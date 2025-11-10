Suscribete a
La división por las reformas clave de la UE amenaza al Ejecutivo comunitario

Esta semana se vota por segunda vez el paquete 'ómnibus' que fue rechazado por falta de votos socialistas

La UE aplaza a diciembre su decisión sobre los activos rusos congelados para rearmar a Ucrania

Ursula von der Leyen asiste a la apertura de la cumbre de líderes de la COP30 EFE
Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

Esta semana está prevista una votación en el Parlamento Europeo que puede determinar el futuro de la legislatura. La decisión sobre la posición de la Eurocámara en las negociaciones para aprobar el segundo «paquete ómnibus» que incluye medidas para simplificar la vida de ... las empresas y flexibilizar la política energética, ha creado una situación inédita en la que la cooperación entre populares y socialdemócratas está en el aire.

