Ley d'Hondt: qué es, cómo funciona y cómo se aplica en las elecciones en Andalucía

La diputada de Ciudadanos Marta Bosquet (c) cuando fue elegida nueva presidenta de la Cámara autonómica

Una de las dudas que siempre se plantea a la hora de votar es la representación de los votos. En el caso de España se utiliza la Ley d'Hont. Este es un sistema electoral de cálculo proporcional que divide el número de votos emitidos para cada partido entre el número de cargos electos con los que cuenta cada circunscripción. En las elecciones al Parlamento de Andalucía, la regla sólo se aplica a las candidaturas que obtengan al menos un tres por ciento de los votos válidos (son los votos a candidatura más los votos en blanco) emitidos en la circunscripción, por lo que aquellas candidaturas con menos votos no se tendrán en cuenta.

Cómo surgió la Ley d'Hondt

Este sistema de reparto proporcional no sólo vale para las elecciones sino que también se puede utilizar para cualquier otra distribución. Víctor D'Hondt era un jurista y profesor de derecho belga que vivió entre los siglos XIX y XX y que ideó un sistema en 1878 para repartir los diputados en función de los votos obtenidos . Fue aceptado como el más equitativo y el que se acordó implantar en España, siguiendo el ejemplo de Francia, entre otros países que también la tienen instaurada.

La ley electoral andaluza está basada en circunscripciones provinciales en cada una de las cuales se aplica la fórmula d'Hondt . Este sistema varía en cada provincia en función de su población , y repercute fundamentalmente en el número de papeletas que hacen falta para lograr un diputado . Los partidos con más votos en cada circunscripción salen beneficiados y los damnificados son los que tienen a sus votantes dispersos por la comunidad autónoma. Los partidos minoritarios piden una reforma de la Ley Electoral porque consideran que este sistema favorece a los partidos mayoritarios.

Cómo funciona la ley d'Hondt

Tras la votación y una vez realizado el recuento, comienza el reparto de escaños siguiendo el sistema d'Hondt. Las candidaturas se ordenan de mayor a menor según el número de votos y excluyendo a aquellas que no han conseguido superar el tres por ciento. Después, ese número total de votos de cada candidatura se divide por 1, por 2, por 3, por 4 y así sucesivamente , tantas veces como escaños haya. Lo que marca la ley d'Hondt es que hay que dividir el número total de votos que ha recibido un partido por 1, 2, 3, 4 y 5 , es decir, los cargos electos que se disputan en cada circunscripción.

Los escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores , en orden decreciente. Cuando se produzca un empate entre dos candidaturas, el escaño se dará a la formación política que haya obtenido más votos. Si hubiese dos candidaturas con igual número de votos, el primer empate se resolverá por sorteo y los sucesivos de forma alternativa.

Al menos un 3% de los votos

Para que un partido sea considerado en el reparto de diputados debe obtener, al menos, un 3% de los votos válidos en la circunscripción . Por debajo de ese umbral no se tiene en cuenta para repartir los escaños. Andalucía está dividida en ocho circunscripciones que se corresponden con las ocho provincias y el número de escaños que corresponde a cada una se distribuye, en función de la población, de la siguiente manera: Almería, 12; Cádiz, 15; Córdoba, 12; Granada, 13; Huelva; 11; Jaén, 11; Málaga, 17 y Sevilla, 18.

Ejemplo práctico

Podemos ver un ejemplo en esta tabla. Se trata de una provincia imaginaria donde hay un total de cinco escaños a repartir , en la cual se presentan seis partidos a las elecciones: (A,B,C,D, E y F). La atribución de escaños se realiza en función de los resultados del escrutinio según las siguientes reglas: primero hay que excluir las candidaturas que no hayan obtenido, al menos, el 3% de los votos válidos emitidos en cada circunscripción (votos válidos son los votos a candidatura más los votos en blanco). En este caso, el partido F quedaría fuera. Luego, se ordenan de mayor a menor, en una columna, las cifras de votos obtenidos por las restantes candidaturas. Posteriormente, se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura por 1, 2, 3, 4 etc. , hasta un número igual al de escaños correspondientes a la circunscripción. Los cocientes más altos serán aquellos a los que se les asigne un escaño. Con estos resultados el partido A tendría 2 escaños, el partido B también dos y por último el partido C tendría uno.