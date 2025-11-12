Suscribete a
Bruselas prevé recaudar 44.000 millones anuales en nuevos impuestos

Von der Leyen alivia el recorte del 20% propuesto para la PAC para vencer el no del Parlamento a sus presupuestos

La deuda de los fondos Next Generation y la racanería de los países del norte obliga a la UE a captar nuevos recursos

La coalición que aupó a Von der Leyen se rebela contra la nueva PAC y denuncia el recorte

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
Xavier Vilaltella

A partir de 2028, la Comisión Europea se propone recaudar 44.000 millones de euros más al año a través de cinco impuestos nuevos que tendrán que pagar las empresas del Viejo Continente, con el objetivo de contar con 300.000 millones 'extra' para ... el período 2028-2034. Esta cifra, sumada al aumento de otros impuestos que ya existían, supone elevar a 58.000 millones anuales (sin contar la inflación) los nuevos recursos propios de la Unión. Con todo, la UE espera ingresar cada año 90.000 millones en fondos propios y 162.000 de los Estados.

