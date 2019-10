Podemos evitará la sentencia del «procés» y se centrará en sus medidas sociales El partido morado se reafirma en la propuesta de un referéndum pactado como «solución» a la crisis independentista Iglesias no tendrá un tono brusco contra Más País y mantendrá las distancias con Errejón durante la campaña

Seguir Gregoria Caro @gregoriacarod Madrid Actualizado: 14/10/2019 02:36h

Unidas Podemos repetirá el programa electoral del 28-A aunque con «mejoras», explicaron ayer en su presentación en Madrid. El riesgo de una nueva crisis económica será uno de sus ejes de campaña. El partido morado centrará su discurso en sus propuestas económicas y sociales, y evitará entrar a la trama electoral que la sentencia del «procés» condicionará en la carrera al 10-N.

«Vamos a mantener un perfil más social y hablar de los problemas de la gente. El conflicto catalán no es el único problema que tienen hoy los españoles», explican fuentes de la dirección. En el partido esperan que el fallo del Tribunal Supremo no «capitalice» la precampaña y campaña. Sin embargo, vaticinan que «muchos partidos instrumentalizarán» la sentencia: «Nosotros no haremos campaña con ella, intentaremos que no ocupe toda la conversación de campaña», explicaba hace unos días un dirigente de peso de Podemos.

Ayer, en la presentación de su documento programático, apenas se mencionó la crisis soberanista a pesar de que su postura siempre ha sido un diferenciador. Sin embargo, Podemos sí recuperó la propuesta de un referéndum pactado como «solución» en Cataluña. En la última negocación con el PSOE -septiembre- para formar un Gobierno de coalición, Podemos había renunciado a ponerlo sobre la mesa. Sin ser una «línea roja», explican, ahora lo vuelven a defender.

En esta campaña, que arrancará el 1 de noviembre, Unidas Podemos endurecerá «un poco» el tono contra los socialistas, aunque sin «ponerse histéricos». Según explican, volverán a intentar pactar con ellos aunque el PSOE prefiera a Ciudadanos. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, pidió ayer un debate económico para escuchar cuáles son las propuestas de cada partido ante el riesgo de otra recesión. «Si Pedro Sánchez no quiere, que vaya Nadia Calviño (la ministra de Economía en funciones)», propuso Iglesias, que criticó que «es un escándalo democrático y una vergüenza» que el presidente del Gobierno en funciones no acepte más de un debate.

Sus medidas económicas

Iglesias defendió ayer como una de sus medidas estrella un impuesto a las «grandes fortunas» para «recaudar un 1 por ciento del PIB» de patrimonios superiores a un millón de euros, pero «exenta una primera vivienda de 400.000 euros»; un gravamen a la banca para «recuperar el rescate bancario» y, como novedad, otro tipo impositivo a las empresas que contaminen. Sin embargo, no harán público el informe de cuentas para saber si sus medidas son solventes.

Podemos propone además derogar las reformas laborales del PSOE y Partido Popular, otra subida del SMI hasta los 1.200 euros y la reducción de la jornada laboral a 34 horas semanales. Asimismo, la rehabilitación de al menos 500.000 viviendas al año para reducir la factura de la luz y la intervención en el mercado del alquiler en las zonas tensionadas.

Algunas de las propuestas son muy similares a las presentadas la semana pasada por Más País, la plataforma de Íñigo Errejón, contra quienes competirán por el mismo electorado en diversos territorios. Desde Podemos, sin embargo, explican que no entrarán a rivalizar ni tendrán tonos bruscos contra Errejón. Mantendrán las distancias y después del 10-N, valoran, «ya se verá qué pasa».