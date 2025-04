Juanma Moreno marca distancias con Vox para un Gobierno sin ataduras

La fecha era simbólica. Este lunes hizo 40 años que los andaluces acudieron por primera vez a las urnas para elegir a sus representantes en el Parlamento autonómico. Era un domingo de mayo de 1982 y Andalucía cambiaba el ciclo político de España ... inaugurando así una etapa en la que la comunidad autónoma ha marcado el ritmo del resto del país. A pesar de los altibajos que ha tenido la política andaluza, en 2018, cuando se inició la XI Legislatura que acaba de finalizar, el Parlamento autonómico fue el primero en sentar en sus escaños a los representantes de Vox.

Ahora se presenta una tesitura similar porque los partidos se juegan el próximo 19-J no sólo el poder en Andalucía sino también sus estrategias y alianzas para el futuro en el nuevo ciclo político. Y eso es particularmente relevante en el PP de Feijóo que se estrena como líder nacional del partido con las elecciones andaluzas. En este contexto, Juanma Moreno quiere dar un golpe en la mesa y ahondar las diferencias que su partido tiene con Vox .

Aunque evitó intencionadamente hablar de vetos o referirse al partido de Olona directamente, Moreno lanzó un mensaje muy claro: «No vamos a dar ni un paso atrás en materia de lucha contra la violencia de género, en materia de lucha contra el cambio climático ni de autonomía. Hay unas normas que son la Constitución y el Estatuto de Autonomía en las que no vamos a dar un paso atrás y si alguien intenta imponernos otro tipo de agenda que vulnere esa línea roja, pues será inviable cualquier posibilidad de Gobierno».

Por eso está dispuesto a repetir las elecciones si no lograse una mayoría «sólida» para gobernar en solitario «con capacidad de actuar de manera firme». Un mensaje muy claro que se amplificaba en la sede nacional del PP donde Feijóo había reunido a su Comité Ejecutivo para ratificar nuevos nombramientos. Y, ¿casualidad? el número dos del Congreso será un diputado granadino, Carlos Rojas , quien asciende en el grupo parlamentario. Más poder andaluz.

La primera crítica de Marín

Claro que precisamente este argumento de la repetición electoral levantó las primeras críticas de su socio de Gobierno. El vicepresidente y líder de Ciudadanos Juan Marín también eligió este lunes para marcar las distancias con el PP por primera vez desde que ambos pactaron el ‘Gobierno del cambio’ a principios de 2019. Marín criticó la propuesta de Moreno sobre la repetición electoral. «¿Ya no le preocupa contar con nuevas cuentas para 2023?», se preguntaba, recordando el argumento esgrimido por Moreno para adelantar las elecciones. Un adelanto contra el que siempre ha estado el vicepresidente de la Junta.

Marín no tuvo empacho en utilizar la palabra «deslealtad» para calificar el que Juanma Moreno haya querido fichar a los consejeros de Ciudadanos, como ha trascendido en algunas informaciones aunque no se haya confirmado oficialmente. «No me extraña, si los de Cs son los mejores. Sea o no sea verdad, es una deslealtad. No me gusta». Marín defiende que su formación es la única que puede «parar a Vox» y para ello también reta a los votantes del PSOE que se han vuelto los más codiciados, al menos en este período de precampaña. «Quiero gobernar con el PP porque con las cosas de comer no se juega. Somos gente que cumple lo que decimos. Ya veremos el 19 de junio la carita que se le queda a alguno».

Juanma Moreno ya ha dicho en varias ocasiones que reclama el voto útil de los socialistas precisamente para que pueda gobernar en solitario un presidente «moderado», lo que Espadas ha considerado una «falta de respeto».

El candidato socialista también afeó al presidente Moreno su disposición a repetir las elecciones. Para Juan Espadas fue la excusa perfecta para insistir en la utilidad del PSOE. El líder de los socialistas andaluces considera que la sola mención a una posible repetición muestra «debilidad». «Si los andaluces votan masivamente lo mejor para Andalucía, va a ganar el PSOE y no habrá segundas elecciones, sólo unas».

«El que quiera un Gobierno de progreso y vote desde la izquierda, tendrá que votar a la izquierda, y el que quiera un Gobierno de derechas con la ultraderecha, votará a la derecha y a Moreno», sostuvo Juan Espadas. «Alguien desde la moderación, el centro y la izquierda de progreso va a votar lo que quiera, no justo lo contrario».