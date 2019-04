Sánchez sigue en su burbuja para reducir el riesgo de cometer errores

Seguir Víctor Ruiz de Almirón @vic_almiron Vigo Actualizado: 17/04/2019 02:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La consigna es minimizar riesgos. Completados los cinco primeros días de campaña, el PSOE considera haber superado esta etapa «sin grandes alteraciones» respecto a cómo comenzó. La actividad de campaña del presidente del Gobierno está preparada para transmitir seguridad y no exponerlo a grandes riesgos. Muchos en Moncloa ven que «los papeles se han intercambiado» respecto a 2015 y 2016. «Nosotros no tenemos que arriesgar, tenemos que seguir igual», dicen fuentes socialistas. La decisión de que Sánchez participe en un solo debate y con cinco candidatos en liza, fórmula cuestionada ayer por la Junta Electoral Central, va encaminada en ese dirección. «En un cara a cara tienes un 50% de posibilidades de perder el debate, pero en este formato la victoria o la derrota van a quedar muy difuminadas», dice una persona cercana al presidente.

El candidato socialista sigue en su burbuja superado el primer tercio de la campaña. Su contacto con la calle está siendo nulo. Ayer por primera vez realizó un paseo por Ourense, un formato que había sido sustituído por una comida-mitin y que volvió sorpresivamente a la agenda sin capacidad de reacción para los medios de comunicación. Serán pocos los actos en este formato que desarrolle durante la campaña. La prioridad es para el formato mitin pero con aforos medianos, entre 1.500 y 2.000 personas, que el PSOE está consiguiendo llenar, huyendo por el momento de los grandes pabellones.

En esos mitines Sánchez está repitiendo un alto porcentaje de su discurso. Las variaciones más relevantes han estado relacionadas con su referencia a la gastronomía de cada lugar. De momento las papas arrugás en Las Palmas de Gran Canaria y el arroz en Castellón. Existe expectación por qué carta jugará el próximo sábado en Alicante, con mayor tradición arrocera que sus vecinos del norte. Sánchez no se sale del guión, hasta el punto de contar ya en varias ocasiones que una señora se le acerca a la entrada de cada mitin para darle las gracias por recuperar el subisidio a los parados mayores de 52 años. Con todo lo que dice que su Gobierno ha hecho y siempre le dan las gracias por lo mismo.

Su estrategia consiste básicamente en presentarse como única alternativa a «los tres temores con m de miedo». Otra broma muy explotada en este arranque de campaña con desigual acogida en función del aforo. Preocupa cualquier alteración en la campaña, por eso el líder socialista no hizo referencia alguna en sus diferentes actos a los acosos sufridos por PP, Ciudadanos y Vox en Cataluña y País Vasco en los primeros días de campaña. Solo se posicionó públicamente cuando no tuvo más remedio, al ser preguntado en una entrevista en Antena 3. Que un elemento como este sea elemento central de la campaña no interesa nada al PSOE.

Existe confianza por los datos demoscópicos que va recogiendo el aparato socialista y por los que se publican. Pero preocupa mucho la abstención. Los asesores socialistas descuentan que la derecha estará muy movilizada «aunque ahora pueda estar indecisa» por el exceso de oferta. Y no tienen dudas de que eso «alterará» lo que estamos viendo ahora en las encuestas. Por eso la principal preocupación de Sánchez está siendo el llamamiento a la movilización. «Si tenemos eso, todo bien». La cifra mágica para los socialistas es poder superar el 70% de participación, pero la gran incógnita es si de forma soterrada estaremos viviendo algo como lo sucedido en Andalucía. «La duda es Vox, de si sube mucho y es capaz de pillar el último escaño. Pero está siendo muy difícil de medir» en algunas provincias pequeñas y medianas. Eso podría restar algunos escaños al PSOE si es primer partido y también a Unidos Podemos o incluso a Ciudadanos. Y cualquiera de esas tres posibilidades es preocupante para el PSOE, especialmente pensando en las alianzas electorales.