Inverco y Unespa presionan al Gobierno para adoptar el modelo fiscal vasco de planes de pensiones

El Gobierno ya tiene en sus manos las opiniones del sector financiero sobre los cambios que pretende acometer en el régimen legal de los planes de pensiones. Como avanzó ABC, el Ministerio de Economía se está replanteando los límites a las aportaciones en ... estos vehículos de ahorro para la jubilación, pero dejando aspectos en el aire. El asunto capital es la fiscalidad y las gestoras de fondos y las aseguradoras no han dejado pasar la oportunidad para presionar al Gobierno con sus propuestas, poniendo énfasis en la necesidad de replicar en toda España el modelo vasco.

Economía sacó a consulta pública una modificación de la ley que regula los planes de pensiones. A día de hoy la cantidad máxima que se puede aportar a un fondo de pensiones individual es de 1.500 euros anuales; y esa es también la cantidad máxima deducible en la declaración de la Renta, con lo que coinciden el límite financiero y el límite fiscal. En el caso de los planes de empresa el límite es mayor pero igualmente topado. El Ejecutivo se replantea ahora los topes máximos para desligar el límite financiero del fiscal. Lo que propone el Ministerio de Economía es mantener la deducción fiscal en los 1.500 euros, pero que el partícipe pueda aportar a su plan de pensiones todo lo que quiera por encima de esa cantidad. La tributación aquí es el asunto espinoso.

Cuando un partícipe retira su dinero, lo que ocurre a grandes rasgos es que se incluye el capital rescatado como rendimiento del trabajo en el IRPF. A nivel fiscal, ahorrar en un plan de pensiones tiene el atractivo de la deducción año a año según vas aportando, con el citado límite, y eso reduce tu base imponible, aunque en el momento del rescate tengas que tributar por todo.

De acometerse esta reforma, el problema radica en que hasta 1.500 euros el ciudadano podrá beneficiarse de la deducción fiscal pero la propuesta de Economía no especifica qué pasaría con el excedente que se aportara al fondo. Es decir, si una persona aporta 5.000 euros al año, se podría deducir solo 1.500 euros en ese ejercicio pero en el momento del rescate tributaría por todo; tendría que tributar por los 3.500 restantes en el momento del rescate sin haberse beneficiado de ninguna deducción previamente. Esto significa que aportar de más al plan supondría un castigo fiscal, especialmente frente a otros vehículos de ahorro e inversión.

El Gobierno es consciente de esta problemática pero la realidad es que todavía no ha decidido entrar a analizar cómo le pone solución. La consulta pública terminó el 14 de octubre y entre las respuestas que ha recibido el Ejecutivo destacan las del sector financiero. Gestoras de fondos y aseguradoras, a través de las patronales Inverco y Unespa, han respondido a la consulta pública mostrándose a favor de eliminar el límite financiero, pero con matices. Según ha podido saber ABC, ambas organizaciones han transmitido que solo apoyarán esto si conlleva cambiar la ley del IRPF.

Entre las principales reivindicaciones que hacen está la de pedir que el régimen de rescate a nivel estatal sea el que recientemente ha adoptado el País Vasco para sus planes de pensiones. En esa comunidad, la parte de la prestación que corresponda a la rentabilidad obtenida tributará como rendimiento de capital mobiliario en la base imponible del ahorro, en lugar de como rendimiento del trabajo en la base imponible general como hasta ahora. Este es un cambio sustancial ya que la tributación en la base del ahorro es menor. Asimismo, en el País Vasco también han incluido que si la prestación se percibe como renta vitalicia o en forma de renta temporal con una duración mínima de 15 años y una cuantía constante, el rendimiento obtenido estará exento.

Eso es lo que plantean ahora oficialmente Inverco y Unespa a Economía, adoptar el modelo vasco. Pero no se quedan ahí. Por una parte, reclaman que se establezcan beneficios fiscales en el momento del rescate que incentiven hacer aportaciones por encima del tope de deducción fiscal, que es el quid de la cuestión de la consulta pública planteada; por otra apuntan a la reivindicación histórica de que deberían subir el límite fiscal tras los sucesivos recortes del Gobierno de Pedro Sánchez.

En el sector financiero, ahora sí, hay cierto optimismo respecto a la posición fiscal que adoptará el Ejecutivo, pero son conscientes de que cada ministerio juega un papel distinto. En el Ministerio de Economía son más sensibles a sus reivindicaciones, mientras que en el Ministerio de Hacienda llevan años instalados en una postura de rechazo férreo. Ese optimismo viene también, en parte, por la presión que se está ejerciendo desde Europa para que se potencie el ahorro a largo plazo.

Castigo al ahorro

La realidad es que el ahorro en planes individuales se ha reducido drásticamente. Las decisiones del Gobierno de bajar primero a 2.000 euros la deducción fiscal anual y después a 1.500 euros han supuesto un duro golpe a estos vehículos de previsión. En 2020 los españoles aportaron a fondos de pensiones individuales 4.314 millones de euros, y en 2024 apenas fueron 1.594 millones, un desplome del 63%.

La justificación del castigo a los planes individuales venía relacionada con el pretendido incentivo a los planes de empleo, los de empresa, pero la realidad de los datos echa por tierra las intenciones del Ejecutivo. Los partícipes en los planes de empleo no han crecido como se esperaba y sus aportaciones apenas han aumentado en 400 millones anuales, como informó ABC.