Suscribete a
ABC Premium

Von der Leyen afronta con los presupuestos su mayor desafío en busca de fondos para sus ambiciones

La presidenta tiene que convencer al Parlamento que acepte su propuesta

La división por las reformas clave de la UE amenaza al Ejecutivo comunitario

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen EP
Enrique Serbeto

Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La intervención hoy de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, en el pleno del Parlamento Europeo en Bruselas dará el tono para el comienzo de uno de los más espinosos procesos de la política comunitaria, como es la aprobación de ... los presupuestos plurianuales. Siempre es un trámite muy complejo y desagradable porque se trata de dinero y eso enfrenta habitualmente a los gobiernos de los países contribuyentes con los que van a ser beneficiarios.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app