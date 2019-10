Rajoy entra en campaña con su libro: «No será un ajuste de cuentas» El expresidente tiene previstos mítines en Antequera y Toledo, además de Galicia

Mariano Calleja SEGUIR Madrid Actualizado: 31/10/2019 01:40h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mariano Rajoy entra en campaña en varios frentes. El expresidente ya tiene listo su libro sobre la etapa en La Moncloa, con el título «Una España mejor». En cuanto la editorial anunció ayer la fecha de su puesta en venta, el 3 de diciembre, la expectación y los rumores sobre su contenido se dispararon. Rajoy, además, tiene previsto participar en varios actos electorales, según fuentes de su entorno, y no solo en Galicia. De momento, en la agenda del PP figura su participación en Antequera, y con Ana Pastor en Toledo.

«Una España mejor», editado por Plaza & Janés, se presentará en un acto público al día siguiente de ponerse a la venta. Será el 4 de diciembre, en la Fundación Rafael del Pino, en Madrid, a las siete de la tarde. Fuentes próximas al expresidente del Gobierno señalaron ayer que aún no ha decidido quién participará en la presentación. En una reciente charla informal con periodistas, Rajoy confesó que esa era una decisión «muy difícil». En cualquier caso, se producirá justo al día siguiente de la constitución de las nuevas Cortes, las que surjan de las elecciones del 10 de noviembre, y previsiblemente el acto se llevará a cabo en pleno debate sobre el desbloqueo político.

El libro aún no está a la venta, pero su contenido, que recoge la etapa de Rajoy como presidente del Gobierno, estará muy presente en la campaña. La participación activa de Rajoy contrasta con la ausencia de Aznar, quien de momento no tiene actos electorales en su agenda.

La campaña «moderada y centrada» diseñada por Pablo Casado y su equipo, con un tono «zen», encaja bien con el estilo de Rajoy y su forma de entender la política. El expresidente, además, ha visto cómo una persona de su máxima confianza, como es Ana Pastor, ha sido la elegida por el líder del PP para hacer visible ese mensaje, como número dos de su candidatura.

Defensa de su legado

En los actos en los que participe, es previsible que Rajoy defienda su legado, sobre todo en el capítulo económico, en el que se siente especialmente orgulloso por haber evitado el rescate de España.

Fuentes que formaron parte del Gobierno de Rajoy comentaron ayer a ABC que su libro «no será un ajuste de cuentas ni nada por el estilo». «Él no es así. El libro estará más centrado en explicar, desde su óptica personal, lo que ocurrió en aquellos años, sin pasar factura a nadie». Según señalaron estas fuentes, Rajoy dedicará un capítulo especial a la economía, para explicar en detalle aquel verano complicadísimo de 2012, en el que España estuvo a punto de ser intervenida, y justificará las reformas que tuvo que llevar a cabo. Otro capítulo estaría centrado en la sucesión de la Corona, un acontecimiento en el que elogiará a Alfredo Pérez Rubalcaba. Rajoy destacará la altura política de este dirigente socialista, fallecido recientemente.

Otro de los grandes capítulos del libro de Rajoy estará dedicado a Cataluña, para dar su punto de vista sobre un desafío independentista que forzó la aplicación del 155 en 2017, por primera vez en la democracia.

El expresidente dará su visión del bloqueo político que se produjo después de las elecciones de diciembre de 2015, y que llevó a la vuelta a las urnas en junio de 2016, con un Sánchez atrincherado en el «no es no». Exministros de Rajoy creen que «no hará sangre con Sánchez» en su libro, a pesar de que su relación era claramente mejorable. «Y con Rivera, tampoco será cruel», puntualizan con intención.

En el prólogo de «Una España mejor», Rajoy explica:«Es mi crónica personal de unos años difícilmente olvidables. Años en los que España corrió serios riesgos y de cómo los viví desde la Presidencia del Gobierno. No he querido que otros hablen por mí o me atribuyan palabras que no he dicho».