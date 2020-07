Ortega Smith asegura que el euskera utiliza «palabras inventadas» El secretario general de Vox ha participado este lunes en un acto electoral del partido celebrado en Vitoria-Gasteiz, donde ha afirmado que el PNV es un partido «de cuatro gatos» que tiene las manos «manchadas de sangre»

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha asegurado que el PNV es un partido de «cuatro gatos» que tiene «manipulada» la democracia en Euskadi y cuyas manos están «manchadas de sangre» por su «connivencia con el terrorismo».

Ortega Smith ha lanzado este mensaje en un acto electoral de Vox celebrado en Vitoria-Gasteiz, en el que también ha intervenido la portavoz de esta formación en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, y que ha reunido a algo más de medio centenar de simpatizantes. El acto, que se ha celebrado en la Plaza de los Fueros de la capital alavesa, en un espacio que ha sido acordonado por la Ertzaintza, se ha desarrollado sin que se hayan registrado incidentes, más allá de los gritos en favor de la República y contra el fascismo que ha lanzado un grupo de personas desde el otro lado del cordón policial.

En una línea similar a la que viene manteniendo en sus últimos actos en Euskadi, el secretario general de Vox ha calificado al lehendakari, Iñigo Urkullu, de «renegado» por afirmar que «no es español». Además, ha acusado al PNV de utilizar a los vascos y españoles «como una pelota», a la que siguen golpeando «fuerte» con su «intolerancia, dogmatismo e ineptitud». Frente a la «intolerancia» que -según ha dicho- caracteriza a la formación 'jeltzale', ha asegurado que Vox defiende la «libertad».

«Discurso excluyente»

«Frente a ese discurso excluyente, queremos hablar para todos», ha afirmado Ortega Smith, para acusar al PNV de querer tener «el monopolio» del poder institucional en Euskadi, y denunciar que la formación 'jeltzale' tiene «sus sucias manos manchadas de sangre, por la connivencia con el terrorismo, y de corrupción».

«Sois pocos aunque os creáis una mayoría. Sois cuatro gatos en el Congreso de los Diputados, cuatro gatos a los que, desgraciadamente, os han comprado los partidos que representan de momento a la mayoría de los españoles: el PSOE y el PP», ha afirmado. Ortega Smith ha insistido que el PNV es un partido de «cuatro gatos» que «no representa nada en el conjunto de España», y que tiene «manipulada la democracia» en Euskadi.

Críticas al euskera

El dirigente de Vox también ha criticado el euskera batua, la lengua vasca unificada a partir de las distintas variantes tradicionales del euskera, del que ha afirmado que recurre a palabras «inventadas» y procedentes de «dialectos de distintas aldeas que no se entendían entre ellas». Ortega Smith ha afirmado que el PNV no es un partido nacionalista, dado que «aquí no hay más que una nación, que es España», y ha acusado a esa formación de introducir en la mente de los niños, desde que van a la «guardería», mensajes de «odio a España» y «mentiras históricas».

En el acto también ha intervenido la cabeza de lista de Vox por Álava, Amaia Martínez, que ha asegurado que los miembros de esta formación son «valientes y patriotas», y no «cobardes y traidores» como, según ha dicho, son los ciudadanos de ideología nacionalista.

Por su parte, Monasterio ha criticado a los «nacionalistas excluyentes» y a los «bilduetarras», frente a los que ha reivindicado «el orgullo de ser español». La dirigente de Vox ha reiterado su exigencia de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, «devuelva el acta» de parlamentario en la Cámara vasca «si no se siente español», ya que dicha acta -según ha dicho- «pertenece a todos los españoles». Monasterio, que ha afirmado que su partido es la única opción de «voto útil» frente a los «terroristas y filoetarras», ha censurado el gasto social, sobre el que ha afirmado que solo crea ciudadanos «vagos y dependientes».