Unespa plantea al Gobierno un sistema automático público-privado para activar al seguro en eventos extremos

La patronal de las aseguradoras, Unespa, propone al Gobierno acordar un sistema automático de colaboración público-privada que se active en eventos climáticos extremos como la dana sucedida en octubre de 2024 y que golpeó especialmente la Comunidad Valenciana. Una manera de agilizar ... la respuesta del seguro en casos como este en los que se requiere una actuación urgente.

«Queremos poner en marcha un sistema para poder activar de manera automática la colaboración público-privada del seguro cuando se superen ciertos umbrales. De manera automática para que se active sin que sea necesario ver qué tiene que gestionar cada uno», ha señalado Mirenchu del Valle, presidenta de Unespa, en el 32 Encuentro del sector asegurador, organizado por ABC y Deloitte, bajo el patrocinio de Mapfre.

Del Valle ha destacado que se necesitan «protocolos automáticos de actuación, predefinidos y compartidos entre el Consorcio de Compensación de Seguros y las aseguradoras«. Definir un sistema automático de actuación en catástrofes naturales; una idea que ya han trasladado al Gobierno, concretamente a la Dirección General de Seguros, que es de quien depende del Consorcio. »Será una fórmula que permitirá a los afectados poder acceder a las indemnizaciones en plazos más cortos. Y en situaciones extremos, esa necesidad es manifiesta. El sector lo que quiere es institucionalizar esa colaboración público-privada, para tener una vía para atender esos eventos climáticos de alta siniestralidad. Estamos colaborando para ponerlo en marcha, haciendo que el sistema evolucione«, ha añadido.

Porque para la presidenta de Unespa, el ejemplo de cómo ha actuado el seguro y el sector público para dar respuesta a la catástrofe debe ser el modelo a seguir. Y, precisamente, teniendo en cuenta que cada vez son más comunes eventos como la dana del pasado año. En la catástrofe de 2024, la dirigente ha destacado que se recibieron unas 250.000 solicitudes de indemnización y que, ante un volumen como ese, las aseguradoras pusieron a disposición del Consorcio toda su maquinaria: «Las aseguradoras gestionaron 112.800 siniestros». «Como industria hemos demostrado que en situaciones tan complejas como esta, somos capaces de reaccionar, bajo presión y en un momento difícil», ha indicado.

El reto del ahorro

Más allá de la dana, Del Valle ha hecho hincapié en el reto del ahorro e inversión a medio y largo plazo que afrontan España y Europa. Especialmente dentro del paradigma actual de transformación del modelo social y económico en el Viejo Continente. «Europa tiene una necesidad urgente de reforzar su seguridad, ser más competitiva e innovadora, y de seguir la transición hacia una economía sostenible y digitalizada. Para ello necesitamos unas masas ingentes de inversión», ha dicho Del Valle, para añadir que el seguro tiene un papel muy importante que jugar en ese debate estratégico como gran canalizador del ahorro y la inversión.

«Somos un inversor institucional de primer nivel», ha incidido la presidenta de Unespa, aunque es consciente de que en España hay mucho camino por recorrer para hacer que los ciudadanos ahorren e inviertan más a medio y largo plazo. Como ejemplo ha señalado que los activos financieros en planes de pensiones en Europa son un 32% del PIB, frente al 142% de Estados Unidos; España, por su parte, solo tiene un 8% de activos financieros sobre PIB.

«Cuando hablamos de movilizar ese ahorro en la UE hablamos de movilizarlo en países importantes como España que tienen esquemas de pensiones complementarias poco desarrollados. Este debate europeo nos permite reabrir en España esta discusión», ha comentado. En este sentido, Del Valle ha reclamado impulsar los planes de pensiones de empleo, que a la vista de los datos se puede afirmar que han pinchado en su despliegue. El Gobierno preveía sumar 10 millones de trabajadores a estos planes de pensiones de empresa de cara a 2030 pero la realidad es que tres años después de la reforma solo se han sumado 900.000 partícipes extra. Ante esta situación, ha reclamado «que se analicen todo lo posible para incorporar esta medida».

Los planes de pensiones individuales son también otro de los puntos clave para Unespa para poder movilizar todo el ahorro hacia las inversiones que requiere Europa. El castigo fiscal del Gobierno reduciendo la aportación máxima a 1.500 euros ha provocado una fuerte reducción del ahorro para la jubilación en estos productos. Ahora, como publicó ABC, el debate vuelve a estar abierto ya que el Ejecutivo quiere permitir aportar más de 1.500 euros (eliminar el límite financiero), aunque manteniendo el límite fiscal.

Del Valle, así, ha reclamado revisar la fiscalidad de los planes de pensiones. «La Comisión Europea en sus recomendaciones reconoce que la fiscalidad es necesaria para movilizar a los europeos hacia productos de ahorro que inviertan en productos estratégicos», ha dicho, para añadir que esa idea de separar el límite financiero del fiscal es una medida que apoyan, pero que sigue siendo necesario «pensar en medidas de impulso» a los planes de pensiones, pensando en la fiscalidad.

Un modelo que Unespa aspira a que se replique en toda España es el que recientemente ha adoptado el País Vasco, mejorando la fiscalidad, entre otros asuntos, en el momento del rescate de los planes de pensiones. «En el País Vasco han funcionado con sus reformas, sí. Podemos inspirarnos en el tratamiento fiscal de esa experiencia», ha destacado. Como publicó ABC, Unespa ya ha transmitido al Gobierno la necesidad de adoptar el modelo fiscal vasco en toda España.

«Estamos en el momento adecuado para potenciar ese debate a nivel nacional, además porque Europa nos necesita. Si España no se suma al desarrollo de la previsión social complementaria, no podremos cumplir. Tendremos un diagnóstico, pero si no hay una acción de los Estados miembros, eso no será una realidad. Tenemos un compromiso como país de actuar en ese ámbito», ha concluido.

Potenciar el ahorro

Esa necesidad de potenciar el ahorro la perciben también las propias aseguradoras. Es el caso de Mapfre, donde su CEO del negocio de Vida, José Manuel Corral, ha puesto énfasis en el foco que están poniendo en su compañía en avanzar por ese camino.

En su caso, la punta de lanza, como ha dicho, siempre está en España ya que es la geografía más importante y potente del grupo dirigido por Antonio Huertas. En su caso, ahora están poniendo sus esfuerzos en dos negocios: empresas y vida, «como las dos áreas en que queremos acelerar el crecimiento».

Corral reconoce que son una compañía tradicionalmente de seguros de no vida, pero que su intención es que el ramo de vida gane cada vez más protagonismo y se logre «equilibrar» la aportaciones de ambos negocios al grupo asegurador.

«Estamos definiéndonos para trabajar como un referente en planificación financiera. Estamos aunando toda la parte de ahorro, con inversión y pensiones. Sentarnos delante de un cliente y hablar de todo ello con un cliente, es un lujo«, ha destacado, en una conversación mantenida con Teodoro Gómez, socio responsable del sector Seguros de Deloitte.

Asimismo, Corral ha puesto en valor un elemento diferencial de Mapfre dentro de toda esta revolución tecnológica: las oficinas. «Aspiramos a que la tecnología haga mejores profesionales y poner la tecnología al servicio del cliente. Nosotros hablamos de una digitalización responsable», ha comentado, pero en su caso están apostando también por las oficinas con 300 aperturas. «Nuestra apuesta es por las personas y la cercanía con los clientes, evolucionando con la tecnología porque no se le puede dar la espalda», ha comentado.