provocado 13 muertos

La ministra de Igualdad, Irene Montero, reapareció ayer jueves tras pasar la cuarentena por su contagio con coronavirus y lo hizo para justificar la marcha del 8-M. A pesar de que la pandemia empezaba a extenderse por España y ya se contabilizaban 589 contagiados y 13 muertos, miles de mujeres se manifestaron en las calles de todo el país animadas por el Gobierno.

«Nosotros hicimos en todo momento lo que dijeron los expertos y las autoridades sanitarias, en esto es importante no hacer partidismo», dijo ayer Montero. El Gobierno no empezó a tomar medidas para evitar las concentraciones multitudinarias hasta el día 10 de marzo, cuando ya iban 25 muertos y más de 1.500 contagiados. Ese mismo día, cuando el Ejecutivo central prohibió los actos en los que participaran más de mil personas, el Gobierno valenciano decidió cancelar las Fallas.

En Valencia no hubo una manifestación encabezada por varias de las ministras del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, como en Madrid, pero sí que estuvo uno de los hombres fuertes del Ejecutivo, José Luis Ábalos. El ministro de Transportes y una de las autoridades delegadas para la gestión del coronavirus lo hizo saber ayer en una rueda de prensa junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y lo hizo con el mismo tono chulesco que ya exhibió para defenderse de su polémico encuentro con la número dos de Maduro, Delcy Rodríguez.

Con una sonrisa y pretendiendo hacer una broma en un momento de máxima tensión –más de 4.000 muertos y 56.000 contagiados por el coronavirus–, dijo: «Si me permite… por referirme a lo que estaba contando el ministro del Interior… Yo el 8 de marzo estuve en la Mascletá de Valencia, pero nadie me ha preguntado que hacía en la Mascletá de Valencia. Nadie me ha preguntado si aquello estaba bien o no estaba bien».

Instantes antes, Marlaska había dicho que el 8-M no había «ningún dato objetivo» relacionado con el Covid-19 para prohibir la marcha de Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer, el mismo día que se celebraron otros actos multitudinarios como el Congreso de Vox en Vistalegre, tras el cual se anunció el positivo de Javier Ortega-Smith, o las Fallas de Valencia.

La actitud de Ábalos suscitó ayer multitud de críticas, entre ellas las del presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales y exjugador profesional, Alfonso Reyes, que lleva varios días con síntomas de coronavirus. «¿Pero qué cojones es lo que hace tanta gracia? Ya está bien», escribió en su perfil de Twitter, desde donde está contando su lucha contra la enfermedad.

Marlaska explicó ayer que ese fin de semana hubo en España una «pluralidad de actos públicos», como partidos de fútbol y mítines de partidos políticos. Además, insistió en que «lo importante y lo relevante» es que entonces «no había ningún dato objetivo» ni ninguna «indicación« de las «autoridades sanitarias y médicas» en el sentido de que debían suspenderse los actos con muchas personas ante el temor de que se propagase el coronavirus.

Esta es la segunda vez en una semana que Ábalos frivoliza con el coronavirus. El pasado miércoles, durante el pleno que decidió ampliar el estado de alarma otros quince días más, el ministro de Transportes fue fotografiado en el Congreso ocupando el banzo azul riéndose a carcajadas con la titular de Trabajo, Yolanda Díaz.