Inverco y Unespa presionan al Gobierno para adoptar el modelo fiscal vasco de planes de pensiones

Las patronales contestan a la consulta pública de Economía en la que se replantean los límites a estos vehículos de ahorro

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero
Daniel Caballero

El Gobierno ya tiene en sus manos las opiniones del sector financiero sobre los cambios que pretende acometer en el régimen legal de los planes de pensiones. Como avanzó ABC, el Ministerio de Economía se está replanteando los límites a las aportaciones en ... estos vehículos de ahorro para la jubilación, pero dejando aspectos en el aire. El asunto capital es la fiscalidad y las gestoras de fondos y las aseguradoras no han dejado pasar la oportunidad para presionar al Gobierno con sus propuestas, poniendo énfasis en la necesidad de replicar en toda España el modelo vasco.

