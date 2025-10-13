Suscribete a
La maquinaria innovadora de la biotecnología se lanza a cambiar la industria de raíz

Empresas y centros tecnológicos españoles ya dan forma a algunas de las infinitas posibilidades que las soluciones a partir de organismos vivos y procesos biológicos naturales abren a la descarbonización de las fábricas

La irrupción de la IA da otra dimensión a la industria biotecnológica

María José Pérez-Barco

Un nuevo escenario se abre para la biotecnología blanca (también la hay roja aplicada a la salud o verde a la agricultura). Esta rama de la ciencia utiliza microorganismos y enzimas para optimizar y conseguir procesos industriales más respetuosos con el medio ambiente y fabricar ... nuevos productos mucho más sostenibles y eficientes. En la mayor parte de las ocasiones estas soluciones sustituyen a la química convencional, más contaminante, y con la que se han desarrollado muchos productos a partir del petróleo que están por todo nuestro alrededor. Con tecnología blanca ya se han fabricado materiales como bioplásticos biodegradables y biocombustibles como etanol; detergentes más eficientes con enzimas para eliminar manchas y que no contienen fosfatos; alimentos y cremas para la piel con probióticos que mejoran nuestra salud digestiva y la microbiota cutánea, respectivamente; fibras textiles hechas a base de bacterias y hongos que necesitan mucha menos agua para su producción...

