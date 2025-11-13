Suscribete a
Cómo solicitar la devolución del IRPF para los que compraron su casa antes de 2013

Hasta ahora, Hacienda impedía aplicar la deducción por inversión en vivienda a quienes habían utilizado la venta para cancelar la hipoteca

Jordi Martínez

Quienes compraron su vivienda habitual antes de 2013 podrían recuperar ahora parte del IRPF pagado, incluso aunque ya hayan vendido la casa. Hasta ahora, Hacienda impedía aplicar la deducción por inversión en vivienda a quienes habían utilizado el dinero de la venta para cancelar ... la hipoteca, argumentando que el inmueble ya no era su residencia habitual. Sin embargo, una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha cambiado ese criterio y abre la puerta a nuevas devoluciones.

