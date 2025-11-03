Suscribete a
ABC Premium
Directo
La oposición reacciona con dureza a la dimisión de Mazón: «Patético»
Directo
El fiscal general «no» se considera «responsable de los delitos que se le imputan»

Unespa plantea al Gobierno un sistema automático público-privado para activar al seguro en eventos extremos

La patronal reclama institucionalizar la colaboración que se dio en la dana de 2024 entre el sector y el Consorcio

La organización reivindica el papel del gremio en el fomento del ahorro a largo plazo en España y en Europa, al tiempo que reclama «inspirarnos» en el modelo fiscal vasco de planes de pensiones

Inverco y Unespa presionan al Gobierno para adoptar el modelo fiscal vasco de planes de pensiones

La presidenta de Unespa, Mirenchu del Valle, en el 32 Encuentro del sector asegurador
La presidenta de Unespa, Mirenchu del Valle, en el 32 Encuentro del sector asegurador De San Bernardo
Daniel Caballero

Daniel Caballero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La patronal de las aseguradoras, Unespa, propone al Gobierno acordar un sistema automático de colaboración público-privada que se active en eventos climáticos extremos como la dana sucedida en octubre de 2024 y que golpeó especialmente la Comunidad Valenciana. Una manera de agilizar ... la respuesta del seguro en casos como este en los que se requiere una actuación urgente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app