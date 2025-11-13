Cómo solicitar la devolución del IRPF para los que compraron su casa antes de 2013

Quienes compraron su vivienda habitual antes de 2013 podrían recuperar ahora parte del IRPF pagado, incluso aunque ya hayan vendido la casa. Hasta ahora, Hacienda impedía aplicar la deducción por inversión en vivienda a quienes habían utilizado el dinero de la venta para cancelar ... la hipoteca, argumentando que el inmueble ya no era su residencia habitual. Sin embargo, una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha cambiado ese criterio y abre la puerta a nuevas devoluciones.

Noticia Relacionada Todo lo que debes tener en cuenta si estás pensando comprar un coche híbrido N. S. Con este tipo de motorizaciones eres capaz de circular en modo eléctrico a baja velocidad, y son una buena opción para entornos urbanos con tráfico denso

Quién puede reclamar

El cambio afecta a todos aquellos contribuyentes que adquirieron su vivienda antes del 1 de enero de 2013 y que en su momento ya se beneficiaron de la deducción por inversión en vivienda habitual. Este es un matiz importante, solo quienes se la aplicaron antes de su supresión pueden seguir usándola bajo el régimen transitorio. Además, la resolución aclara que si el dinero obtenido por la venta se destinó a amortizar la hipoteca, esa cantidad también puede computar para la deducción.

Cuánto puedes reclamar

La deducción por inversión en vivienda permitía desgravar el 15 % de las cantidades destinadas a la compra o amortización de la vivienda habitual, con un límite máximo de 9.040 euros al año. En la práctica, eso supone una devolución de hasta 1.356 euros por ejercicio. Los contribuyentes podrán solicitar la devolución correspondiente a los ejercicios no prescritos, es decir, los últimos cuatro años, siempre que demuestren que el pago se realizó con fondos procedentes de la venta del inmueble.

¿Cómo reclamar?

Para iniciar el proceso, hay que reunir toda la documentación necesaria: escrituras de compra y venta, certificado de cancelación de la hipoteca y justificantes bancarios que prueben que el dinero de la venta se destinó a amortizar el préstamo. Con esos documentos, se debe presentar una solicitud de rectificación de autoliquidación del IRPF a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. En el escrito conviene citar expresamente la resolución del TEAC que ampara el nuevo criterio.