Irene Montero reaparece tras su cuarentena y justifica el 8-M: «Hicimos lo que dijeron los expertos» La ministra de Igualdad ha pasado dos semanas en cuarentena en su domicilio tras haber dado positivo por coronavirus

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reaparecido en público mediante una videollamada después de dos semanas en cuarentena en su domicilio tras haber dado positivo en la prueba del coronavirus. «Aún no tengo la confirmación (de haber superado el virus), pero me encuentro muy bien», ha expresado, en una entrevista en La Sexta. Un regreso en el que la ministra de Igualdad ha acusado a la derecha de culpabilizar con «saña» y «odio» al movimiento feminista y al 8 de marzo del brote del coronavirus.

«Nosotros hicimos en todo momento lo que dijeron los expertos y las autoridades sanitarias, en esto es importante no hacer partidismo», ha expresado Montero; «Ese fin de semana y durante la semana anterior de produjeron centenares de eventos deportivos y culturales». Además, ha apostillado que Vox celebró su acto en Vistalegre y que Partido Popular y Ciudadanos acudieron a la manifestación en Madrid del 8-M: «La derecha y la extrema derecha están utilizando la crisis del coronavirus para intentar atacar al feminismo y a las mujeres», ha abundado a continuación.

Montero ha expresado que su aislamiento no ha sido duro porque ha tenido síntomas leves. «La verdad que no me puedo quejar porque hay mucha gente que lo está pasando mucho peor», ha explicado. No obstante, todavía no sabe si podrá participar o no en el Consejo de Ministros extraordinario que se celebra mañana viernes. «Estoy a la espera de que las autoridades sanitarias me digan si puedo o no», ha señalado.

Preguntada por la renta mínima y la condonación del pago del alquiler, la ministra ha subrayado que «el Gobierno está comprometido a hacer lo que sea necesario cuando sea necesario» sin dar más datos. Fuentes de la Vicepresidencia de Derechos Sociales explicaron ayer que con «toda probabilidad» se aprobarán en la reunión extraordinaria de mañana o en la del próximo martes.

Montero ha querido enfatizar que el Gobierno de coalición actúa con unidad: «Después de esos debates vamos todos a una». UP y algunos ministros socialistas han apretado los últimos días para que el sector económico del PSOE aceptase más medidas sociales, aunque en un principio la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, pidió prudencia porque la premura podía poner en riesgo el equilibrio presupuestario.

«Aprobamos la semana pasada un primer paquete de medidas muy importantes, pero hace falta hacer más cosas», ha dicho la titular de Igualdad. Entre ellas, ha señalado el subsidio de desempleo extraordinario para trabajadoras de hogar, en el que está trabajando su departamento junto con el ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz.